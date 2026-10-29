Día de Muertos 2026: altares y ofrendas para visitar en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Denver y Glendale

Conoce los altares y ofrendas de Día de Muertos 2026 en Nueva York. Foto: Envato

Los altares de Día de Muertos, también conocidos como ofrendas, son espacios para recordar a las personas fallecidas con fotografías, flores de cempasúchil, velas, comida y objetos personales. En 2026, además, varias ciudades de Estados Unidos instalarán altares comunitarios abiertos al público.

Estas son algunas opciones en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Denver y Glendale. Sin embargo, antes de asistir, conviene revisar el sitio oficial de cada recinto, porque los horarios y las actividades pueden cambiar.

Nueva York

Jardín Botánico de Nueva York

El New York Botanical Garden presenta una ofrenda comunitaria de gran formato en el Bronx, donde los visitantes pueden colocar fotografías y mensajes dedicados a sus seres queridos. Además, la instalación permanecerá visible durante la celebración del 1 y 2 de noviembre.

El recorrido incluye calaveras, animales espirituales y una Catrina gigante elaborada con flores de cempasúchil. Asimismo, la programación del 1 de noviembre contempla un desfile a las 14:00 horas, además de danza, títeres de gran formato y una clase de cumbia sonidera.

Lugar: 2900 Southern Boulevard, Bronx, Nueva York.

2900 Southern Boulevard, Bronx, Nueva York. Fechas: 1 y 2 de noviembre.

1 y 2 de noviembre. Actividad destacada: ofrenda comunitaria y desfile del 1 de noviembre.

Museo del Bronx

El Bronx Museum realizará la actividad gratuita Family Time: Día de Muertos 2026 el sábado 7 de noviembre, de 13:00 a 15:00 horas. Durante la jornada, el artista Marco Saavedra guiará una actividad de arte en la que los participantes podrán contribuir a una instalación de altar comunitario.

La actividad está dirigida a personas de todas las edades y no requiere inscripción obligatoria. No obstante, el museo ofrece la opción de confirmar asistencia y pide a los grupos escolares o comunitarios registrarse con al menos una semana de anticipación.

Lugar: Bronx Museum, Nueva York.

Bronx Museum, Nueva York. Fecha: sábado 7 de noviembre, de 13:00 a 15:00 horas.

sábado 7 de noviembre, de 13:00 a 15:00 horas. Entrada: gratuita.

Museo Hudson River

El Hudson River Museum instala un altar comunitario en su vestíbulo, en Yonkers, desde el 17 de octubre hasta el 1 de noviembre, de 11:00 a 17:00 horas. Por ello, los visitantes pueden llevar una fotografía de un ser querido fallecido; el museo recomienda usar copias y no fotografías originales.

Asimismo, quienes no puedan acudir en persona pueden enviar una fotografía por correo electrónico al museo para participar en la ofrenda. El acceso al altar está incluido con la entrada general.

Lugar: 511 Warburton Avenue, Yonkers, Nueva York.

511 Warburton Avenue, Yonkers, Nueva York. Fechas: del 17 de octubre al 1 de noviembre, de 11:00 a 17:00 horas.

del 17 de octubre al 1 de noviembre, de 11:00 a 17:00 horas. Entrada: incluida con la admisión general.

Mano a Mano

La organización Mano a Mano presenta una ofrenda comunitaria gratuita en St. Mark’s Church-in-the-Bowery, del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 12:00 a 17:00 horas. Por lo tanto, los asistentes pueden llevar copias de fotografías, notas o cartas para colocarlas en el altar.

Además de la ofrenda, la programación incluye música en vivo, artesanías y un mercado mexicano. El evento se realiza en el cementerio de la iglesia, ubicado en 131 East 10th Street, Nueva York.

Lugar: 131 East 10th Street, Nueva York.

131 East 10th Street, Nueva York. Fechas: del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 12:00 a 17:00 horas.

del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 12:00 a 17:00 horas. Entrada: gratuita.

Los Ángeles

Gloria Molina Grand Park

El Gloria Molina Grand Park presenta la exposición Downtown Día de los Muertos, con más de 16 altares creados por artistas y organizaciones comunitarias. La instalación, con entrada gratuita, comenzó el 24 de octubre y estará disponible hasta el 2 de noviembre, de 8:00 a 21:00 horas.

La edición 2026, titulada “El poder de uno”, está a cargo de la artista Consuelo G. Flores. Además del altar comunitario, el programa incluye una procesión ceremonial, concursos de altares y disfraces, talleres de calaveras de azúcar y pintura facial.

Lugar: 200 North Grand Avenue, Los Ángeles.

200 North Grand Avenue, Los Ángeles. Fechas: del 24 de octubre al 2 de noviembre, de 8:00 a 21:00 horas.

del 24 de octubre al 2 de noviembre, de 8:00 a 21:00 horas. Entrada: gratuita.

Museo de Historia Natural de Los Ángeles

El Natural History Museum celebrará el Día de los Muertos el domingo 1 de noviembre, de 11:00 a 15:00 horas. Durante la actividad, habrá música en vivo, talleres artísticos y una ofrenda interpretativa dedicada a honrar la memoria de los seres queridos.

Lugar: Natural History Museum, Los Ángeles.

Natural History Museum, Los Ángeles. Fecha: domingo 1 de noviembre, de 11:00 a 15:00 horas.

domingo 1 de noviembre, de 11:00 a 15:00 horas. Actividad destacada: ofrenda interpretativa, música y arte.

Cementerio Hollywood Forever

El Hollywood Forever Cemetery celebra su 27 edición anual de Día de los Muertos el sábado 24 de octubre, de 12:00 a 24:00 horas. En esta edición, el festival incluye más de 70 altares y ofrendas comunitarias, cerca de 300 bailarines folclóricos y aztecas, una procesión ceremonial y una exposición de arte contemporáneo.

La edición 2026 lleva por tema “Bajo un mismo cielo”. Por esa razón, el evento se realiza en el histórico cementerio ubicado en 6000 Santa Monica Boulevard, Los Ángeles.

Lugar: 6000 Santa Monica Boulevard, Los Ángeles.

6000 Santa Monica Boulevard, Los Ángeles. Fecha: sábado 24 de octubre, de 12:00 a 24:00 horas.

sábado 24 de octubre, de 12:00 a 24:00 horas. Actividad destacada: más de 70 altares y ofrendas comunitarias.

Chicago

Museo Nacional de Arte Mexicano

El National Museum of Mexican Art celebró Día de los Muertos Xicágo el sábado 24 de octubre, de 15:00 a 20:00 horas, en Harrison Park. Durante el evento, el museo y sus alrededores se transformaron en un espacio de recuerdo con ofrendas creadas por miembros de la comunidad.

Además de las ofrendas, la programación incluyó música en vivo, actividades artísticas y una ofrenda iluminada proyectada sobre la fachada del museo. Las fotografías enviadas para la ofrenda iluminada se proyectaron a partir de las 18:00 horas, en orden alfabético por apellido de la persona recordada.

Lugar: 1852 West 19th Street, Chicago, Illinois.

1852 West 19th Street, Chicago, Illinois. Fecha: sábado 24 de octubre, de 15:00 a 20:00 horas.

sábado 24 de octubre, de 15:00 a 20:00 horas. Entrada: gratuita.

Museo de Arte Mexicano

El National Museum of Mexican Art también presenta una exposición por los 40 años del Día de Muertos, según Telemundo Chicago. Como parte de la programación, incluye una ofrenda comunitaria pensada para que las personas recuerden a sus familiares fallecidos en un altar compartido.

Lugar: National Museum of Mexican Art, Chicago.

National Museum of Mexican Art, Chicago. Actividad destacada: exposición por los 40 años del Día de Muertos y ofrenda comunitaria.

Denver

Denver Coliseum

El Denver Coliseum será sede del Día de Muertos Festival / Day of the Dead Festival el domingo 1 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas. Durante el festival, los asistentes podrán llevar una fotografía de un ser querido para colocarla en el altar comunitario y honrar a sus ancestros.

Además de la ofrenda, la jornada contempla música en vivo, danza folclórica, comida, artesanos locales, vendedores y actividades familiares. El recinto indica que la entrada al evento se realiza mediante la aplicación AXS.

Lugar: 4600 Humboldt Street, Denver, Colorado.

4600 Humboldt Street, Denver, Colorado. Fecha: domingo 1 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas.

domingo 1 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas. Actividad destacada: altar comunitario y festival con música y danza.

Glendale

Cementerio Forest Lawn

El Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California, realizará su celebración de Día de los Muertos el 1 de noviembre. Durante la jornada, la programación incluirá altares, Catrinas de casi dos metros de altura, alebrijes pintados a mano, mariachi y danza folclórica.

Asimismo, el recinto tendrá presentaciones de los títeres de Bob Baker. La celebración forma parte de una programación que Forest Lawn realiza en varias de sus sedes en California.

Lugar: Forest Lawn Memorial Park, Glendale, California.

Forest Lawn Memorial Park, Glendale, California. Fecha: 1 de noviembre.

1 de noviembre. Actividad destacada: altares, Catrinas, mariachi y danza folclórica.

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