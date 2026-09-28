¿Hay serpientes venenosas en las playas de Florida y Texas?

Serpientes en la playa en Estados Unidos.

Sí, hay serpientes venenosas en algunas playas de Florida y Texas, aunque el peligro no suele estar donde las familias colocan sus sombrillas. En septiembre de 2026, nuevos reportes sobre estos reptiles pusieron atención en las dunas, la vegetación y los caminos de acceso a la costa, donde pueden encontrarse especies como las serpientes de cascabel.

La advertencia no significa que debas cancelar tus vacaciones. Sin embargo, conocer los lugares donde habitan estos animales puede evitar que una caminata por la arena termine en una emergencia.

Y hay un detalle que conviene tener presente: una serpiente puede estar muy cerca sin que la veas.

¿En qué playas de Florida hay serpientes venenosas?

Florida alberga varias especies de serpientes venenosas y algunas viven en ecosistemas costeros protegidos. Una de ellas es la serpiente de cascabel diamante oriental, considerada la serpiente venenosa más grande de América del Norte.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos confirma su presencia en el Monumento Nacional Fort Matanzas, cerca de St. Augustine, en la costa atlántica de Florida.

De hecho, una de las islas de esta zona lleva el nombre de Rattlesnake Island, una referencia a las serpientes de cascabel que habitan en el área. Estos reptiles también pueden encontrarse en zonas costeras con vegetación, terrenos arenosos y bosques de pinos. Su coloración les permite confundirse con el entorno. Por eso, una persona que camina fuera de los senderos podría acercarse demasiado sin darse cuenta.

El organismo federal explica que estas serpientes generalmente evitan enfrentarse con los humanos. Sin embargo, pueden morder cuando se sienten amenazadas o alguien intenta manipularlas.

¿Dónde hay serpientes de cascabel en las playas de Texas?

En Texas, las autoridades han advertido sobre la presencia de serpientes de cascabel en las dunas de la costa del Golfo de México.

Una de las zonas que merece especial atención es Galveston, un destino muy visitado por las familias de Houston y otras ciudades cercanas.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas señala que las dunas próximas a San Luis Pass son hábitat de numerosas serpientes de cascabel. Por ello, recomienda a los visitantes mantenerse alejados de estas formaciones naturales.

La advertencia no es nueva. Telemundo Houston ya había informado sobre la presencia de estos reptiles en las playas de Galveston. Otro lugar donde se ha documentado su presencia es Padre Island National Seashore. Según el Servicio de Parques Nacionales, la serpiente de cascabel diamante occidental habita en las dunas y pastizales de esta zona protegida de Texas.

El riesgo no se limita a encontrar una serpiente sobre la arena. También puede estar escondida entre los pastos, cerca de troncos o en lugares donde busca refugio del calor.

¿Por qué las serpientes venenosas se esconden en las dunas de las playas?

Las dunas no son únicamente montículos de arena que separan los estacionamientos del mar. Son ecosistemas donde viven pequeños mamíferos, aves, insectos y reptiles.

Para las serpientes, estos espacios ofrecen alimento y refugio.

La vegetación costera también les proporciona sombra y protección frente a otros animales. Algunas especies permanecen inmóviles mientras esperan a sus presas, lo que hace más difícil distinguirlas entre las plantas. El Servicio de Parques Nacionales explica que la cascabel diamante oriental puede ocultarse junto a troncos y vegetación densa. Su camuflaje es una de las razones por las que los visitantes deben prestar atención al caminar por estos hábitats.

Esto explica por qué atravesar una duna para llegar más rápido al mar no es una buena idea. Además de aumentar la posibilidad de encontrarse con un animal, caminar fuera de los accesos autorizados puede dañar la vegetación que protege la costa de la erosión.

¿Cómo evitar una mordedura de serpiente en las playas de Florida y Texas?

No necesitas convertir un día de playa en una expedición de supervivencia. Basta con adoptar algunas precauciones, especialmente cuando viajas con niños o mascotas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan evitar el contacto con las serpientes y prestar atención a los lugares donde pueden esconderse.

Antes de caminar por una zona de dunas o vegetación costera, considera estas medidas:

Utiliza los accesos señalizados: evita los atajos entre dunas, pastizales y arbustos

Usa calzado cerrado: especialmente si vas a caminar por senderos naturales o terrenos con vegetación

No introduzcas las manos en lugares que no puedes ver: una serpiente podría estar escondida entre rocas, troncos o plantas

Mantén cerca a los niños y las mascotas: evita que exploren por su cuenta las zonas de vegetación

No intentes tocar ni fotografiar de cerca a una serpiente: aléjate lentamente y deja que el animal continúe su camino

Si escuchas el sonido característico de una cascabel, detente, identifica dónde se encuentra el animal y retrocede sin movimientos bruscos.

Tampoco debes asumir que una serpiente es inofensiva porque no produce ese sonido. La ausencia del cascabel no permite descartar que sea venenosa.

¿Qué debes hacer si una serpiente venenosa te muerde en la playa?

Una mordedura de serpiente venenosa requiere atención médica inmediata, incluso cuando la herida parece pequeña o el dolor todavía es tolerable.

Los CDC recomiendan llamar al 911, mantener a la persona lo más tranquila y quieta posible y buscar atención médica cuanto antes.

Mientras llega la ayuda, retira anillos, relojes u otros objetos ajustados antes de que aparezca la hinchazón. Si es posible, lava la herida con agua y jabón y cúbrela con un apósito limpio y seco. Nunca intentes succionar el veneno, cortar la herida, aplicar hielo o colocar un torniquete. Estas prácticas pueden agravar las lesiones.

Tampoco persigas a la serpiente para capturarla. Si puedes tomarle una fotografía desde una distancia segura, la imagen podría ayudar al personal médico a identificarla, pero no debes exponerte a otra mordedura. El tratamiento puede requerir antiveneno, por lo que esperar a que aparezcan síntomas graves es un riesgo innecesario.

Las playas de Florida y Texas siguen siendo espacios para disfrutar en familia. La precaución más importante está en respetar los senderos y recordar que, detrás de la arena donde juegan los niños, existe un ecosistema que también es hogar de animales silvestres.

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