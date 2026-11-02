Open Enrollment 2027: ¿cuáles son los plazos para el periodo de inscripción abierta de la ACA?

Estas son las fechas para cambiar tu plan de salud de la ACA. Foto: Envato

El Open Enrollment 2027, el periodo de inscripción abierta de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), comenzó el 1 de noviembre de 2026 y termina el 15 de enero de 2027. Durante esas fechas puedes inscribirte, renovar tu plan o cambiar de cobertura a través de HealthCare.gov.

Si quieres que tu seguro médico comience el 1 de enero de 2027, debes inscribirte o hacer cambios antes del 15 de diciembre de 2026 y pagar tu primera prima.

Si te inscribes entre el 16 de diciembre de 2026 y el 15 de enero de 2027, tu cobertura generalmente inicia el 1 de febrero de 2027, siempre que pagues la primera prima.

Fechas clave del Open Enrollment 2027

Estas son las fechas para quienes usan HealthCare.gov:

1 de noviembre de 2026: inicia el Open Enrollment. Puedes inscribirte, renovar o cambiar de plan.

inicia el Open Enrollment. Puedes inscribirte, renovar o cambiar de plan. 15 de diciembre de 2026: fecha límite para que tu cobertura comience el 1 de enero de 2027.

fecha límite para que tu cobertura comience el 1 de enero de 2027. 1 de enero de 2027: inicia la cobertura de quienes se inscribieron o cambiaron de plan antes del 15 de diciembre y pagaron su primera prima.

inicia la cobertura de quienes se inscribieron o cambiaron de plan antes del 15 de diciembre y pagaron su primera prima. 15 de enero de 2027: termina el Open Enrollment. Es la última fecha para inscribirse o cambiar de plan con cobertura que inicia el 1 de febrero.

termina el Open Enrollment. Es la última fecha para inscribirse o cambiar de plan con cobertura que inicia el 1 de febrero. 1 de febrero de 2027: comienza la cobertura de quienes se inscribieron o cambiaron de plan entre el 16 de diciembre y el 15 de enero.

¿Qué pasa si no haces cambios antes del 15 de diciembre?

Si tienes un plan del Mercado de Seguros Médicos y no eliges uno nuevo antes del 15 de diciembre de 2026, podrías quedar inscrito automáticamente en una cobertura para 2027. Sin embargo, la renovación no garantiza que mantengas el mismo precio ni las mismas condiciones.

La aseguradora puede modificar la prima, el deducible, los copagos o la red de médicos y hospitales, incluso si el nombre del plan se mantiene. Por eso, conviene revisar las comunicaciones del Mercado y de tu aseguradora antes de asumir que tu cobertura seguirá igual.

Además, la cobertura no comienza hasta que pagues la primera prima. Si no la pagas, no tendrás cobertura activa, aunque el sistema te haya renovado automáticamente.

¿Qué puedes hacer durante el Open Enrollment?

Durante el periodo de inscripción abierta puedes comprar un plan nuevo, renovar el que ya tienes o cambiar a otra cobertura del Mercado de Seguros Médicos.

También puedes actualizar tu solicitud si cambió tu ingreso, el tamaño de tu hogar, tu dirección o tu situación migratoria. Esos cambios pueden afectar tu elegibilidad para subsidios o el costo de tu plan.

Antes de inscribirte, HealthCare.gov recomienda tener a la mano información sobre tus ingresos, tu hogar y cualquier cobertura actual.

¿Qué pasa si no te inscribes antes del 15 de enero?

Después del 15 de enero de 2027, solo puedes inscribirte o cambiar de plan si calificas para un Periodo Especial de Inscripción. Eso puede ocurrir, por ejemplo, tras perder cobertura, casarte, tener un bebé o mudarte a una zona con nuevas opciones de cobertura.

Si no tienes cobertura y no calificas para una excepción, podrías quedar sin seguro médico hasta el siguiente Open Enrollment. Eso puede dejar sin protección ante gastos médicos imprevistos.

Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) aceptan solicitudes durante todo el año. Eso no depende del Open Enrollment de la ACA.

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