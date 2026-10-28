DACA: la espera de 7 meses que deja a dreamers sin trabajo

El retraso coincidió con una revisión más estricta de los solicitantes. Foto: AFP

Los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) enfrentan esperas que pueden llegar a 7 meses para renovar su protección contra la deportación y su permiso de trabajo, un retraso que ya dejó a algunos dreamers sin empleo. En los últimos 6 meses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) resolvió 80% de las renovaciones dentro de ese plazo, según datos de la agencia publicados por CBS News.

Esa demora choca con el calendario que la propia agencia recomienda, ya que USCIS pide presentar la renovación entre 4 y 5 meses antes del vencimiento. Así, quien sigue esa regla al pie de la letra puede llegar a la fecha impresa en su permiso sin una respuesta, y en ese momento el permiso de trabajo de DACA no se extiende de forma automática.

Por eso, el retraso no solo afecta a quienes presentan tarde, sino también a quienes cumplieron con los plazos. Además, conservar o perder el empleo puede depender de qué tan pronto se presente la solicitud y de los pasos que se den cuando el caso se atrasa.

¿Por qué tarda tanto la renovación de DACA?

El retraso coincidió con una revisión más estricta de los solicitantes. Zach Kahler, vocero de USCIS, explicó que la agencia puso un énfasis renovado en la “revisión y verificación robusta” de los extranjeros, y en abril ordenó que algunas solicitudes pendientes pasaran por revisiones adicionales de antecedentes con el FBI. Antes, la agencia ya había ordenado revisar las redes sociales de los solicitantes en busca de expresiones “antiestadounidenses”.

Entre tanto, el rezago creció. Las renovaciones pendientes se cuadruplicaron entre septiembre de 2025 y junio de 2026 hasta superar las 125 mil, y en ese mismo periodo el número de beneficiarios activos de DACA bajó 14%, a 436 mil 350 personas. Desde junio, los tiempos de espera superan los 4 meses, y algunos casos llegaron a tardar 9 meses.

La presión también llegó desde las filas republicanas del Congreso. En julio, el representante Gabe Evans y otros legisladores de su partido pidieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a USCIS acelerar las renovaciones. En su carta advirtieron que algunos trabajadores esperaban hasta 6 meses pese a haber presentado su solicitud a tiempo, de acuerdo con un comunicado de la oficina de Evans.

¿Qué pasa con el empleo si el permiso vence antes de la aprobación?

Cuando el permiso de trabajo vence, la persona pierde la autorización para trabajar aunque su renovación siga en trámite. Durante años, varias categorías de permisos tuvieron una extensión automática mientras se resolvía la renovación, pero DACA no estaba en esa lista, según la regla publicada en el Registro Federal en octubre de 2025. Esa misma regla eliminó la extensión para las solicitudes presentadas desde el 30 de octubre de ese año.

El empleador, por su parte, debe volver a revisar los documentos de un trabajador cuando su permiso de trabajo vence, de acuerdo con la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados del Departamento de Justicia. Por esa razón, algunos dreamers terminaron con licencias sin goce de sueldo o perdieron su empleo mientras esperaban la llegada de su nuevo permiso.

La situación de los dreamers es distinta a la de los salvadoreños con TPS, que conservan su permiso de trabajo aunque la fecha de su tarjeta haya vencido. Mientras el Congreso no apruebe una ley que les abra un camino a la ciudadanía a dreamers y personas con TPS, los beneficiarios de DACA dependen de un permiso temporal que deben renovar cada 2 años.

To be clear: DACA does not confer any form of legal status in this country.



Any illegal alien who is a DACA recipient may be subject to arrest and deportation for a number of reasons, including if they’ve committed a crime.



Between January 20, 2025, and September 28, 2025, ICE… pic.twitter.com/g6VmjnOX3b — Homeland Security (@DHSgov) March 3, 2026

Cuándo conviene presentar la renovación de DACA

USCIS recomienda presentar la solicitud entre 150 y 120 días antes de la fecha de vencimiento que aparece en el aviso de aprobación anterior, el formulario I-797, según la página oficial de DACA. La agencia aclara que presentarla antes de esos 150 días no hace que la decisión llegue más rápido.

Con esperas que pueden llegar a 7 meses, lo más prudente es presentar la renovación lo más cerca posible del día 150, y no esperar a que se acerque el límite de 120 días. También conviene revisar con tiempo los pasos para renovar DACA y lo que cambia para quienes viven en Texas, donde las renovaciones siguen abiertas mientras un juez define el futuro del permiso de trabajo.

¿A quién acudir si la renovación de DACA se atrasa?

Cuando la respuesta tarda más de lo esperado, los beneficiarios tienen varias opciones para presionar por su caso, de acuerdo con las guías del Immigrant Legal Resource Center (ILRC) y de TheDream.US, dos organizaciones especializadas en apoyo a dreamers.

Revisar el estado del caso. Se hace en línea con el número de recibo, en la herramienta de estado de casos de USCIS

Se hace en línea con el número de recibo, en la herramienta de estado de casos de USCIS Presentar una consulta por retraso. Si la renovación lleva más de 105 días pendiente, se puede llamar al Centro de Contacto de USCIS, al 1-800-375-5283, para reportar que el caso está “fuera del tiempo normal de procesamiento”, con el número de recibo del formulario I-765

Si la renovación lleva más de 105 días pendiente, se puede llamar al Centro de Contacto de USCIS, al 1-800-375-5283, para reportar que el caso está “fuera del tiempo normal de procesamiento”, con el número de recibo del formulario I-765 Pedir un trámite acelerado. USCIS lo concede caso por caso, por ejemplo ante una pérdida económica grave o una emergencia humanitaria, y una carta del empleador puede servir como respaldo

USCIS lo concede caso por caso, por ejemplo ante una pérdida económica grave o una emergencia humanitaria, y una carta del empleador puede servir como respaldo Buscar a su congresista o senador. Sus oficinas tienen personal que da seguimiento a casos de inmigración y puede consultar el estado de la solicitud ante USCIS

Sus oficinas tienen personal que da seguimiento a casos de inmigración y puede consultar el estado de la solicitud ante USCIS Acudir a un proveedor legal. Un abogado o representante acreditado puede hacer consultas a nombre del solicitante y orientar sobre el empleo mientras se espera

Además, conviene guardar un registro de cada llamada, número de caso y respuesta recibida, porque ese historial sirve de respaldo al pedir ayuda a un congresista o un trámite acelerado. También es útil hablar con el empleador antes de que venza el permiso, para explorar opciones como una licencia temporal en lugar de un despido.

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