Pan de muerto en EE. UU.: precios desde 1.50 dólares y dónde encontrarlo

Te decimos dónde comprar pan de muerto en EE. UU. Foto: Envato.

El olor a pan recién horneado también anuncia el Día de Muertos en Estados Unidos. Para los mexicanos y otros latinos que extrañan las tradiciones de casa, encontrar un buen pan de muerto puede convertirse en una pequeña forma de sentirse cerca de los suyos. Esta temporada hay opciones desde 1.50 dólares por pieza en una panadería de Portland hasta paquetes especiales que cuestan casi 90 dólares con envío incluido.

La diferencia está en dónde lo compres, el tamaño y si buscas una receta tradicional o una presentación especial para compartir en familia.

¿Dónde comprar pan de muerto barato en Estados Unidos?

Los supermercados, las tiendas hispanas y las panaderías locales son algunas de las principales opciones para encontrar pan de muerto durante octubre y los primeros días de noviembre.

Estos son algunos precios de referencia para la temporada de 2026:

Walmart: un paquete de dos piezas de la marca Freshness Guaranteed se ha ofrecido por alrededor de 3.97 dólares

un paquete de dos piezas de la marca Freshness Guaranteed se ha ofrecido por alrededor de 3.97 dólares H-E-B: su paquete de tres panes de muerto tiene un precio publicado de 3.98 dólares. La cadena también ofrece una pieza pequeña por aproximadamente 1.48 dólares, aunque el precio y la disponibilidad dependen de la tienda. Puedes consultar su catálogo de pan de muerto.

su paquete de tres panes de muerto tiene un precio publicado de 3.98 dólares. La cadena también ofrece una pieza pequeña por aproximadamente 1.48 dólares, aunque el precio y la disponibilidad dependen de la tienda. Puedes consultar su catálogo de pan de muerto. Supermercados hispanos: establecimientos como El Rancho Supermarket, Fiesta Mart y La Michoacana Meat Market pueden ofrecer distintas presentaciones, con precios de referencia que van de 5.99 dólares a 8.99 dólares por paquete, según el tamaño y la cantidad.

establecimientos como El Rancho Supermarket, Fiesta Mart y La Michoacana Meat Market pueden ofrecer distintas presentaciones, con precios de referencia que van de 5.99 dólares a 8.99 dólares por paquete, según el tamaño y la cantidad. Miranda’s Bakery, en Portland, Oregón: anunció pan de muerto de temporada a 1.50 dólares por pieza. La información se difundió en sus redes sociales y conviene confirmar que el precio siga vigente antes de acudir.

Los precios no son iguales en todas las sucursales. Antes de salir, vale la pena revisar el inventario en línea o llamar a la panadería para evitar una vuelta innecesaria.

Texas: el pan de muerto también se vende por encargo

Texas es uno de los lugares donde los consumidores pueden encontrar una amplia variedad de productos de panadería mexicana.

En San Antonio, La Panadería ofrece presentaciones de temporada que incluyen panes familiares y paquetes de mini piezas. Los precios de referencia se sitúan entre 25 dólares y 27.50 dólares para algunos panes familiares, mientras que ciertas cajas de seis mini piezas pueden costar entre 25 dólares y 30 dólares.

Foto: A. Flores / Uno TV

La panadería permite consultar sus opciones en su página de pan de muerto. Como se trata de productos especiales, es recomendable revisar los tamaños disponibles y las condiciones para hacer pedidos anticipados.

En el área de Dallas-Fort Worth también hay opciones en panaderías y supermercados mexicanos. De acuerdo con la cobertura de The Dallas Morning News en español sobre dónde comprar pan de muerto en la región, las piezas individuales pueden encontrarse en establecimientos locales por alrededor de 3 dólares a 5 dólares.

La recomendación es comparar el tamaño antes de elegir. Una pieza artesanal puede costar más que una de supermercado, pero también puede tener ingredientes, preparación y acabados diferentes.

¿Se puede pedir pan de muerto por internet en Estados Unidos?

Sí. Para quienes viven lejos de una panadería mexicana, comprar en línea puede ser una alternativa.

La plataforma Goldbelly ofrece productos de panaderías de distintas ciudades y permite enviar alimentos a otros puntos del país, según la cobertura disponible.

Entre sus opciones figura un paquete de 12 panes de muerto de El Bolillo Bakery, con un precio de referencia de 89.95 dólares, incluido el envío nacional. Puedes consultar la presentación de 12 piezas en Goldbelly.

Aunque el precio total puede parecer elevado, hay que considerar que incluye una docena de piezas y el costo de envío. Aun así, antes de pagar conviene comprobar la fecha estimada de entrega, las condiciones de conservación y el precio final del pedido.

¿Cuánto conviene gastar en pan de muerto este Día de Muertos?

La respuesta depende de cuántas personas compartirán el pan y de si buscas una compra para el desayuno, una reunión familiar o una ofrenda.

Si solo quieres mantener viva la tradición en casa, un supermercado puede ser suficiente. En cambio, si buscas una receta artesanal o necesitas llevar pan a una reunión, una panadería mexicana puede ofrecer presentaciones más adecuadas.

Megapuente por Día de Muertos 2026 Foto: Cuartoscuro

También hay una diferencia importante entre pagar 3.98 dólares por un paquete de tres piezas y desembolsar casi $90 por una caja enviada desde otra ciudad. No son compras equivalentes y compararlas únicamente por el precio puede llevar a una conclusión equivocada.

Para quienes viven lejos de México, el pan de muerto es más que un antojo de temporada: recuerda a las personas que ya no están y reúne a quienes siguen compartiendo la tradición. Y no hace falta gastar una fortuna para disfrutarlo. A veces, basta con encontrar una panadería cercana, comprar una pieza y sentarse a compartirla con la familia.

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