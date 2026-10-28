El invierno en EE. UU. podría complicarse: alertan por tormentas y lluvias extremas

Alerta por el invierno en 2027 en Estados Unidos. Foto: Envato.

El invierno 2026-2027 podría traer meses de fuertes tormentas, lluvias intensas e inundaciones a varias regiones de Estados Unidos. Meteorólogos consultados por The Washington Post advierten que el fenómeno de El Niño podría favorecer una temporada especialmente activa desde noviembre y mantener los riesgos durante los primeros meses de 2027. Florida, California y la costa este están entre las zonas que más atención requieren.

¿Qué preocupa a los meteorólogos este invierno en EE. UU.?

La preocupación tiene nombre: El Niño, un fenómeno climático que calienta las aguas del Pacífico ecuatorial y modifica los patrones de lluvia, temperatura y circulación atmosférica.

En un artículo publicado el 26 de octubre, The Washington Post explicó que un El Niño excepcionalmente intenso podría fortalecer la corriente en chorro subtropical y favorecer la formación de tormentas en distintas partes del país. Algunas serían pasajeras; otras podrían causar daños importantes, inundaciones costeras y crecidas de ríos.

No significa que todo Estados Unidos vaya a sufrir un invierno extremo. La diferencia estará en la región y en cómo evolucionen las condiciones durante la temporada.

Florida podría enfrentar lluvias y tormentas severas

Florida aparece entre las regiones con mayor preocupación por las lluvias intensas y las tormentas eléctricas. Los meteorólogos esperan un invierno con frentes frecuentes y episodios de lluvia que podrían elevar el riesgo de inundaciones.

Según los datos citados por The Washington Post, Miami tiene un 75% de probabilidad de registrar precipitaciones invernales dentro del 5% más alto de sus registros históricos. En Tampa, la probabilidad de alcanzar ese nivel de lluvia sería 13 veces mayor que la habitual.

Tormentas severas en Estados Unidos. Foto: Envato.

La amenaza no se limita al agua acumulada. También existe preocupación por tormentas severas e incluso tornados si la atmósfera reúne las condiciones necesarias.

Para quienes viven en Florida, conviene prestar atención a los avisos meteorológicos y no confiarse solo porque las temperaturas sean más cálidas de lo normal.

California y el suroeste podrían recibir lluvias intensas

El panorama también merece atención en California, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado. El pronóstico apunta a mayores posibilidades de precipitaciones por encima de lo normal en sectores del oeste, aunque los efectos no serán iguales en todos los estados.

En California, los meteorólogos advierten que entre enero y marzo podrían desarrollarse tormentas capaces de provocar inundaciones costeras y de agua dulce, además de fuertes vientos.

El climatólogo Daniel Swain ha advertido sobre escenarios extremos que contemplan cantidades extraordinarias de lluvia en el sur de California. Sin embargo, se trata de escenarios posibles, no de una predicción confirmada de que caerá esa cantidad de agua.

La lluvia podría aliviar parte de la sequía que afecta al oeste, pero también puede convertirse en un problema si cae rápidamente sobre suelos secos o zonas vulnerables. Una buena noticia para las reservas de agua puede traer, al mismo tiempo, riesgos para viviendas, carreteras y comunidades.

La costa este podría tener más tormentas y menos nieve

En el noreste, los meteorólogos vigilan la posibilidad de que aumenten las tormentas costeras conocidas como nor’easters. Estos sistemas pueden provocar oleaje fuerte, erosión de playas, inundaciones y cortes de servicios.

Nueva York, Nueva Inglaterra y las comunidades costeras de la región deberán seguir de cerca la evolución del pronóstico.

Eso no significa que necesariamente vaya a nevar más. De hecho, las proyecciones apuntan a un invierno más templado de lo habitual en partes del noreste, aunque todavía podría presentarse alguna tormenta de nieve importante.

En Washington D. C. también existe la posibilidad de una gran nevada, pese a que el panorama general no favorece necesariamente una temporada más fría.

¿Qué pasará con la nieve en el resto de Estados Unidos?

El mapa de invierno publicado por Men’s Journal, a partir de las proyecciones del Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional, muestra un panorama desigual.

Gran parte del norte del país y sectores del este podrían registrar temperaturas superiores al promedio. En cambio, las mejores posibilidades de nieve dependerán de dónde coincidan las precipitaciones con temperaturas suficientemente bajas.

Brooklyn, EE.UU. Foto: Reuters

En partes de Colorado, Utah, Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Texas, las condiciones podrían favorecer episodios de nieve en zonas elevadas. Pero todavía existe incertidumbre sobre las cantidades y las fechas concretas.

Un invierno más cálido no significa que desaparecerán el frío, la nieve o las tormentas. Los promedios estacionales describen tendencias generales; no permiten anticipar con precisión cada episodio meteorológico.

Cómo prepararte para el invierno 2026-2027

Aunque todavía faltan semanas para el comienzo del invierno meteorológico, hay medidas sencillas que pueden evitar problemas cuando llegue una tormenta:

Revisa las alertas del Servicio Meteorológico Nacional para tu ciudad

Comprueba si tu vivienda está en una zona propensa a inundaciones

Ten una linterna, agua potable, medicamentos esenciales y una batería portátil

Evita conducir por calles inundadas, incluso si el agua parece poco profunda

Sigue las indicaciones de las autoridades durante tormentas severas

Los próximos meses pueden traer alivio para regiones afectadas por la sequía y complicaciones para otras que recibirían demasiada lluvia en poco tiempo. La clave será observar cómo evoluciona El Niño y atender los pronósticos locales, porque la perspectiva de una temporada activa no significa que todos los estados sufrirán los mismos fenómenos ni con la misma intensidad.

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