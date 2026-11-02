Un cantante y una militar latina buscan hacer historia en las elecciones de EE. UU.

Bobby Pulido, de la música a la política. Foto: CUARTOSCURO

Un cantante de música tex-mex, un periodista con cuatro décadas de experiencia y una teniente coronel retirada tienen algo en común: quieren llegar al poder en Estados Unidos. Este 3 de noviembre, varios candidatos de ascendencia latina compiten por escaños en el Congreso con propuestas sobre economía, inmigración, salud y vivienda. Algunos incluso podrían convertirse en los primeros hispanos en representar a sus estados.

¿Quiénes son los candidatos latinos que buscan llegar al Congreso?

Las elecciones intermedias de 2026 no solo definirán la composición del Congreso estadounidense. También pondrán a prueba las posibilidades de una nueva generación de aspirantes hispanos que busca convertir su experiencia profesional y sus vínculos con la comunidad en representación política.

Un reportaje de Reporte Índigo destaca seis candidaturas que merecen atención por sus trayectorias y por lo que podría significar una victoria para la representación latina.

Bobby Pulido: del escenario a la Cámara de Representantes

El cantante tex-mex Bobby Pulido busca representar al distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes. El demócrata se enfrenta a la republicana Mónica De La Cruz, quien aspira a un tercer periodo.

Su perfil rompe con la imagen tradicional del político. Pulido se considera conservador en asuntos como la religión y la portación de armas, pero cuestiona que el Partido Republicano represente los intereses de los latinos.

Bobby Pulido, de la música a la política. Foto: CUARTOSCURO

En inmigración, defiende la seguridad fronteriza, aunque rechaza los operativos de ICE contra trabajadores y propone concentrar las deportaciones en personas con antecedentes criminales. Su candidatura muestra que la identidad latina no determina automáticamente una postura política.

Eliott Rodriguez quiere cambiar las noticias por la política

Después de cuatro décadas en televisión, Eliott Rodriguez busca llegar al Congreso por el distrito 27 de Florida. El periodista de origen cubano compite contra la republicana María Elvira Salazar.

Su campaña pone sobre la mesa problemas cotidianos: el costo de la vivienda, los seguros de propiedad, la inflación y las políticas migratorias. Rodriguez también propone concentrar los recursos de ICE en personas con antecedentes penales.

Su reto será convencer a los votantes de que su experiencia periodística puede traducirse en soluciones concretas desde el Congreso.

Las mujeres latinas también buscan abrirse paso en Washington

La contienda de 2026 incluye candidatas que podrían romper barreras en estados donde la representación hispana todavía tiene camino por recorrer.

Jessica Arriaga, candidata republicana por el segundo distrito de Pensilvania, busca convertirse en la primera mujer hispana y puertorriqueña en representar esa demarcación en la Cámara de Representantes. Tiene experiencia en el sector salud y estuvo vinculada con la Base Naval de Filadelfia.

En Nevada, Teresa Benitez-Thompson, aspirante demócrata por el segundo distrito, pasó de ganar el certamen Miss Nevada en 2002 a desarrollar una carrera en la política. Entre sus prioridades están reducir el costo de los seguros médicos, impulsar viviendas asequibles y proteger las tierras públicas. Si gana, podría convertirse en la primera latina del estado en llegar a la Cámara de Representantes.

Una militar retirada busca hacer historia en Montana

La teniente coronel retirada Alani Ines Bankhead aspira a un escaño en el Senado federal por Montana. Su victoria podría convertirla en la primera mujer latina en representar a ese estado en la Cámara Alta.

Voto por correo o anticipado, te decimos las diferencias. Foto: Envato.

Bankhead, candidata demócrata, propone defender la Ley de Cuidado de Salud Asequible, modificar el financiamiento de las campañas y promover políticas migratorias que respeten a los trabajadores. Compite contra el republicano Kurt Alme y el independiente Seth Bodnar.

En Nebraska, Denise Powell busca representar al segundo distrito en la Cámara de Representantes. Hija de migrantes y con experiencia en el sector hotelero, centra su campaña en escuchar las necesidades de las comunidades. Si resulta elegida, podría convertirse en la primera persona de origen latino en representar al estado en el Congreso.

¿Qué está en juego para los votantes latinos en las elecciones de 2026?

Estas candidaturas llegan en un momento en el que la economía, el costo de vida y la inmigración ocupan un lugar importante en las preocupaciones de los hispanos.

Una encuesta de UnidosUS, realizada entre abril y mayo de 2026 a 3,000 votantes latinos registrados, encontró que el 60% consideraba el costo de vida una de las principales prioridades para los funcionarios electos. La economía, el empleo y los salarios aparecieron en segundo lugar, con el 40%, según Reporte Índigo.

Esto importa porque los candidatos no competirán únicamente por su historia personal. Tendrán que explicar qué harían con los precios, la vivienda, la atención médica y las políticas migratorias.

Además, el electorado latino no vota como un bloque uniforme. Las prioridades y preferencias cambian según el estado, la edad, la situación económica y las experiencias de cada persona.

La elección del 3 de noviembre permitirá saber cuáles de estos aspirantes logran convertir sus promesas en votos. Para algunos, ganar significaría ocupar un escaño; para otros, abrir una puerta que durante años ha permanecido cerrada. La verdadera prueba llegará después de las urnas: demostrar que esa representación puede mejorar la vida de las comunidades a las que buscan servir.

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