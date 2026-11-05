Autoridades detectan caso de influenza aviar AH5N1 en granja de Yucatán; descarta riesgo para el abasto

Panorama de la influenza aviar en México. Foto: Shutterstock

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó este 5 de noviembre un caso de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 en una granja comercial de huevo para plato ubicada en Umán, Yucatán.

Tras detectar una mortalidad inusual de aves, las autoridades sanitarias activaron los protocolos internacionales para contener la enfermedad y evitar su propagación a otras unidades de producción avícola.

De acuerdo con Agricultura, la granja afectada tenía una población de 225 mil 860 aves de postura, lo que representa el 0.09% del inventario nacional. Por ello, aseguró que el caso no compromete el abasto de huevo ni de carne de pollo en el país.

La dependencia también señaló que el consumo de estos productos es seguro para la población.

¿Qué medidas tomó Agricultura ante el caso de influenza aviar en Yucatán?

El caso fue notificado después de que el médico responsable de la granja reportara la muerte inusual de 862 aves, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió al lugar y tomó muestras que dieron positivo a influenza aviar subtipo H5 en un laboratorio oficial de Mérida.

Posteriormente, las muestras fueron trasladadas a un laboratorio de bioseguridad nivel 3 en Palo Alto, Ciudad de México, para realizar pruebas complementarias de aislamiento y secuenciación del virus.

Como parte de las acciones de contención, especialistas delimitaron un perímetro de riesgo de 10 kilómetros alrededor de la unidad afectada y aplicaron las siguientes medidas:

Cuarentena definitiva de la granja

Despoblamiento total de las aves

Disposición sanitaria de los animales y destrucción de materiales contaminados

Limpieza y desinfección de las instalaciones

Muestreos en granjas de engorda, postura comercial y reproductoras dentro del perímetro de riesgo

Una vez concluido el periodo de vacío sanitario, se introducirán aves centinela para comprobar que el virus ya no está presente antes de permitir que la granja vuelva a operar.

¿Habrá vacunación contra la influenza aviar en Yucatán?

Senasica realiza un diagnóstico para determinar si existen más granjas afectadas en la zona.

Con base en los resultados, la Dirección General de Salud Animal analizará si es necesario autorizar una vacunación de emergencia para las aves de las unidades de producción cercanas al sitio donde se confirmó el contagio.

Las autoridades también investigan el posible origen de la infección mediante inspecciones en cuerpos de agua cercanos, frecuentados por aves silvestres migratorias que llegan del norte del continente durante el invierno.

Además, llegará un grupo de especialistas en vigilancia epidemiológica de vida silvestre para buscar posibles casos entre aves libres y determinar si existe relación con especies migratorias infectadas.

¿Es seguro consumir huevo y pollo ante el caso de influenza aviar?

Agricultura aseguró que el caso detectado en Umán, Yucatán, no representa un riesgo para la avicultura nacional y que el abasto de productos avícolas está garantizado.

La dependencia reiteró que el consumo de carne de ave y huevo es seguro.

Durante la temporada invernal, las autoridades reforzarán la vigilancia epidemiológica en el país y exhortaron a los productores a fortalecer las medidas de bioseguridad en sus granjas.

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