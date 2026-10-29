Elecciones generales 2026 en EE. UU.: qué tipo de identificación necesitas para votar

La licencia de conducir sirve para votar en las elecciones 2026. Foto: Shutterstock

Estados Unidos se prepara para acudir a las urnas el 3 de noviembre, jornada en la que se renovarán cargos federales, estatales y locales. A pocos días de las elecciones generales intermedias, conviene revisar qué tipo de identificación debe presentar cada elector para votar presencialmente.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), 36 estados solicitan o exigen algún documento de identificación en los centros de votación. Por su parte, los otros 14 estados y Washington DC utilizan mecanismos alternativos para comprobar quién es el elector.

Las autoridades electorales recomiendan verificar las normas locales antes de salir de casa, ya que las listas de documentos aceptados y las excepciones dependen de cada estado. Y si vas a votar por primera vez, también hay un proceso que debiste cumplir previamente, comenzando por el registro electoral.

Las elecciones de medio término decidirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado federal, además de numerosos cargos estatales y locales. Según los análisis y encuestas más recientes, el presidente Donald Trump enfrenta una creciente desaprobación.

¿Qué identificación puedes presentar para votar en las elecciones?

De los 36 estados que solicitan o exigen identificación para votar en persona, 24 requieren un documento con fotografía y otros 12 aceptan también identificaciones sin foto, apunta una guía de la AARP, organización sin fines de lucro y no partidista.

Entre los documentos que suelen admitirse figuran:

Licencia de conducir vigente

Tarjeta de identificación estatal para personas que no conducen

Pasaporte estadounidense

Identificación militar o de empleado del Gobierno, según las reglas estatales

Tarjeta de identificación tribal

Determinadas identificaciones estudiantiles, universitarias o de centros educativos

Documentos sin fotografía que acrediten el nombre y la dirección, como ciertos estados de cuenta bancarios o facturas de servicios públicos.

Algunas jurisdicciones imponen requisitos sobre la fecha de vencimiento, la dirección que aparece en la identificación o la entidad que la emitió.

Por ejemplo, Arizona permite presentar una identificación oficial con fotografía o dos documentos de una lista autorizada sin foto, como una factura de servicios públicos reciente y un estado de cuenta bancario.

En Wyoming, por su parte, las tarjetas de Medicare y Medicaid también pueden aceptarse como identificación electoral hasta el 31 de diciembre de 2029, aunque no tengan fotografía.

Y en Colorado la lista de documentos aceptados incluye, además de licencias y pasaportes, ciertos comprobantes de domicilio, tarjetas de Medicare o Medicaid y algunas identificaciones estudiantiles. Por tales motivos, no conviene asumir que un documento válido en un estado servirá automáticamente en otro.

Los 12 estados que aceptan una identificación sin fotografía

No significa que cualquier papel sirva como identificación. Cada uno de estos estados establece una lista concreta de documentos, que puede incluir una tarjeta de registro electoral, una factura, un estado de cuenta o una identificación oficial sin fotografía.

Los estados son: Alaska, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Iowa, Dakota del Norte, Oklahoma, Utah, Virginia, Washington y Wyoming.

La AARP apunta que en Oklahoma se puede utilizar una tarjeta de registro electoral emitida por la junta electoral del condado como alternativa a una identificación con foto.

¿Qué ocurre en los estados donde no exigen presentar una identificación para votar?

California, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania y Vermont no exigen, como regla general, que el elector presente un documento de identificación para votar en persona. Washington DC tampoco requiere un documento de este tipo en las urnas.

En estos lugares se utilizan otros mecanismos, como pedir el nombre y la dirección, solicitar una firma o hacer que el votante firme una declaración jurada de elegibilidad.

Los trabajadores electorales pueden comparar la firma con la que figura en el registro o comprobar los datos personales en las listas oficiales. En Illinois, por ejemplo, se firma una declaración jurada que certifica que el elector cumple los requisitos para votar. En Nueva Jersey se proporciona una firma que se compara con la registrada.

Y Pensilvania tiene una regla particular: puede solicitar identificación a quienes votan por primera vez en un distrito electoral o lo hacen por primera vez después de haberse mudado a otro distrito.

Votar sin identificación es posible, pero podría quedar nulo

En muchos estados, los electores que no presentan el documento solicitado pueden emitir una papeleta provisional. Esta se mantiene separada de las papeletas ordinarias mientras los funcionarios verifican la elegibilidad del votante.

Pero el procedimiento posterior también depende del estado. En los lugares con reglas estrictas, puede ser necesario presentar la identificación faltante ante una oficina electoral dentro de un plazo específico. Si el elector no completa ese paso, la papeleta podría no contabilizarse.

En otros estados, los funcionarios pueden comprobar los datos mediante registros o firmas sin exigir una gestión adicional al votante.

La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos informó que en las elecciones generales de 2024 se emitieron aproximadamente 1.74 millones de papeletas provisionales entre los estados que reportaron esos datos. De ellas, el 73.8% se contabilizó total o parcialmente, mientras que el 25.1% fue rechazado.

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