Casarte con un ciudadano de EE. UU. ya no garantiza la Green Card: por qué

Ciudadanía de Estados Unidos. Foto: Envato.

Casarte con un ciudadano estadounidense puede abrirte la puerta a la residencia permanente en Estados Unidos, pero no significa que recibirás la Green Card automáticamente. En 2026, las autoridades migratorias siguen evaluando cada solicitud y revisan el matrimonio, los antecedentes y el historial migratorio antes de aprobarla. La vía legal continúa vigente, aunque hay situaciones que pueden complicar el trámite.

La confusión ha crecido por publicaciones en redes sociales que aseguran que el Gobierno eliminó la residencia por matrimonio. Esa afirmación es falsa. Como explica Grupo Animal en su verificación sobre la residencia por matrimonio, esta opción legal no ha desaparecido. Lo importante es entender qué requisitos debes cumplir y qué puede poner en riesgo tu solicitud.

¿Por qué casarte con un ciudadano estadounidense no garantiza la Green Card?

El matrimonio permite iniciar un proceso migratorio, pero no obliga al Gobierno a conceder la residencia. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) debe comprobar que la relación es legal y cumple con los requisitos migratorios.

El proceso suele comenzar con el Formulario I-130, mediante el cual el ciudadano solicita que se reconozca el vínculo familiar. Dependiendo del caso, el cónyuge extranjero puede tramitar un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos o solicitar una visa de inmigrante desde el extranjero.

El Departamento de Estado explica los pasos para solicitar una visa de inmigrante para el cónyuge de un ciudadano estadounidense.

USCIS necesita pruebas de que el matrimonio es real

Una de las cuestiones centrales es demostrar que la pareja se casó para construir una vida en común y no únicamente para obtener documentos migratorios.

No basta con presentar el acta de matrimonio y unas cuantas fotografías. Las autoridades pueden evaluar distintos documentos para entender cómo funciona la relación en la vida cotidiana.

Entre las pruebas que pueden ayudar están:

Cuentas bancarias o tarjetas compartidas que demuestren responsabilidades financieras en común

que demuestren responsabilidades financieras en común Contratos de alquiler, hipotecas o documentos que acrediten que viven en el mismo domicilio

Declaraciones de impuestos y seguros que incluyan a ambos cónyuges, cuando corresponda

Fotografías de distintas etapas de la relación, viajes y reuniones familiares

Documentos que acrediten responsabilidades compartidas y otros aspectos de la vida matrimonial

La documentación debe corresponder a la historia real de la pareja. No se trata de acumular papeles sin sentido, sino de demostrar que existe una relación auténtica. El manual de políticas de USCIS sobre cónyuges explica los criterios para evaluar estos matrimonios.

¿Puedes ser deportado aunque estés casado con un ciudadano?

Sí, el matrimonio no ofrece protección migratoria automática frente a una deportación. Si tienes una orden de expulsión, ingresaste al país sin pasar por una inspección migratoria o acumulas infracciones migratorias, tu situación puede ser más compleja.

La forma de entrada a Estados Unidos importa. Una persona que ingresó con una visa y otra que cruzó la frontera sin inspección pueden enfrentar obstáculos legales diferentes, incluso si ambas están casadas con ciudadanos estadounidenses.

Esto no significa que todas las personas que entraron sin autorización estén excluidas de cualquier opción migratoria. La elegibilidad depende de las circunstancias individuales y de las disposiciones legales aplicables.

Si tienes antecedentes penales, una orden de deportación o entradas y salidas migratorias previas, consulta con un abogado de inmigración antes de presentar documentos o salir de Estados Unidos. Una decisión equivocada puede tener consecuencias importantes.

La residencia puede ser condicional durante dos años

Hay otro detalle que muchas parejas desconocen: si el matrimonio tiene menos de dos años cuando se concede la residencia permanente, el cónyuge extranjero generalmente recibe una Green Card condicional válida por dos años.

Para eliminar esas condiciones, la pareja normalmente debe presentar el Formulario I-751 durante los 90 días anteriores al vencimiento de la residencia condicional. USCIS vuelve a evaluar si el matrimonio cumple con los requisitos legales.

La agencia detalla este procedimiento en su guía sobre la residencia permanente condicional basada en el matrimonio.

¿Qué debes revisar antes de solicitar la residencia por matrimonio?

Antes de iniciar el trámite, conviene comprobar que tienes los documentos necesarios, que tu historial migratorio está claro y que entiendes qué procedimiento corresponde a tu situación.

También debes tener presente que cada caso se analiza de manera individual. Una solicitud puede necesitar pruebas adicionales o enfrentar dificultades que no aparecen en otras historias similares.

Casarse por amor y querer construir una vida en Estados Unidos no debería convertirse en una carrera de obstáculos a ciegas. Pero tampoco conviene confiar en la idea de que el acta de matrimonio resolverá todo. Si buscas obtener la Green Card por matrimonio, el mejor primer paso es conocer tus opciones reales y revisar tu caso antes de tomar decisiones que puedan afectar tu futuro migratorio.

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