FDA emite alerta urgente por riesgo de asfixia en alimento orgánico para niños de Once Upon a Farm

FDA retira un producto consumido por infantes. Foto: Shutterstock

Mediante un comunicado publicado en su página web oficial, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió formalmente que el público no debe comprar ni ofrecer las barritas orgánicas para niños Once Upon a Farm Tractor Wheels “debido al riesgo de asfixia potencialmente mortal”.

La agencia gubernamental exhortó a los padres, cuidadores y establecimientos comerciales a suspender de inmediato el consumo y la distribución de este snack infantil en todo el territorio estadounidense.

¿Por qué estas barras orgánicas pueden ser mortales para los niños?

El producto en cuestión, Once Upon a Farm Tractor Wheels, consiste en unas barritas orgánicas horneadas para niños diseñadas geométricamente con forma de ruedas de tractor y distribuidas en diversos sabores.

Según reportes oficiales de la agencia, niños con edades comprendidas entre 1,5 y 2,5 años han presentado obstrucción total de las vías respiratorias e incapacidad para respirar luego de consumir el producto infantil.

“Al masticarlo, el producto forma una masa seca y pegajosa que las intervenciones habituales para desobstruir las vías respiratorias —como los golpes en la espalda y la maniobra de Heimlich— no logran eliminar”, reza el comunicado publicado en la página web oficial.

Las autoridades sanitarias reseñan que en varios de estos episodios de emergencia se requirió una intervención hospitalaria inmediata para salvar la vida de los menores afectados.

Puntos de venta y consumidores en alerta

Este producto infantil cuenta con una amplia red de distribución nacional, vendiéndose tanto en línea como en estantes de tiendas físicas masivas en todo el país, incluyendo cadenas como Costco, Target y Walmart, además de plataformas de comercio electrónico como Amazon y diversos vendedores externos.

Ante la gravedad del reporte, la FDA instó a las familias que hayan adquirido el producto a revisar de inmediato sus alacenas para evitar incidentes que pongan en riesgo la salud de los más pequeños.

Recomendaciones clave emitidas por la FDA

Luego de emitir la alerta de salud pública, la FDA recomendó a los consumidores, minoristas y proveedores tomar en estricta consideración las siguientes medidas de precaución:

No comprar ni utilizar este producto bajo ninguna circunstancia.

Desecharlo de inmediato si lo tiene guardado en la alacena o despensa del hogar.

Exhortar a los minoristas y distribuidores a retirar el snack de sus estantes e impedir su venta.

Informar a las autoridades sanitarias si un menor presenta algún evento adverso, complicación médica o reacción alérgica tras el consumo.

Llamar inmediatamente al 911 o a los servicios de emergencia locales si un niño presenta signos de ahogamiento o dificultad respiratoria.

Obstrucciones respiratorias en menores y retiro definitivo del mercado

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos reiteró que los niños menores de tres años son los más vulnerables a sufrir una obstrucción severa de las vías respiratorias. La razón técnica reside en la textura física que adquiere el producto: cuando los niños mastican las barritas Once Upon a Farm Tractor Wheels, la mezcla genera una masa seca y sumamente pegajosa en la cavidad bucal y faríngea, provocando que maniobras de primeros auxilios como los golpes en la espalda y la maniobra de Heimlich no sean suficientes para liberar el conducto aéreo.

Tras la advertencia pública emitida por el organismo regulador, la empresa fabricante accedió a retirar el producto del mercado de manera definitiva.

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