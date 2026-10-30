USCIS revocó 2.2 millones de estatus migratorios: quiénes quedaron fuera

Los grupos más afectados son aquellos con TPS. Foto: AFP

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tomó acciones para revocar o terminar el estatus migratorio de unos 2.2 millones de personas desde el 20 de enero de 2025, casi siete veces más que en los dos últimos años del gobierno de Joe Biden, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Sin embargo, el DHS no detalló cuántas de esas acciones corresponden a cada medida, y la cifra de USCIS reúne decisiones de alcance muy distinto: desde el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 13 países y la cancelación de programas de parole humanitario hasta los avisos para presentarse ante un juez de inmigración.

Para miles de familias la duda principal es si su caso quedó dentro de alguno de estos grupos y qué opciones les quedan, sobre todo cuando reciben un citatorio de una corte de inmigración.

¿Qué medidas incluyen las 2.2 millones de acciones de USCIS?

El comunicado enumeró cinco tipos de acciones, aunque sin cifras para cada una. Algunas quitaron la protección a grupos completos por nacionalidad, mientras que otras se aplicaron caso por caso, al revisar solicitudes o renovaciones:

El fin del TPS, que según el DHS busca que esta protección vuelva a ser realmente temporal

Las negativas a extender o cambiar el estatus de no inmigrante cuando USCIS consideró que no había base legal

Los Avisos de Comparecencia (NTA), que envían a una persona ante un juez de inmigración

El fin de la extensión automática de los permisos de trabajo

La cancelación de los programas de parole por categoría, que vuelven a revisarse de manera individual

De todas ellas, la medida de los permisos de trabajo funciona de manera distinta, porque no cancela un estatus migratorio sino la autorización para trabajar mientras se tramita una renovación. Según la regla final del DHS, publicada el 14 de octubre de 2026, las renovaciones presentadas desde el 30 de octubre de 2025 ya no reciben la extensión automática de hasta 540 días, así que el permiso vence en su fecha aunque la renovación siga en trámite.

La regla alcanza, entre otros, a solicitantes de residencia y de asilo, asilados y refugiados, y el propio DHS calculó que entre 20,000 y 33,000 permisos quedarían sin validez en los 18 meses posteriores a mayo de 2027.

Venezolanos y haitianos, los grupos más afectados

El fin del TPS, una protección que permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a personas cuyos países enfrentan guerras o desastres, es la medida con más personas identificadas. De acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), actualizado el 22 de octubre de 2026 con datos del DHS, 13 países perdieron esta protección. Estos eran sus beneficiarios al 25 de junio de 2026:

Venezuela: 627,750

627,750 Haití: 353,160

353,160 Honduras: 70,070

70,070 Nepal: 12,160

12,160 Afganistán: 11,740

11,740 Otros ocho países (Siria, Camerún, Etiopía, Birmania, Nicaragua, Yemen, Somalia y Sudán del Sur): entre 230 y 6,100 cada uno

Además, las terminaciones siguen vigentes, según la página de TPS de USCIS. Un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio de 2026 permitió que el TPS de Haití y de Siria terminara en julio, junto con el de Yemen, y que en agosto cerraran los de Birmania, Sudán del Sur, Somalia y Etiopía. En Honduras, Nicaragua y Nepal, por su parte, una corte de apelaciones suspendió en febrero la decisión de un juez que había anulado las terminaciones. En cambio, El Salvador, Ucrania y Sudán conservan el TPS mientras el gobierno no anuncie otra cosa, y el de Líbano está extendido hasta el 27 de noviembre.

Under @POTUS Trump, @USCIS has carried out enforcement actions to revoke or terminate the status of 2.2 MILLION illegal aliens. These actions are in addition to millions of visa revocations by @StateDept and removals by @ICEgov.https://t.co/yLmTBGHLbQ — Homeland Security (@DHSgov) October 29, 2026

¿Qué pasa para quienes llegaron con parole humanitario?

A esa lista se suman quienes llegaron con parole humanitario, un permiso temporal para entrar y quedarse en el país. Según el aviso del Registro Federal que canceló el programa para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, conocido como CHNV, unas 532,000 personas recibieron autorización para viajar con él, y su parole terminó el 24 de abril de 2025.

Más tarde, otro aviso cerró el programa de reunificación familiar para Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y el parole de unas 15,000 personas terminó el 14 de enero de 2026, salvo para quienes tienen pendiente una solicitud de residencia. Así, Venezuela y Haití aparecen tanto en la lista del TPS como en la del parole.

¿Cómo revisar si un caso tuvo cambios?

Ante tantas medidas, el primer paso es revisar el estado del trámite. Quien tiene una solicitud con USCIS puede consultarla en la herramienta Case Status Online con su número de recibo, un código de 13 caracteres (tres letras y diez números) que aparece en los avisos de la agencia. También existe la opción de crear una cuenta gratuita en my.uscis.gov o llamar al 1-800-375-5283.

En cambio, si el caso ya está ante una corte de inmigración, la consulta se hace en el portal de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), que administra esas cortes, o al 1-800-898-7180. Sin embargo, de acuerdo con la EOIR, el aviso de audiencia en papel es la fuente oficial, porque el portal puede tardar en mostrar una fecha nueva.

Por su parte, las personas con TPS pueden revisar la página de su país en el sitio de USCIS, donde se indica si su permiso de trabajo sigue vigente. Para quienes dependen de un permiso de trabajo, además, pedir la renovación con tiempo se volvió clave, porque ya no hay extensión automática que cubra la espera.

¿Qué hacer si se recibe un citatorio de inmigración?

El Aviso de Comparecencia, conocido como NTA por sus siglas en inglés, es el documento con el que comienza un proceso de deportación: explica por qué el gobierno considera que la persona puede ser removida del país y la cita ante un juez de inmigración. Aun así, un NTA no es una orden de deportación, y durante el proceso la persona puede presentar su defensa o pedir algún alivio migratorio.

Por eso, la reacción ante un citatorio puede definir el resultado del caso. Según la guía de las cortes de inmigración, estos son los puntos principales:

Asistir a todas las audiencias , ya que no presentarse puede terminar en una orden de deportación en ausencia.

, ya que no presentarse puede terminar en una orden de deportación en ausencia. Avisar cualquier cambio de domicilio o teléfono a la corte en un plazo de 5 días con el formulario EOIR-33/IC; avisar solo al DHS no cuenta.

con el formulario EOIR-33/IC; avisar solo al DHS no cuenta. Buscar asesoría legal, porque el gobierno no asigna abogado, aunque la EOIR publica una lista de abogados gratuitos organizada por corte.

Finalmente, conviene desconfiar de notarios o gestores que prometen resolver un caso migratorio a cambio de dinero, ya que, en general, solo un abogado o un representante acreditado puede llevar un caso ante la corte. Mientras tanto, guardar copia de cada aviso recibido y de cada documento entregado ayuda a demostrar lo que pasó si surge alguna duda más adelante.

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