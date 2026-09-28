Cómo prepararte para una reunión con el maestro de tus hijos si no hablas inglés en Estados Unidos

Una reunión puede ayudarte a conocer cómo avanzan tus hijos. Foto: Envato

Una reunión con el maestro puede ayudarte a conocer cómo avanzan tus hijos, qué dificultades tienen y qué apoyo pueden necesitar durante el año escolar.

Si no hablas inglés con fluidez, puedes prepararte con anticipación y solicitar asistencia lingüística para comprender la conversación.

El Departamento de Educación y el Departamento de Justicia establecen que las escuelas públicas deben garantizar una comunicación significativa con los padres que tienen dominio limitado del inglés.

¿Qué debes preparar antes de la reunión?

Antes de asistir, anota las preguntas que quieres hacer sobre las calificaciones, las tareas y el comportamiento de tu hijo.

También puedes revisar los reportes de progreso, las comunicaciones recientes de la escuela y cualquier evaluación que hayas recibido.

Si hay un tema específico que te preocupa, escríbelo con anticipación para evitar olvidarlo durante la conversación.

Puedes preguntar cómo está avanzando tu hijo respecto a los objetivos de su grado y qué puede hacer la familia desde casa para apoyarlo.

También conviene llevar los documentos que quieras revisar con el maestro. Así podrás señalar directamente la información que no entiendes.

¿Puedes pedir que la reunión sea en un idioma que entiendas?

Si necesitas ayuda para comunicarte, informa a la escuela antes de la reunión que requieres interpretación en español.

El Departamento de Educación establece que las escuelas deben tomar medidas razonables para garantizar que los padres con dominio limitado del inglés puedan comprender información relacionada con la educación de sus hijos.

La interpretación debe realizarse de manera competente y permitir una comunicación precisa. Los distritos también tienen obligaciones relacionadas con la traducción de información escolar esencial.

No tienes que esperar hasta llegar a la reunión para mencionar esta necesidad. Puedes comunicarte previamente con el maestro, la oficina de la escuela o el distrito.

¿Qué puedes preguntarle al maestro?

La reunión no tiene que limitarse a preguntar si tu hijo está obteniendo buenas calificaciones.

Puedes aprovecharla para conocer qué materias requieren mayor atención, cómo participa en clase y si existe algún cambio en su desempeño.

Entre las preguntas que puedes preparar están:

¿Cómo está avanzando mi hijo en sus clases?

¿Hay alguna materia en la que necesite ayuda adicional?

¿Qué habilidades debería practicar en casa?

¿Cómo participa en clase?

¿Ha cambiado su desempeño durante las últimas semanas?

¿Necesita algún apoyo académico?

¿Qué puedo hacer desde casa para ayudarlo?

¿Hay alguna evaluación próxima que deba conocer?

¿Existe algún programa escolar que pueda beneficiarlo?

Si el maestro menciona una evaluación, programa o servicio que no conoces, puedes pedir que te expliquen qué significa y cómo puede beneficiar a tu hijo.

¿Qué pasa si tu hijo está aprendiendo inglés?

También puedes preguntar cómo está avanzando en el programa de apoyo lingüístico que recibe.

La escuela debe proporcionar a los padres información que les permita comprender los servicios disponibles para sus hijos y participar de manera informada en las decisiones relacionadas con su educación.

Puedes preguntar qué nivel de inglés tiene tu hijo, qué apoyo recibe durante las clases y cómo se evalúa su progreso.

También puedes pedir información sobre las opciones disponibles si consideras que necesita más apoyo.

¿Puedes pedirle a tu hijo que traduzca?

Aunque tu hijo hable inglés con mayor facilidad, no debería convertirse en el intérprete de una conversación importante entre la familia y la escuela.

Las autoridades federales han señalado que los distritos deben garantizar una comunicación adecuada con los padres que tienen dominio limitado del inglés.

Esto es especialmente importante cuando se habla de calificaciones, disciplina, educación especial, evaluaciones o servicios educativos.

Si necesitas interpretación, solicita el servicio directamente a la escuela en lugar de depender de tu hijo.

¿Qué hacer si no entiendes una explicación?

Durante la reunión, puedes pedir que el maestro repita una explicación o utilice palabras más sencillas.

También puedes preguntar qué documento respalda una decisión o solicitar que te indiquen dónde encontrar más información.

Si una persona está interpretando para ti y no entiendes una parte de la conversación, puedes pedir que vuelva a explicarla.

No tienes que aceptar una decisión que no comprendes. Si la escuela te pide firmar un documento, puedes solicitar tiempo para revisarlo o pedir una explicación en un idioma que puedas entender.

¿Qué hacer después de la reunión?

Al terminar, revisa los acuerdos alcanzados y anota cualquier tarea que corresponda a la familia.

Si el maestro indicó que enviará una evaluación, un reporte o información adicional, puedes preguntar cuándo estará disponible.

También puedes pedir un medio de contacto para comunicarte con el maestro si surge otra duda.

Mantener estas comunicaciones organizadas puede ayudarte a dar seguimiento al progreso de tu hijo durante el año escolar.

La participación de los padres no termina cuando finaliza una reunión. Si continúas teniendo dificultades para comprender las comunicaciones de la escuela, puedes volver a solicitar asistencia. lingüística.

¿Qué hacer si la escuela no te ayuda con el idioma?

Si solicitas asistencia lingüística y la escuela no responde adecuadamente, puedes comenzar hablando con el director o con la oficina del distrito encargada de los servicios para estudiantes que aprenden inglés.

También puedes pedir que te expliquen cuál es el procedimiento del distrito para solicitar interpretación o traducción.

Si el problema persiste, puedes presentar una queja ante la Oficina para Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación.

La OCR investiga denuncias relacionadas con discriminación por origen nacional y otras áreas protegidas por las leyes federales de derechos civiles.

El Departamento de Educación también permite enviar quejas por una situación de comunicación con padres con dominio limitado del inglés como una obligación de las escuelas.

No hablar inglés no significa quedar fuera de la conversación sobre la educación de tus hijos. Preparar tus preguntas, pedir explicaciones y utilizar los servicios lingüísticos disponibles puede ayudarte a participar de manera informada.

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