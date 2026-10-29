Halloween en Florida: cómo encontrar casas que sí repartirán dulces este 31 de octubre

Te decimos dónde pedir dulces en Florida. Foto: Envato.

El sábado 31 de octubre, miles de familias saldrán a las calles de Florida para celebrar Halloween y buscar dulces con sus hijos. Pero no todas las viviendas participan en el tradicional “truco o trato”. Para evitar caminatas innecesarias, existen tres mapas interactivos que ayudan a localizar casas participantes, descubrir decoraciones y organizar una ruta antes de que caiga la noche.

¿Cómo encontrar casas que repartirán dulces en Florida?

La tecnología puede hacer más sencilla la búsqueda de golosinas este Halloween. Nextdoor Treat Map, FrightMaps y Trick or Treat Map permiten consultar información compartida por vecinos y organizadores, aunque cada herramienta tiene una función distinta.

Según la guía publicada por El Comercio, estas plataformas pueden ayudar a las familias a planificar su recorrido para este 31 de octubre. La recomendación es revisar los registros más recientes antes de salir.

1. Nextdoor Treat Map: casas que sí participan en Halloween

Consulta el mapa de Nextdoor

Esta herramienta de la red vecinal Nextdoor permite localizar viviendas que planean repartir dulces, casas decoradas y actividades cercanas. Los residentes también pueden marcar su hogar para que otras familias sepan que participarán.

Una ventaja es que algunos vecinos indican hasta qué hora entregarán golosinas y si ofrecerán alternativas sin alimentos o premios para mascotas. Esto puede ser especialmente útil para familias con niños pequeños o con alergias alimentarias.

En Florida, el mapa incluye localidades como Miami Springs, El Portal y Tavernier. La disponibilidad de puntos depende de la participación de los vecinos.

2. FrightMaps: encuentra casas decoradas y atracciones de terror

Explora FrightMaps

Si además de pedir dulces quieres ver decoraciones espectaculares, esta plataforma reúne ubicaciones de viviendas adornadas, montajes de terror y otras atracciones relacionadas con Halloween.

Algunos registros también indican si una casa entregará golosinas. Sin embargo, su objetivo es más amplio que el de encontrar dulces: sirve para descubrir lugares que merecen una visita por sus decoraciones.

Los Ángeles destaca por sus casas embrujadas y dulces. Foto: Envato.

Antes de desplazarte, revisa la fecha de cada publicación. Algunas fichas pueden corresponder a años anteriores y no necesariamente confirmar actividades para Halloween 2026.

3. Trick or Treat Map: horarios y tipos de dulces

Visita Trick or Treat Map

Esta herramienta está enfocada en el recorrido de casa en casa. Permite consultar qué viviendas anuncian su participación, los horarios previstos y los tipos de golosinas que ofrecerán.

También ayuda a identificar posibles paradas y organizar mejor la caminata. Si tu objetivo principal es encontrar casas que repartan dulces, puede resultar más práctica que una aplicación centrada en decoraciones.

¿Los mapas garantizan que todas las casas repartirán dulces?

No. Los mapas dependen de la información que publican vecinos y organizadores, así que no incluyen todas las viviendas que participan en Halloween. Además, una casa puede quedarse sin golosinas o cambiar sus planes.

Para aprovecharlos mejor, conviene:

Consultar los mapas antes del sábado y volver a revisarlos el mismo día

Priorizar las viviendas que anuncian expresamente que repartirán dulces

Confirmar los horarios de eventos y recorridos organizados

Elegir calles iluminadas y caminar por las aceras

Revisar los dulces con un adulto antes de que los niños los consuman

Las recomendaciones coinciden con la información publicada por Nextdoor sobre su mapa de Halloween 2026, que advierte que los datos de cada punto son aportados por los propios vecinos y no están verificados por la plataforma.

Este Halloween, una buena ruta puede ahorrar tiempo y hacer que los niños disfruten más la noche. Lo ideal es combinar los mapas con la información de tu comunidad y no dar por hecho que cada punto estará activo. A veces, la mejor parada no es la casa más aterradora, sino aquella donde alguien dejó la luz encendida y preparó dulces para recibir a los pequeños.

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