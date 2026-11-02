Identificación, ciudadanía y registro: los cambios electorales que se votarán en 2026

Las elecciones se realizan el 3 de noviembre de 2026. Foto: Envato.

Este martes 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir representantes y decidir sobre medidas que podrían cambiar las reglas electorales en varios estados. La identificación oficial, la comprobación de ciudadanía y el registro de votantes están en el centro del debate, con posibles consecuencias para millones de latinos que viven en el país.

¿Qué cambios electorales se votarán en Estados Unidos en 2026?

Además de elegir a sus representantes, los votantes de varios estados decidirán si endurecen los requisitos para participar en futuras elecciones. Según un análisis publicado por Telemundo, las propuestas incluyen nuevas exigencias de identificación, cambios relacionados con la ciudadanía y restricciones que podrían afectar al voto por correo.

Las medidas no son iguales en todo el país. Cada estado tiene sus propias reglas y, en algunos casos, las propuestas buscan incorporar a las constituciones estatales requisitos que ya existen en la legislación.

Estos son algunos de los cambios más importantes:

California: la Propuesta 39 plantea exigir una identificación emitida por el Gobierno o los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social para registrarse para votar por correo

la Propuesta 39 plantea exigir una identificación emitida por el Gobierno o los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social para registrarse para votar por correo Colorado: la Enmienda 84 propone exigir una prueba de identidad al emitir el voto por correo

la Enmienda 84 propone exigir una prueba de identidad al emitir el voto por correo Arizona: la Propuesta 144 contempla cambios en los requisitos de ciudadanía e identificación para registrarse y votar, incluso mediante una papeleta enviada por correo

la Propuesta 144 contempla cambios en los requisitos de ciudadanía e identificación para registrarse y votar, incluso mediante una papeleta enviada por correo Carolina del Norte: los votantes decidirán si incorporan a la Constitución estatal los requisitos de identificación para el voto por correo

los votantes decidirán si incorporan a la Constitución estatal los requisitos de identificación para el voto por correo Nevada: se someterán a votación nuevas exigencias de identificación para votar en persona y por correo

se someterán a votación nuevas exigencias de identificación para votar en persona y por correo Ohio: la propuesta busca incorporar a la Constitución estatal el requisito de identificación oficial con fotografía para votar presencialmente

Telemundo también identifica consultas sobre ciudadanía en Alaska, Kansas, Arkansas, Dakota del Sur y Virginia Occidental. Estas iniciativas buscan establecer de forma explícita que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones correspondientes.

¿Necesitas demostrar que eres ciudadano estadounidense para votar?

Hay una diferencia fundamental que conviene entender. La ley federal ya exige ser ciudadano estadounidense para votar en elecciones presidenciales y al Congreso. Tener una residencia permanente o green card no concede ese derecho.

Lo que se discute en varios estados es si deben reforzarse o ampliarse las restricciones a través de nuevas disposiciones constitucionales y electorales. Algunas propuestas también afectan a elecciones locales, como las relacionadas con impuestos o cargos municipales.

Hochul tiene un 60% de preferencias en el voto latino

Los defensores de estas medidas sostienen que buscan proteger la seguridad electoral. Sus críticos cuestionan que se destinen recursos a restricciones adicionales cuando ya existen controles para verificar quién puede votar.

El debate no es menor para las comunidades inmigrantes. Una persona con ciudadanía estadounidense puede tener dificultades para demostrarla si sus documentos no coinciden con los registros oficiales o si recibe una notificación que no entiende.

Los nuevos controles electorales ya generan preocupación

El problema no se limita a las propuestas que aparecerán en las papeletas. Human Rights Watch advirtió el 29 de octubre que el uso del sistema federal SAVE para revisar la ciudadanía de votantes registrados está creando obstáculos adicionales antes de las elecciones.

Según la organización, la herramienta contiene datos incompletos o inexactos y no fue diseñada originalmente para verificar la elegibilidad electoral. Su uso ha provocado revisiones de registros y notificaciones que podrían confundir a ciudadanos que sí tienen derecho a votar.

Human Rights Watch documentó casos en Arizona, Utah, Dakota del Sur y Carolina del Norte. En algunos, votantes registrados fueron clasificados para participar únicamente en elecciones federales o recibieron solicitudes para demostrar su ciudadanía.

Que una base de datos no confirme tu ciudadanía no significa automáticamente que no seas ciudadano ni que hayas perdido el derecho al voto. Si recibes una carta de las autoridades electorales, verifica tu situación directamente con la oficina estatal o local antes de asumir que no puedes participar.

¿Qué identificación debes llevar para votar en las elecciones de 2026?

No existe una identificación única que sirva para votar de la misma manera en todos los estados. Según la guía electoral de AARP publicada el 25 de septiembre, 36 estados exigen algún tipo de identificación para votar en persona. De ellos, 24 requieren un documento con fotografía.

Dependiendo del lugar donde vivas, podrían aceptar una licencia de conducir, un pasaporte u otra identificación oficial. Algunos estados permiten presentar documentos alternativos o emitir una papeleta provisional si no puedes demostrar tu identidad de inmediato.

Antes de acudir a las urnas, comprueba tres cosas:

Si apareces en el registro electoral

Qué documentos acepta tu estado

Dónde te corresponde votar y cuáles son los plazos aplicables

Si cambiaste de domicilio o de nombre, también debes revisar tus datos. El portal oficial del Gobierno, USAGov, explica cómo actualizar el registro electoral. Para consultar cómo inscribirte, puedes visitar Vote.gov en español.

Las elecciones de este martes no solo decidirán quién ocupará cargos públicos. También mostrarán hasta dónde están dispuestos a llegar algunos estados para endurecer sus reglas electorales. Para los ciudadanos latinos, la mejor defensa frente a una posible confusión es conocer los requisitos de su estado y comprobar su registro con anticipación. Un documento pendiente o una carta mal interpretada no deberían convertirse, por desconocimiento, en una razón para renunciar a ejercer el voto.

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