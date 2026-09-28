Starship llega a la órbita: estos son algunos latinos que han trabajado en el ambicioso proyecto de Space X

Starship, la nave de Space X, alcanzó la órbita por primera vez. Foto: AFP

Starship, la nave de Space X, alcanzó la órbita terrestre por primera vez el lunes 28 de septiembre, durante su decimocuarto vuelo de prueba que terminó antes de lo previsto por una falla en un motor. La misión también desplegó 26 satélites Starlink V3 antes de terminar antes de lo previsto.

El resultado abre una nueva etapa para el sistema de lanzamiento de SpaceX, que busca convertirse en un vehículo completamente reutilizable para transportar carga y personas al espacio.

Splashdown confirmed. Congratulations to the entire SpaceX team on the first orbital flight of Starship! pic.twitter.com/urjmiwnvNl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

¿Qué latinos han trabajado en el desarrollo de Starship?

SpaceX no publica un listado de empleados clasificado por origen étnico, por lo que no existe una cifra oficial sobre cuántos latinos forman parte del equipo de Starship.

Sin embargo, perfiles profesionales, universidades y organizaciones de ingenieros hispanos permiten identificar algunos casos documentados.

Entre ellos aparecen Carlos Ortiz, Jorge Arturo Levario-Delagarza, Jason Salgado y Adalberto Roca, quienes han tenido funciones diferentes dentro del desarrollo del vehículo.

Sus trayectorias muestran que la participación latina en Starship no se limita a una sola especialidad.

Carlos Ortiz anunció que aceptó un puesto como Starship Engineer en SpaceX después de trabajar en Skydweller Aerospace.

Su perfil profesional indica que estudió en la Universidad de Florida y participó en la Society of Hispanic Professional Engineers (SHPE).

También formó parte de un equipo universitario que desarrollaba un vehículo autónomo para una competencia de minería extraterrestre.

Por su parte, Jorge Arturo Levario-Delagarza tuvo una participación vinculada directamente con una versión de Starship destinada a misiones lunares.

La Universidad de Texas en Arlington señala que realizó una pasantía en SpaceX entre septiembre y diciembre de 2022 como pasante de gestión de misiones de Starship para el Sistema de Aterrizaje Humano (HLS).

Jason Salgado llegó a SpaceX después de varios retos que tuvo que superar como inmigrante. En una publicación anunció que había aceptado un puesto como ingeniero de radiofrecuencia para el programa Starship de SpaceX.

Su especialidad está relacionada con radiofrecuencia, un área necesaria para los sistemas electrónicos y de comunicación utilizados durante las operaciones del vehículo.

¿Qué consiguió Starship en su primer vuelo orbital?

SpaceX logró poner en órbita terrestre el Starship y 3 horas después amerizó con éxito en el Océano Pacífico, siendo un “enorme hito” para la compañía de Elon Musk y el programa que abre el camino hacia su objetivo de lograr un sistema completamente reutilizable.

La misión está diseñada para alcanzar una altitud de aproximadamente 275 kilómetros sobre la Tierra y completar unas seis vueltas alrededor del planeta.

Starship is reentering the atmosphere pic.twitter.com/fvWq4NwD23 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Hasta ahora, las misiones de Starship habían seguido deliberadamente trayectorias suborbitales pasivamente seguras para maximizar la seguridad pública y permitir la recopilación de datos durante vuelos reales.

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