Economía, inflación y migración: los temas que mueven al votante hispano en 2026

86% de los votantes latinos considera la economía como prioridad. Foto: AFP

Los votantes latinos llegan a las elecciones intermedias del 3 de noviembre con la economía al frente de sus preocupaciones, pues 86% considera ese tema muy importante para decidir su voto al Congreso. La cifra proviene de un estudio realizado entre finales de septiembre e inicios de octubre entre 774 votantes hispanos registrados, según el Pew Research Center.

Buena parte de esa inquietud tiene que ver con el alza de los precios. De hecho, 80% de los encuestados dijo estar muy preocupado por el costo de la gasolina y la energía, cuando en enero esa proporción era de 48%. La inmigración, en cambio, fue muy importante para 64%, por debajo de la salud y la educación.

Ese orden de prioridades se repite en Florida, Texas y Arizona, tres de los estados con distritos competidos para la Cámara de Representantes, de acuerdo con Equis Research. Sin embargo, en los tres la política migratoria pesa más de lo que sugiere su lugar en la lista, y esa diferencia ayuda a entender con qué ánimo llega el electorado hispano a las urnas.

¿Qué gastos pesan más en el bolsillo de los votantes latinos?

El mismo estudio midió qué gastos concretos generan más inquietud entre los votantes hispanos, y los resultados mostraron que la presión no se concentra en un solo rubro. Además, apenas 19% calificó como buenas o excelentes las condiciones económicas del país, frente a 26% un año antes. Mientras tanto, la preocupación por el desempleo subió de 47% en septiembre de 2025 a 59%.

Por eso, las preocupaciones abarcan desde el tanque de gasolina hasta la renta, y en cuatro de los rubros medidos la proporción de votantes muy preocupados superó 75%. Estos fueron los temas que más votantes latinos señalaron como motivo de mucha preocupación.

Gasolina y energía, con 80%

Vivienda, con 80%

Comida y productos de consumo, con 78%

Gastos médicos, con 77%

Desempleo, con 59%

Una encuesta de NBC News y Telemundo, levantada entre el 21 y el 28 de septiembre entre 800 votantes latinos, llegó a una conclusión parecida. En ese sondeo, la inflación y el costo de vida fueron el tema más importante para 33% de los votantes latinos, y 52% lo colocó en primer o segundo lugar entre sus prioridades.

Florida, Texas y Arizona comparten las mismas prioridades

Las encuestas bipartidistas de la organización latina UnidosUS en Florida, Texas y Arizona dejaron ver la coincidencia entre los tres estados. Los sondeos se hicieron entre el 27 de abril y el 14 de mayo de 2026, a cargo del equipo bipartidista formado por BSP Research y Shaw & Co., y en ellos cada votante eligió hasta tres temas que los funcionarios electos deberían atender. En todos los casos, el costo de vida y la inflación quedaron en primer lugar, seguidos por la economía, el empleo y los salarios, aunque cada estado tuvo matices propios en el resto de la lista.

En Florida, 57% de los votantes hispanos puso el costo de vida entre sus tres prioridades, seguido por la economía y el empleo con 41%, la salud con 38% y la vivienda con 25%, mientras que la reforma migratoria apareció con 19%

En Texas, el costo de vida alcanzó 62%, la cifra más alta de los tres estados, por delante de la economía y el empleo con 40% y la salud con 35%. La reforma migratoria y la vivienda empataron con 21%

En Arizona, el costo de vida llegó a 57% y la economía y el empleo a 44%, el nivel más alto de ese rubro entre los tres estados, mientras que la reforma migratoria sumó 23%

¿Qué pasa en Florida?

Las mediciones de octubre en dos de esos estados apuntaron en la misma dirección. En Florida, una encuesta de N+ Univision y YouGov encontró que 59% de los votantes hispanos eligió el empleo y el costo de vida como uno de los temas principales del estado, seguido por el costo de la vivienda con 57%. Sobre Texas, por su parte, el sondeo de la misma casa encuestadora mostró que 42% de los votantes latinos siente que sus finanzas están peor que hace un año, y que el súper y la gasolina son las principales fuentes de presión en el hogar, con 63% y 50%.

En Arizona, por su parte, la encuesta de mayo dio otra pista del apretón económico, pues solo 16% de los votantes latinos dijo vivir cómodamente. Ese malestar es un factor de peso para el voto latino en Arizona, un bloque que puede inclinar la balanza en contiendas como la de gobernador y en varios distritos de la Cámara.

¿Qué piensan los votantes latinos de la política migratoria?

La reforma migratoria apareció entre las tres prioridades de apenas una quinta parte de los votantes hispanos en esos estados, aunque eso no significa que el tema les sea indiferente. Por el contrario, a nivel nacional 62% de los votantes latinos opinó que el gobierno está haciendo demasiado en materia de deportaciones, y dos tercios consideraron que las medidas de control migratorio de Donald Trump han ido demasiado lejos.

Al mismo tiempo, las respuestas mostraron matices. En el sondeo nacional de septiembre, 83% apoyó deportar a los inmigrantes indocumentados que cometieron delitos graves, pero solo 37% respaldó deportar a todos, una distancia que refleja que el electorado latino acepta cierto control migratorio, pero no deportaciones generalizadas. Además, 27% dijo conocer a alguien que fue detenido o deportado por ICE en los últimos dos años.

🇺🇸 Muchos votantes latinos que ayudaron a llevar a Trump al poder en 2024 dicen estar hartos de su ofensiva de deportaciones, y los republicanos enfrentan un rechazo latino de cara a las elecciones de medio término, según AFP



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Esa inquietud también se notó en los estados. En Florida, 55% de los votantes hispanos dijo que la aplicación de las leyes migratorias ha ido demasiado lejos y 41% teme que esas medidas lo afecten a él, a un familiar o a alguien cercano. En Texas, 56% opinó lo mismo y 57% reportó poca o ninguna confianza en ICE. Mientras tanto, en Arizona 44% aseguró que en su comunidad hay temor a ser acosado o arrestado por las autoridades migratorias, incluso siendo ciudadano o residente legal.

Las preferencias sobre soluciones fueron igual de consistentes. En Arizona, 82% apoyó legalizar a los indocumentados que llevan muchos años en el país, mientras que en Florida y Texas la opción más elegida, con 53%, fue un camino a la ciudadanía para los indocumentados que respetan la ley y llegaron de niños o tienen mucho tiempo en EE. UU.

¿Qué pueden revisar los votantes antes del 3 de noviembre?

El tramo final de la campaña es un buen momento para contrastar lo que proponen los candidatos sobre los temas que más pesan en el hogar. Revisar la boleta de muestra que publica la oficina electoral del condado permite saber con anticipación qué cargos y propuestas estarán en juego, algo especialmente útil para quienes van a votar por primera vez en Estados Unidos.

Los plazos, en cambio, no son iguales en todo el país, ya que cada estado fija sus propias reglas para el voto anticipado y el voto por correo. Por eso conviene repasar las fechas que cada estado fijó antes de votar antes de salir de casa. En Florida, Texas y Arizona, estos son algunos puntos a tomar en cuenta.

¿Cómo votar en cada estado?

En Texas, el voto anticipado en persona termina el viernes 30 de octubre. Las boletas por correo deben llegar antes de las 7 de la noche del 3 de noviembre, o a más tardar a las 5 de la tarde del 4 de noviembre si llevan matasellos del día de la elección, según la Secretaría de Estado de Texas.

En Arizona, el último día para votar de forma anticipada en persona es el 30 de octubre, y la fecha recomendada para enviar la boleta por correo fue el 27 de octubre, de acuerdo con la Comisión de Elecciones Limpias de Arizona. Quienes no la enviaron a tiempo pueden preguntar al registrador de su condado dónde entregarla en persona.

En Florida, cada supervisor de elecciones de condado define los lugares y horarios de votación anticipada, así que la información más confiable sobre los pasos para votar en Florida y Texas está en la oficina electoral local.

Quienes tengan dudas sobre su registro o su lugar de votación pueden confirmarlos con la oficina electoral de su condado antes de salir a votar. Además, anotar los temas que más afectan al hogar, como la renta, el precio de la gasolina o la situación migratoria de la familia, ayuda a comparar con calma las propuestas de cada candidato antes de marcar la boleta.

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