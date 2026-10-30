¿Cuándo y cómo votar el 3 de noviembre? Horarios de cierre de urnas por estado y qué llevar

En la mayoría de estados, el horario será de 6:00-7:00 am a 7:00 pm. Foto: Envato

Millones de votantes acudirán a las urnas el martes 3 de noviembre para participar en elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que se renuevan toda la Cámara de Representantes, parte del Senado y varias gubernaturas, aunque la hora en que podrán votar dependerá del estado donde vivan. En Nueva York, por ejemplo, los centros de votación estarán abiertos de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., de acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York.

Además del horario, cada estado decide qué documentos pide a sus votantes. Mientras en Texas, Florida y Arizona hace falta mostrar una identificación, en California, Illinois y Nueva York la mayoría de las personas puede votar sin presentar ningún documento, siempre que su registro esté en orden.

¿A qué hora abren y cierran las urnas en cada estado?

Los horarios se cuentan en hora local, un detalle importante en Florida y Texas, donde conviven dos husos horarios. Asimismo, el horario de verano termina el domingo 1 de noviembre, así que el día de la elección los relojes marcan ya el horario estándar.

California: de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. (11:00 p.m. del Este), según la Secretaría de Estado de California

de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. (11:00 p.m. del Este), según la Secretaría de Estado de California Florida: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de acuerdo con el Departamento de Estado de Florida; en el Panhandle, que usa la hora del Centro, el cierre equivale a las 8:00 p.m. del Este

de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de acuerdo con el Departamento de Estado de Florida; en el Panhandle, que usa la hora del Centro, el cierre equivale a las 8:00 p.m. del Este Texas: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (8:00 p.m. del Este); en El Paso y Hudspeth, que usan la hora de la Montaña, el cierre equivale a las 9:00 p.m. del Este

de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (8:00 p.m. del Este); en El Paso y Hudspeth, que usan la hora de la Montaña, el cierre equivale a las 9:00 p.m. del Este Illinois: de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. (8:00 p.m. del Este), según Illinois Legal Aid Online, organización de asistencia legal gratuita

de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. (8:00 p.m. del Este), según Illinois Legal Aid Online, organización de asistencia legal gratuita Arizona: de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. (9:00 p.m. del Este), de acuerdo con la Secretaría de Estado de Arizona

de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. (9:00 p.m. del Este), de acuerdo con la Secretaría de Estado de Arizona Nueva York: de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., hora del Este

Sin embargo, la hora de cierre no deja fuera a quien ya espera su turno, pues quien llega a la fila antes del cierre conserva su derecho a votar, algo que las reglas de Florida, Illinois y Nueva York contemplan de manera expresa.

Qué documentos pide cada estado para votar en persona

Los requisitos de identificación son la regla que más cambia de un estado a otro. En Texas, según la Secretaría de Estado de Texas, solo valen siete identificaciones con foto, entre ellas la licencia de conducir, el pasaporte y el Certificado de Identificación Electoral (EIC). Para quienes tienen entre 18 y 69 años, el documento puede tener hasta cuatro años de vencido, mientras que para los mayores de 70 años no importa cuánto tiempo lleve vencido.

Aun así, quien no tiene ninguna y no puede conseguirla todavía puede votar si firma en la casilla una Declaración de Impedimento Razonable, un formulario en el que explica por qué no pudo tramitarla, y muestra un documento de respaldo, como un recibo de servicios o un estado de cuenta bancario.

Florida, por su parte, pide una identificación vigente que tenga foto y firma, como la licencia de conducir, el pasaporte o la identificación militar. Si el documento con foto no trae firma, hace falta un segundo que sí la tenga. De manera similar, Arizona exige una identificación oficial con foto, nombre y domicilio, o bien dos documentos con nombre y domicilio, como un recibo de servicios y un estado de cuenta. Además, en ese estado, quienes se registraron sin comprobar su ciudadanía solo pueden votar en las contiendas federales.

A cuatro días de las elecciones del 3 de noviembre: ¿en qué se diferencian el Senado y la Cámara de Representantes? Por qué Wyoming pesa lo mismo que California en el Senado. El vídeo completo, aquí 👇https://t.co/Ev4bUi9smD#Midterms2026 #Congreso pic.twitter.com/qfLLdssZQC — Usa en Vivo 🇺🇸 (@usaenvivo_) October 30, 2026

¿Cómo se vota en California, Illinois y Nueva York?

En California, Illinois y Nueva York no piden identificación a la mayoría de sus votantes. De acuerdo con la guía oficial del votante de California, solo deben mostrarla algunas personas que votan por primera vez en una elección federal y que no dieron su número de licencia ni de Seguro Social al registrarse. En Illinois, la identificación se pide sobre todo a quienes se registran ese mismo día en la casilla, mientras que Nueva York no exige identificación con foto.

Mientras tanto, en la boleta de California aparece la Proposición 39, que obligaría a presentar una identificación oficial para votar en persona, y en Arizona se vota una enmienda con un requisito similar. Sin embargo, ninguna de las dos medidas cambia lo que se pide el 3 de noviembre, porque se votan ese mismo día y, en el caso de Arizona, la enmienda aplicaría solo a partir del 1 de enero de 2028, según el análisis oficial del Consejo Legislativo de Arizona.

¿Qué pasa con quienes votan por correo?

Quienes eligieron votar desde casa también deben revisar la fecha límite de su estado, ya que en algunos basta con el matasellos del día de la elección, pero en otros la boleta tiene que llegar antes del cierre de las urnas. Como ocurre con las fechas del voto por correo y del voto anticipado, cada estado fija sus propios plazos:

California: matasellos a más tardar del 3 de noviembre

matasellos a más tardar del 3 de noviembre Florida y Arizona: la boleta debe llegar antes de las 7:00 p.m. del 3 de noviembre

la boleta debe llegar antes de las 7:00 p.m. del 3 de noviembre Texas: debe llegar antes de las 7:00 p.m. del 3 de noviembre, o a más tardar a las 5:00 p.m. del día siguiente si lleva matasellos del día de la elección

debe llegar antes de las 7:00 p.m. del 3 de noviembre, o a más tardar a las 5:00 p.m. del día siguiente si lleva matasellos del día de la elección Illinois: matasellos del 3 de noviembre y llegada a más tardar el 17 de noviembre

matasellos del 3 de noviembre y llegada a más tardar el 17 de noviembre Nueva York: matasellos del 3 de noviembre y llegada a más tardar el 10 de noviembre

Por otro lado, las reglas con las que el Servicio Postal iba a aplicar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo no estarán vigentes en estas elecciones, luego de que la Corte Suprema se negó el 14 de septiembre a levantar el bloqueo que pesaba sobre ellas, según reportó la agencia AP.

¿Qué hacer si hay problemas para votar?

Los contratiempos más comunes del día de la elección suelen resolverse en el mismo centro de votación. Cuando el nombre de una persona no aparece en el padrón o cuando llega sin la identificación que pide su estado, tiene derecho a votar con una boleta provisional, que se guarda aparte hasta que las autoridades confirman que puede votar.

Después, cada estado da un plazo distinto para completar el trámite: en Florida, el votante tiene hasta las 5:00 p.m. del segundo día después de la elección para comprobar su elegibilidad, mientras que en Texas cuenta con seis días para llevar una identificación válida a la oficina electoral del condado.

Para resolver dudas en el momento, la coalición no partidista Election Protection tiene líneas gratuitas, cuyos números difunde Asian Law Caucus, organización que forma parte de ella. A estas se suman las líneas oficiales de algunos estados:

Election Protection en español: 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682)

888-VE-Y-VOTA (888-839-8682) Election Protection en inglés: 866-OUR-VOTE (866-687-8683)

866-OUR-VOTE (866-687-8683) Línea oficial de California en español: (800) 232-VOTA (8682)

(800) 232-VOTA (8682) Línea de la Fiscalía de Nueva York: 1-866-390-2992

Finalmente, antes del martes conviene confirmar en el sitio de la oficina electoral del condado cuál es el centro de votación asignado y llevar una identificación aunque el estado no la exija. En Illinois y Nueva York, además, el día de la elección es feriado estatal, aunque eso no garantiza que todos los empleadores den el día libre.

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