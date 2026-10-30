Boletín de Visas de noviembre: avanza la Green Card por empleo para trabajadores de México

USCIS habilitó las fechas para presentar la residencia permanente. Foto: Envato

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) autorizó el uso de la tabla de fechas de presentación para todas las categorías laborales en noviembre. Por eso, ya es posible presentar la solicitud de residencia a partir del Boletín de Visas de noviembre.

La autorización aplica a quienes buscan la residencia permanente desde Estados Unidos. Quienes tramitan una visa desde el exterior siguen las instrucciones del Centro Nacional de Visas y del consulado correspondiente.

¿Cómo saber si puedes pedir la residencia permanente por empleo?

Para saber si puedes presentar, compara tu fecha de prioridad con la fecha publicada para tu categoría y país de nacimiento. Tu fecha debe ser anterior a la publicada; si coincide exactamente, todavía no puedes presentar el I-485.

La fecha de prioridad marca tu lugar en la fila migratoria. En casos que requieren certificación laboral, normalmente corresponde a la fecha en que el Departamento de Trabajo aceptó tramitar la solicitud.

Si no se requiere certificación laboral, suele ser la fecha en que USCIS recibió la petición de inmigrante. Por eso, conviene conservar los avisos de recepción y revisar la correspondencia oficial del caso.

La residencia permanente por empleo EB-3 ya está habilitada

Para EB-3, la categoría de profesionales, trabajadores especializados y otros trabajadores, la fecha límite de la tabla de fechas de presentación es el 1 de agosto de 2024 para personas nacidas en México.

Por ejemplo, una persona nacida en México con fecha de prioridad del 15 de julio de 2024 ya puede presentar el I-485. En cambio, alguien con fecha de prioridad del 15 de agosto de 2024 todavía no puede hacerlo, aunque la diferencia sea de dos semanas.

La regla es la misma para otros países: la fecha de prioridad debe ser anterior a la fecha publicada para el país de nacimiento y la categoría correspondiente.

¿Qué puedes pedir al presentar la residencia permanente por empleo?

Quienes presentan el I-485 pueden solicitar autorización de empleo y permiso de viaje mientras el expediente sigue en trámite. Esto puede ser útil para trabajar legalmente o viajar, pero no sustituye la residencia permanente.

El permiso de viaje y la autorización de empleo no significan que la residencia ya esté aprobada. El caso continúa sujeto a revisión y a la disponibilidad de visa.

Además, presentar el formulario no elimina los demás requisitos migratorios. USCIS aclara que los solicitantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad y aportar la documentación exigida.

Presentar la residencia permanente por empleo no equivale a aprobarla

El calendario tiene dos tablas. La de fechas de presentación indica quién puede enviar el I-485; la de fechas de acción final indica quién puede recibir una decisión definitiva.

Por eso, una persona puede presentar su solicitud en noviembre y seguir esperando la aprobación. La fecha de prioridad debe estar vigente en ambas etapas.

Para recibir una decisión favorable, el solicitante también debe cumplir los requisitos de elegibilidad y tener una fecha de prioridad vigente según la tabla de acción final.

Dónde consultar la residencia permanente por empleo antes de presentar

El Departamento de Estado publica el Boletín de Visas cada mes. USCIS publica sus indicaciones sobre qué tabla deben usar quienes solicitan el ajuste de estatus dentro del país.

Las fechas pueden avanzar, retroceder o mantenerse iguales según la demanda, los límites por categoría y país y la disponibilidad de visas del año fiscal. Por eso, poder presentar en noviembre no garantiza que esa posibilidad continúe en diciembre.

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