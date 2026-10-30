Imputan al agente de ICE que atropelló a un inmigrante mexicano en Houston

| 10:43 | Rosmelin Delgado | Uno TV US

Se trata de Mario Alberto Morales, que según la fiscalía del condado de Harris, atropelló a un trabajador mexicano cuando intentaba huir
Se trata de Mario Alberto Morales, que según la fiscalía del condado de Harris, atropelló a Miguel Parra Hernández, de 48 años.
El agente de ICE habría atropellado con intención. Foto: Shutterstock

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de atropellar con presunta intención a un inmigrante mexicano en Houston, Texas, fue imputado este viernes por agresión con agravantes.

Se trata de Mario Alberto Morales, que según la fiscalía del condado de Harris, atropelló a Miguel Parra Hernández, de 48 años, cuando supuestamente intentaba huir. El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre y, al parecer, el vehículo involucrado, color negro, no tenía un distintivo de ICE, informó la cadena CNN.

En desarrollo

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