Cambio de horario en Nueva York: la hora exacta en que debes atrasar el reloj este fin de semana

A las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora. Foto: Envato

Los relojes de Nueva York deben atrasarse una hora este fin de semana. El ajuste será el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., cuando volverán a marcar la 1:00 a. m.

La fecha y la hora están confirmadas por el servicio oficial de información de la ciudad de Nueva York. El cambio marca el fin del horario de verano y el regreso al horario estándar.

¿A qué hora ocurre el cambio de horario en Nueva York?

El momento exacto es a las 2:00 a. m. del domingo, hora local. En ese instante, los relojes retroceden 60 minutos y vuelven a la 1:00 a. m., según el calendario de cambios de hora de Nueva York.

Por ejemplo, después de la 1:59 a. m. del horario de verano, el reloj vuelve a la 1:00 a. m. del horario estándar. Por eso, la franja entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se vive dos veces.

No debes adelantar el reloj. En este ajuste de otoño, la instrucción es atrasarlo una hora.

El cambio de horario en Nueva York llega después de la noche de Halloween

Este año, el sábado 31 de octubre y la madrugada del cambio de hora quedan unidos. Si sales por Halloween y regresas después de medianoche, el ajuste ocurrirá durante esa misma madrugada.

A las 12:00 a. m. empieza el domingo, pero todavía no se mueve el reloj. Deben pasar dos horas para llegar al momento del retroceso.

¿Cómo preparar tus relojes para el cambio de horario en Nueva York?

Si tienes un reloj que requiere ajuste manual, puedes atrasarlo una hora antes de acostarte el sábado. No necesitas permanecer despierto hasta las 2:00 a. m. para hacerlo.

Por ejemplo, si te acuestas cuando ese reloj marca las 11:00 p. m., puedes dejarlo en las 10:00 p. m. para que muestre la hora correspondiente cuando te levantes el domingo.

En el caso de dispositivos con ajuste automático, revisa su configuración antes de cambiar la hora manualmente. Así evitarás aplicar dos veces el retroceso.

Al despertar, puedes comprobar la hora con el calendario de horario local de Nueva York.

¿Qué revisar si tienes planes durante el cambio de horario en Nueva York?

Si tienes una cita, un traslado o una entrada de trabajo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. del domingo, confirma a cuál de las dos horas se refiere el organizador o el empleador.

La precisión importa porque la 1:30 a. m., por ejemplo, ocurrirá dos veces: primero con el horario de verano y después con el horario estándar. Nueva York pasará de EDT, equivalente a UTC-4, a EST, equivalente a UTC-5, según su registro de zonas horarias.

Para el resto de los planes del domingo, utiliza la hora que corresponda después del ajuste: a las 2:00 a. m. de la madrugada, el reloj habrá retrocedido a la 1:00 a. m.

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