ICE puede pedir datos de 50 mil inmigrantes al mes al Seguro Social: lo que debes saber

La información del Seguro Social ha aumentado las preocupaciones. Foto: Envato

Si tienes una cita o haces trámites en el Seguro Social, hay una distinción importante: existe un mecanismo documentado para compartir información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero eso no significa que cada visita a una oficina genere una alerta migratoria automática.

Una carta de la Administración del Seguro Social del 27 de agosto de 2025 describe un procedimiento mediante el cual ICE solicitaría información sobre aproximadamente 50 mil inmigrantes al mes. La agencia buscaría coincidencias en sus registros y, cuando las encontrara, proporcionaría datos de identidad y ubicación.

Por separado, reportes sobre la entrega de información de citas presenciales han aumentado las preocupaciones por la privacidad. Para entender cómo podría afectarte, es necesario distinguir entre el intercambio confirmado por documentos oficiales y las prácticas reportadas que no cuentan con una directriz pública.

¿Cómo pueden llegar tus datos del Seguro Social a ICE?

El procedimiento descrito en la carta comienza con una solicitud de ICE, no con una selección automática de quienes acuden a una oficina.

La agencia migratoria enviaría un archivo con información de las personas que busca identificar, como nombre completo, número de Seguro Social, número de registro de extranjero, fecha de nacimiento y domicilio, si está disponible. Después, el Seguro Social revisaría sus registros para localizar coincidencias.

Esto significa que el posible intercambio no depende únicamente de que tengas una cita próxima. El mecanismo contempla consultas sobre información que ya se encuentra en las bases de datos de la agencia.

La cifra de 50 mil personas corresponde al volumen mensual previsto de solicitudes. No equivale a 50 mil detenciones, deportaciones ni entregas de información confirmadas cada mes.

¿Qué información sobre ti podría recibir ICE?

La carta oficial sobre las solicitudes de ICE al Seguro Social contempla varias categorías de información:

Domicilio y lugar de nacimiento

Números telefónicos y correos electrónicos conocidos

Alias registrados

Datos bancarios

Nombres de familiares conocidos

Direcciones de protocolo de internet, conocidas como IP

¿ICE puede conocer la fecha de tu cita en el Seguro Social?

Existen reportes sobre esa posibilidad, aunque no deben confundirse con una política pública de entrega automática de todas las citas.

En un análisis publicado el 30 de abril de 2026, Empire Justice retomó una investigación de WIRED que describía instrucciones verbales a empleados de algunas oficinas para proporcionar información de próximas citas presenciales cuando ICE la solicitara. Los datos podían incluir la fecha y la hora de atención.

Empire Justice señaló que, al publicar su análisis, el Seguro Social no había reconocido públicamente esa política. La información reportada se apoyaba en testimonios de empleados y exfuncionarios, no en una directriz pública escrita.

¿Ir al Seguro Social significa que ICE recibirá una alerta?

Los documentos y reportes citados no establecen que acudir a una oficina active, por sí solo, una notificación a ICE. Tampoco permiten garantizar que la información de una persona nunca será compartida.

El manual oficial del Seguro Social sobre divulgación de información a Seguridad Nacional contempla solicitudes para identificar y localizar a personas extranjeras. También indica que las solicitudes del Departamento de Seguridad Nacional deben remitirse a la Oficina de Privacidad y Divulgación.

¿Por qué esta situación preocupa a las familias latinas?

La inquietud puede alcanzar a familias de estatus migratorio mixto, en las que conviven ciudadanos estadounidenses y personas con distintas situaciones migratorias.

Empire Justice advierte que las oficinas del Seguro Social son puntos de acceso a prestaciones y servicios para ciudadanos y personas extranjeras con presencia legal. El temor a que los datos de una cita se utilicen para acciones migratorias puede desalentar solicitudes y dificultar el cumplimiento de requisitos de la agencia.

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