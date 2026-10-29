SNAP en Nueva York: darán hasta 14 dólares diarios en cupones para frutas y verduras desde 2027

Aumentará a 14 dólares diarios el límite de cupones para SNAP. Foto: Shutterstock

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en la ciudad de Nueva York podrán obtener hasta 14 dólares diarios en cupones para comprar frutas y verduras frescas a partir de enero de 2027.

El apoyo llegará mediante Health Bucks, un programa que entrega cupones adicionales al utilizar los beneficios de asistencia alimentaria en mercados de agricultores y puestos participantes.

El máximo actual es de 10 dólares al día. Con la ampliación, será posible recibir hasta cuatro dólares más, lo que representa un aumento de 40% en el límite diario del incentivo, según el anuncio reportado por Patch.

Sin embargo, el cambio no significa que aumentará 40% el depósito mensual de SNAP. Se trata de cupones que se obtienen al hacer compras con esos beneficios en los establecimientos participantes.

El nuevo límite de SNAP en Nueva York permitirá recibir cuatro dólares más al día

Con la equivalencia de dos dólares en cupones por cada dos dólares utilizados de SNAP, gastar 14 dólares en compras que califican permitirá alcanzar el nuevo máximo diario de 14 dólares en Health Bucks.

En ese ejemplo, el comprador utilizaría 14 dólares de sus beneficios SNAP y recibiría otros 14 dólares en cupones para frutas y verduras. No obstante, el apoyo no se entrega automáticamente por estar inscrito en el programa: es necesario realizar la compra correspondiente.

Los cupones SNAP se podrán usar en mercados y puestos de Nueva York

Health Bucks puede utilizarse en más de 100 mercados de agricultores y puestos de productos agrícolas de la ciudad.

Para obtener los cupones mediante SNAP, es necesario acudir a un mercado que acepte la tarjeta EBT. La página oficial de Health Bucks ofrece información y recursos para localizar estos espacios.

Antes de acudir, conviene revisar los días y horarios de operación. Aunque Health Bucks está disponible durante todo el año, no todos los mercados abren diariamente.

Además, los cupones están destinados a frutas y verduras frescas cultivadas localmente. Por lo tanto, no funcionan como dinero para comprar cualquier producto que se venda en el mercado, según las reglas del Departamento de Salud de la ciudad.

También es importante revisar la fecha de vencimiento impresa en cada cupón. GrowNYC señala que los Health Bucks vencen el 31 de diciembre de cada año, por lo que recomienda utilizarlos antes de esa fecha.

SNAP Nueva york: el aumento en los cupones comenzará en enero de 2027

El nuevo máximo de 14 dólares diarios entrará en vigor en enero de 2027. Mientras tanto, la página oficial del programa mantiene publicado el límite de 10 dólares al día.

Por esa razón, los compradores no deben esperar recibir el monto ampliado antes de que comience su aplicación.

Según el reporte de PIX11 publicado por Yahoo News, la alcaldía calcula que la medida permitirá distribuir cerca de 2.3 millones de dólares mediante el programa.

El apoyo también busca beneficiar a los productores locales. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos explica que Health Bucks aumenta el poder de compra de los hogares y favorece las ventas con SNAP en los mercados de agricultores. Así, las familias pueden destinar más recursos a productos frescos y los vendedores reciben esas compras en sus puestos.

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