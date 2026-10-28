¿Viajas a EE. UU.? Desde el 3 de noviembre deberás firmar esta declaración antes de subir al avión

El requisito es obligatorio para quienes viajan a Estados Unidos. Foto: Geminis

Si viajas a Estados Unidos desde el extranjero, desde el 3 de noviembre deberás firmar una declaración sanitaria antes de subir al avión. La orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) exige confirmar que no estuviste en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días previos al vuelo.

La medida busca reducir el riesgo de que el ébola llegue al país por vía aérea. Aplica a todos los pasajeros de vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, incluidos quienes solo hacen conexión en el país.

¿Quién debe firmar la declaración sanitaria en aeropuertos de Estados Unidos?

La declaración es obligatoria para todas las personas que aborden un vuelo internacional hacia Estados Unidos, sin importar su nacionalidad. Aplica a ciudadanos estadounidenses, nacionales, residentes permanentes y extranjeros.

Cada pasajero debe completar su propia declaración. No puedes firmar una sola por toda la familia o el grupo de viaje.

Hay excepciones limitadas: pueden aplicar a aeronaves que transporten pacientes con ébola bajo autorización del gobierno estadounidense y a personas que los CDC autoricen por razones humanitarias u otras consideraciones importantes del gobierno.

¿Qué declara el viajero?

Debes confirmar, mediante firma física o digital, que no estuviste presente en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos a abordar el vuelo hacia Estados Unidos.

Eso incluye haber entrado o transitado por el país por aire, tierra o mar. También cuenta una conexión por un aeropuerto de la RDC, aunque no hayas bajado del avión ni salido del aeropuerto.

¿Desde cuándo aplica y a qué vuelos?

La exigencia entra en vigor a las 11:59 p. m., hora del Este, del 3 de noviembre de 2026. Aplica a vuelos con salida hacia Estados Unidos desde ese momento.

La orden cubre vuelos comerciales, aviación general y aeronaves privadas. También aplica en aeropuertos con preinspección estadounidense y a quienes hacen conexión en Estados Unidos para continuar hacia otro país.

La regla no aplica a cruces terrestres ni a puertos marítimos; es exclusiva del transporte aéreo hacia Estados Unidos o conexiones por el país.

¿Qué pasa si no firmas la declaración?

Si no completas y presentas la declaración, la aerolínea no podrá permitirte abordar el vuelo hacia Estados Unidos, salvo que tengas una excepción emitida por el gobierno estadounidense.

Las aerolíneas deben confirmar antes o durante el abordaje que cada pasajero completó el formulario. También deben conservar una copia durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo y entregarla a las autoridades si los CDC la solicitan.

¿Qué pasa si das información falsa?

Firmar una declaración falsa o engañosa puede tener consecuencias legales. El Departamento de Justicia puede buscar procesar y multar a quienes presenten deliberadamente información falsa, conforme a la ley federal 18 U.S.C. § 1001.

La declaración es una afirmación bajo tu responsabilidad: confirma que la información que proporcionaste es verdadera.

¿Qué pasa si estuviste en la República Democrática del Congo?

Si estuviste en la RDC en los últimos 21 días, no podrás viajar a Estados Unidos durante ese periodo. Podrás abordar un vuelo a partir del día 22, contando desde el día en que saliste del país, siempre que cumplas los demás requisitos de viaje.

¿Cómo se completa el formulario?

La aerolínea es responsable de recopilar la declaración en formato digital o en papel. Puede solicitarla durante el check-in o antes del abordaje en el último aeropuerto extranjero antes de viajar a Estados Unidos.

Los CDC publicaron una versión del formulario en PDF que las aerolíneas pueden utilizar. El formulario está disponible en inglés, aunque las aerolíneas pueden ofrecer traducciones; la responsabilidad de que la traducción sea correcta recae en la aerolínea.

No necesitas conservar una copia de la declaración después de entregarla, aunque puedes hacerlo para tus registros personales. La aerolínea es la responsable de guardarla.

¿Qué debes revisar antes de volar?

Antes de viajar, revisa los requisitos actualizados en la página oficial de los CDC y confirma con tu aerolínea cómo te pedirá completar la declaración.

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