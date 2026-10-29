¿Debes impuestos? El IRS puede quitarte hasta 15% de tu Seguro Social

El IRS puede retener hasta 15% de ciertos pagos del Seguro Social. Foto: Envato

De un pago de 2 mil dólares del Seguro Social, podrías perder 300 dólares al mes si el Servicio de Impuestos Internos (IRS, sigla en inglés) aplica una retención de 15% por impuestos pendientes.

El cobro puede aplicarse a determinados beneficios mediante el Programa de Embargo de Pagos Federales del IRS. Sin embargo, la cantidad depende del pago sujeto al embargo y del saldo de la deuda.

Además, deber impuestos no significa que el descuento empiece de inmediato. El IRS debe seguir un procedimiento de avisos y algunos pagos están excluidos.

¿Cuánto dinero puedes perder de tu Seguro Social?

Una retención de 15% equivale a 15 dólares por cada 100 dólares del beneficio sujeto al cobro.

Por ejemplo, si ese pago mensual fuera de mil 500 dólares, el descuento sería de 225 dólares y quedarían mil 275 antes de otras deducciones. Si fuera de 2 mil dólares, la retención sería de 300 dólares.

En este último ejemplo, si el descuento se mantuviera sin cambios durante 12 meses, sumaría 3 mil 600 dólares.

Estos cálculos solo explican el porcentaje. No son montos oficiales ni representan un pago mínimo del Seguro Social. Por otra parte, si la deuda es menor que la retención calculada, el IRS puede limitar el cobro al saldo pendiente, según las reglas del programa.

¿Qué hacer si recibes una carta del IRS?

Un formulario del IRS y dinero sobre él. Foto: Envato.

Revisa primero la fecha, el número del aviso y las instrucciones para responder. Los avisos CP91 o CP298 advierten que el IRS puede embargar beneficios del Seguro Social.

La agencia da 30 días desde la fecha del aviso para hacer arreglos de pago antes de que comiencen las retenciones, de acuerdo con su información sobre el embargo de estos beneficios.

Por lo tanto, no esperes a recibir un depósito menor. Llama al teléfono que aparece en la carta y pregunta cómo puedes atender la deuda si no tienes dinero para liquidarla de una sola vez.

También revisa cualquier instrucción sobre tus derechos de apelación. Los avisos pueden cumplir funciones distintas, por lo que debes seguir las indicaciones del documento que recibiste.

¿Qué pasa si el descuento no te deja pagar comida o renta?

Puedes pedir al IRS una revisión por dificultad económica. La agencia explica que debe levantar un embargo cuando determina que impide cubrir gastos básicos y razonables.

Antes de llamar, reúne la carta y los datos de tus ingresos y gastos. Ten disponibles las cantidades que recibes cada mes y lo que pagas por vivienda, alimentos, servicios, transporte y atención médica.

Durante la llamada, explica cuánto dinero te queda después del descuento y cuánto necesitas para cubrir esas necesidades. El IRS normalmente solicita información financiera para evaluar la situación, según su guía sobre embargos que causan dificultades económicas.

Sin embargo, levantar el embargo no elimina los impuestos pendientes. También tendrás que revisar con la agencia cómo atender la deuda.

¿Puedes pedir ayuda si ya comenzaron los descuentos?

Sí. Si la retención ya afecta tus gastos básicos, comunícate de inmediato al teléfono que aparece en el aviso. No necesitas esperar a recibir otra carta.

Solicita que revisen tu situación y ten a la mano la información de tu presupuesto. Además, pregunta qué alternativas existen si no puedes pagar todo el saldo.

Pedir una revisión no significa que el descuento se detenga automáticamente. El IRS debe evaluar tu caso, como explica en su orientación para personas afectadas por un embargo.

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