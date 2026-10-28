Elecciones 2026: la batalla por la Cámara de Representantes, estado por estado

Republicanos llegan con 218 asientos por 214 de los demócratas. Foto: Shutterstock

La Cámara de Representantes de EE. UU. renovará sus 435 escaños el 3 de noviembre, y el control de ese órgano podría definirse en un puñado de distritos de Florida, Texas y California. Los republicanos llegan con 218 asientos, más un independiente que vota con ellos, frente a 214 de los demócratas y dos vacantes, de acuerdo con CBS News.

Esos tres estados comparten algo poco común, ya que los tres redibujaron sus distritos a mitad de década para favorecer a uno de los dos partidos. Texas y Florida trazaron mapas que benefician a los republicanos, mientras que California respondió con uno que favorece a los demócratas, de modo que varias contiendas cambiaron de forma, de votantes e incluso de candidatos.

Sin embargo, la pelea no se limita a esos tres estados, porque otros seis también estrenarán mapas en esta elección y en varios más la disputa por los distritos terminó en los tribunales, un movimiento que reacomodó el tablero para ambos partidos rumbo a la votación.

¿Cuántos escaños necesita cada partido para controlar la Cámara?

La mayoría se alcanza con 218 escaños, así que a los demócratas les bastaría una ganancia neta de tres asientos para quedarse con el control, según Al Jazeera. Los republicanos, en cambio, necesitan conservar casi todo lo que tienen, porque cualquier pérdida pequeña podría dejarlos en minoría.

El nuevo Congreso tomará posesión el 3 de enero de 2027. Por eso, el resultado definirá si el presidente Donald Trump mantiene el respaldo de ambas cámaras o si los demócratas recuperan la capacidad de frenar o modificar su agenda, incluidas las leyes sobre inmigración y el presupuesto para operativos migratorios.

¿Por qué se redibujaron los distritos a mitad de década?

Los mapas suelen cambiar una vez cada 10 años, después del censo, pero esta vez el ajuste llegó antes. Texas abrió la carrera con un mapa firmado el 29 de agosto de 2025 e impulsado por el gobernador Greg Abbott, con el que los republicanos buscan ganar cinco escaños adicionales.

El 4 de diciembre, la Corte Suprema permitió usarlo en 2026, pese a que un tribunal inferior había concluido que el mapa tenía una motivación predominantemente racial, según SCOTUSblog.

California respondió el 4 de noviembre de 2025, cuando sus votantes aprobaron la Proposición 50, con la que el estado dejó de lado temporalmente a su comisión independiente y adoptó un mapa que podría darles a los demócratas cinco escaños más. Ese mapa se usará de 2026 a 2030, y la Corte Suprema rechazó frenarlo el 4 de febrero de 2026.

Florida, el último de los tres en sumarse, tuvo su nuevo mapa el 4 de mayo de 2026, cuando el gobernador Ron DeSantis firmó un trazo diseñado para pasar cuatro distritos a manos republicanas, de acuerdo con Ballotpedia.

6 days left until election day, with many analysts and pollsters confident that Democrats can flip both the House and the Senate. Here's @MarkHalperin's roadmap for how they get there.



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Los distritos de Texas, California y Florida que hay que vigilar

Varias de las contiendas más cerradas del país están en estos tres estados. En Texas, el voto latino tiene un peso especial, sobre todo después de que las encuestas de la recta final mostraran a los votantes hispanos de Texas inclinados hacia los demócratas. Estos son los distritos que CBS News y la guía electoral de CalMatters colocan en el centro de la pelea.

Texas 15. La republicana Monica De La Cruz enfrenta al demócrata Bobby Pulido en un distrito de mayoría hispana que Trump ganó por casi 20 puntos en 2024.

La republicana Monica De La Cruz enfrenta al demócrata Bobby Pulido en un distrito de mayoría hispana que Trump ganó por casi 20 puntos en 2024. Texas 28. El demócrata Henry Cuellar, a quien Trump indultó en diciembre de cargos federales de soborno y lavado de dinero, compite contra el republicano Tano Tijerina en un distrito redibujado a favor de los republicanos.

El demócrata Henry Cuellar, a quien Trump indultó en diciembre de cargos federales de soborno y lavado de dinero, compite contra el republicano Tano Tijerina en un distrito redibujado a favor de los republicanos. Texas 34. El demócrata Vicente Gonzalez defiende su asiento frente al republicano Eric Flores, en uno de los objetivos prioritarios del comité de campaña republicano.

El demócrata Vicente Gonzalez defiende su asiento frente al republicano Eric Flores, en uno de los objetivos prioritarios del comité de campaña republicano. Texas 35. El demócrata Johnny Garcia y el republicano Carlos De La Cruz, hermano de Monica De La Cruz, se disputan un distrito que conservó solo cerca del 10% de su territorio anterior.

¿Qué pasa en California y Florida?

California 13. El demócrata Adam Gray, que ganó en 2024 por apenas 187 votos, enfrenta al republicano Kevin Lincoln, exalcalde de Stockton.

El demócrata Adam Gray, que ganó en 2024 por apenas 187 votos, enfrenta al republicano Kevin Lincoln, exalcalde de Stockton. California 22. El republicano David Valadao, uno de los legisladores de su partido que votó por el juicio político contra Trump en 2021, compite contra el demócrata Randy Villegas.

El republicano David Valadao, uno de los legisladores de su partido que votó por el juicio político contra Trump en 2021, compite contra el demócrata Randy Villegas. California 48. El republicano Jim Desmond y la demócrata Marni von Wilpert buscan el asiento que deja Darrell Issa, en un distrito que pasó de muy republicano a ligeramente demócrata.

El republicano Jim Desmond y la demócrata Marni von Wilpert buscan el asiento que deja Darrell Issa, en un distrito que pasó de muy republicano a ligeramente demócrata. Florida 14 y 25. Los demócratas Kathy Castor y Jared Moskowitz defienden distritos redibujados a favor de los republicanos, frente a Mike Beltran y Scott Singer.

Los demócratas Kathy Castor y Jared Moskowitz defienden distritos redibujados a favor de los republicanos, frente a Mike Beltran y Scott Singer. Florida 22. La demócrata Pia Dandiya y el republicano Casey Askar se disputan un asiento abierto en el condado de Palm Beach.

El nuevo mapa de California también provocó movimientos poco comunes entre los republicanos, ya que Kevin Kiley dejó el partido y compite como independiente en el distrito 6. Al mismo tiempo, Ken Calvert y Young Kim, ambos republicanos en funciones, quedaron en el mismo distrito 40 y se enfrentan entre sí.

¿Qué otros estados cambiaron sus mapas?

Además de Texas, Florida y California, Ohio y Carolina del Norte aprobaron a finales de 2025 mapas que favorecen a los republicanos. En 2026 se sumaron Tennessee, Luisiana y Alabama; este último, después de que la Corte Suprema le permitiera usar un mapa de 2023. Utah, en cambio, es el único otro estado donde el nuevo trazo favorece a los demócratas, luego de que un juez ordenara usar un mapa propuesto por los demandantes.

En otros estados, los intentos se quedaron en el camino. Misuri, por su parte, un referéndum frenó el nuevo mapa y la elección se hará con los distritos de 2022, mientras que la Corte Suprema de Virginia bloqueó el nuevo trazo pese a que los votantes habían aprobado una enmienda para permitirlo. En Indiana, el Senado estatal rechazó el mapa que había aprobado la Cámara local.

Con todos esos movimientos, el balance esperado favorece a los republicanos por alrededor de nueve escaños netos, aunque la cifra depende de cómo voten en realidad esos distritos. Asimismo, la lista de contiendas en disputa que elaboró la misma organización incluye cuatro distritos en Nueva York y tres en Michigan y en Pensilvania, estados donde el resultado también puede inclinar la balanza.

¿Cómo pueden los votantes saber en qué distrito les toca votar?

Los cambios de mapa implican que muchas personas votarán en un distrito distinto al de 2024, aunque no se hayan mudado. Por eso, conviene revisar la boleta de muestra en la página de la oficina electoral del condado, donde aparecen el distrito y los candidatos que corresponden a cada domicilio.

En Texas, quienes todavía no votan tienen hasta el 30 de octubre para hacerlo de forma anticipada, y antes de acudir conviene revisar las fechas del voto anticipado y la identificación que se pide en Texas y Florida. Además, en ese estado la boleta incluye otras contiendas cerradas, como el duelo Paxton-Talarico por el Senado, de modo que un solo viaje a las urnas puede pesar tanto en el control del Senado como en el de la Cámara.

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