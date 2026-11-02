Elecciones 2026 en EE.UU.: el primer gran examen a Trump y lo que está en juego para Latinoamérica

La aprobación presidencial se encuentra en un 36%. Foto: AFP

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre se perfilan como el primer gran examen del segundo mandato de Donald Trump y la prueba más grande rumbo a un posible segundo período en 2028, debido a la aprobación de apenas el 36% y con una marcada tendencia de cambio: ocho de cada diez votantes que piden una transformación sustancial en el país, de acuerdo con una encuesta de AP-NORC.

En esos comicios se elegirá a toda la Cámara de Representantes, a 35 senadores y a 36 gobernadores, y el resultado definirá si el presidente conserva un Congreso afín o enfrenta un contrapeso en sus dos últimos años.

Por eso, lo que se decida en las urnas trasciende a Estados Unidos, ya que de esa votación dependen, para México y Centroamérica, temas como las deportaciones, los aranceles, el T-MEC y las remesas.

Unas elecciones que son un referéndum sobre Trump

Las elecciones intermedias suelen funcionar como un termómetro de la gestión presidencial. En la misma encuesta, apenas 26% aprobó el manejo de la economía por parte de Trump y 21% su desempeño frente al costo de vida.

Además, los asuntos que más preocuparon fueron la economía, el costo de vida, la salud y la guerra con Irán, por encima de la inmigración. En consecuencia, 47% de los votantes dijo preferir que los demócratas controlen la Cámara de Representantes, frente a 38% que se inclinó por los republicanos.

Qué está realmente en juego: el poder de frenar o habilitar la agenda

El Congreso aprueba el presupuesto y las leyes, así que quien lo controle podrá acelerar o detener los planes de la Casa Blanca. Un ejemplo fue la Secure America Act, que destinó 69,500 millones de dólares al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza y que, según el American Immigration Council, se aprobó en la Cámara por apenas dos votos de diferencia, 214 contra 212, en junio de 2026.

Asimismo, la Suprema Corte dejó claro en febrero que la facultad de imponer aranceles le corresponde al Congreso, cuando en su sentencia del caso Learning Resources contra Trump determinó, por seis votos contra tres, que el presidente no podía usar una ley de emergencias económicas para cobrarlos.

De hecho, varias decisiones que afectan a la región pasan por el Capitolio:

El dinero para ICE, la Patrulla Fronteriza y los centros de detención

Las leyes sobre aranceles y comercio exterior

Los cambios al T-MEC que obliguen a modificar leyes de Estados Unidos, según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS)

La confirmación de embajadores y jueces en el Senado

El mapa de poder: Cámara, Senado y las gobernaciones que importan

Antes de la elección, los republicanos tenían 218 asientos en la Cámara, más un independiente afín, contra 214 de los demócratas y dos vacantes, de acuerdo con ABC News. Con esos números, a los demócratas les basta ganar tres asientos más para quedarse con la mayoría.

En el Senado, en cambio, los republicanos tienen 53 escaños contra 47 de los demócratas y sus aliados, así que la oposición necesita sumar cuatro, ya que en un empate decide el vicepresidente JD Vance. Las contiendas más vigiladas fueron Georgia, Michigan, New Hampshire, Maine y Carolina del Norte, aunque Ohio, Texas y Kansas también se volvieron competidas, según Al Jazeera.

Por su parte, entre las 36 gubernaturas destacan Texas, California, Pensilvania y Ohio, clave para varios aspirantes presidenciales, de acuerdo con la agencia AP.

El voto latino, de bloque cortejado a factor decisivo

En 2024, Trump obtuvo casi la mitad del voto latino. Sin embargo, dos años después esa tendencia se revirtió, ya que los votantes hispanos prefieren a los candidatos demócratas por 51% contra 24% para la Cámara de Representantes, según el Pew Research Center. Esa ventaja de 27 puntos supera la de 21 puntos que los demócratas tuvieron en 2022.

El cambio se explica por la caída del presidente en esta comunidad, ya que su aprobación entre votantes latinos bajó de 38% en febrero de 2025 a 24%, e incluso entre quienes votaron por él pasó de 93% a 57%. Además, 70% considera que sus políticas han perjudicado a los latinos.

A esa molestia se sumó una mayor motivación, pues 77% de los latinos que se inclinan por los demócratas afirmó que realmente importa quién gane el Congreso, frente a 58% en 2022.

NEW: The battle for control of the U.S. Senate remains a toss-up just two days before Election Day, according to the final Fox News Power Rankings.



The latest forecast places 48 seats in the Democratic column and 45 in the Republican column, with seven races still rated as… pic.twitter.com/5jf98VOwv3 — Fox News (@FoxNews) November 1, 2026

Migración: la política que más toca a Latinoamérica

La política migratoria fue el sello del segundo mandato de Trump. Entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, el gobierno realizó cerca de 980,000 deportaciones, y ocho de cada diez personas deportadas no tenían condenas penales, de acuerdo con el Migration Policy Institute. El mismo análisis calculó que el Departamento de Seguridad Nacional contará con 240,000 millones de dólares hasta 2029 gracias a leyes del Congreso.

Chicago se convirtió en un síntoma de esa estrategia. Durante la llamada Operación Midway Blitz, entre septiembre y diciembre de 2025, ICE realizó alrededor de 4,000 arrestos en la zona, y 59% de los detenidos no tenía condenas activas ni pendientes, según datos de ICE analizados por el Proyecto de Seguridad de la Universidad de Chicago.

Por eso, para las familias inmigrantes, de los legisladores depende si ICE recibe más dinero o si sus operativos enfrentan mayor supervisión.

Comercio y aranceles: el nervio económico de la región

El T-MEC, el tratado comercial de Norteamérica, llegó a su primera revisión el 1 de julio sin renovación, ya que Washington no aceptó extenderlo “en su forma actual”, según un comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El acuerdo sigue vigente hasta 2036, pero se revisará cada año.

Además, desde el 24 de julio México paga un arancel adicional de 10% ligado a una investigación sobre trabajo forzoso, aunque los productos que cumplen las reglas del T-MEC quedaron exentos, de acuerdo con BBVA Research. Mientras tanto, siguen vigentes los aranceles a autos, acero y aluminio.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el 28 de octubre, durante su conferencia matutina, que en las áreas donde ambos países pueden llegar a un acuerdo “estamos avanzando”, según la agencia Reuters. Además, explicó que México sigue buscando una “reducción significativa” de los aranceles a esos tres sectores, mientras ambos gobiernos evaluaban un acuerdo provisional.

Remesas, frontera y seguridad: los otros frentes

Las remesas también mostraron desgaste. En agosto llegaron a México 5,452 millones de dólares, una caída de 3.6% frente al mismo mes de 2025, y el número de envíos bajó 6.4%, según el Banco de México.

A eso se suma el impuesto de 1% vigente desde enero, que solo se cobra a envíos pagados en efectivo, giros postales o cheques de caja. Por eso, quienes envían dinero pueden evitarlo si pagan el envío desde una cuenta bancaria o con tarjeta de débito o crédito, opciones que incluyen varias aplicaciones para enviar dinero a México. El impuesto pesa más en hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, con menos acceso a bancos.

En seguridad, Trump planteó la posibilidad de atacar a grupos criminales en territorio mexicano, mientras que Sheinbaum respondió que la presencia de tropas estadounidenses en México “no está sobre la mesa”, según France 24.

Qué cambia para México y Centroamérica según el resultado

El presidente conserva amplios poderes propios, como dirigir operativos migratorios o imponer ciertos aranceles, así que ningún resultado detendrá su agenda por completo. Sin embargo, el Capitolio sí puede cambiar el ritmo de esas decisiones según el escenario:

Congreso alineado con la Casa Blanca: si los republicanos conservan ambas cámaras, Trump tendría vía libre para aprobar más fondos migratorios y nuevas leyes comerciales sin mayor resistencia

si los republicanos conservan ambas cámaras, Trump tendría vía libre para aprobar más fondos migratorios y nuevas leyes comerciales sin mayor resistencia Congreso dividido: si los demócratas ganan la Cámara de Representantes, podrían frenar presupuestos para ICE, abrir investigaciones sobre operativos y presionar en temas de aranceles

si los demócratas ganan la Cámara de Representantes, podrían frenar presupuestos para ICE, abrir investigaciones sobre operativos y presionar en temas de aranceles Congreso en manos demócratas: con ambas cámaras, la oposición también podría bloquear nombramientos en el Senado y condicionar cualquier cambio legal ligado al T-MEC

En cualquier caso, la relación con México seguirá marcada por la revisión anual del T-MEC y los aranceles sectoriales, temas que dependen sobre todo de la negociación directa entre ambos gobiernos.

Lo que la noche electoral dirá —y lo que no— sobre 2028

Trump no puede buscar un tercer mandato, así que la noche electoral también adelantará la carrera de 2028. Del lado republicano, el futuro del vicepresidente JD Vance quedó ligado al desempeño de su partido, con Ohio como prueba clave, mientras que el senador Ted Cruz evalúa abiertamente una candidatura.

Del lado demócrata, el gobernador de California, Gavin Newsom, apostó por la Propuesta 50, que podría dar a su partido hasta cinco asientos más en la Cámara, mientras Josh Shapiro y JB Pritzker buscan demostrar su fuerza fuera de sus estados. Aun así, un buen resultado en noviembre no garantiza una victoria presidencial dos años después, porque el contexto puede cambiar por completo.

Quienes votarán el 3 de noviembre pueden revisar cómo votar en las elecciones de 2026 y confirmar las fechas clave de estas elecciones en cada estado.

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