Tormenta Nor’Easter: cómo reportar al gobierno de NY si tu propiedad ha sufrido daños

Inundaciones en Nueva York tras paso de Tormenta Nor’Easter

La Tormenta Nor’Easter que afectó a la ciudad de Nueva York entre el 25 y el 27 de septiembre dejó a residentes con daños en sus viviendas, negocios y otras propiedades.

Ante esta situación, las autoridades habilitaron un portal para que los afectados informen sobre las pérdidas materiales y permitan al gobierno evaluar el impacto del temporal, además de identificar quienes podrían tener derecho a recibir asistencia para recuperarse.

El gobierno municipal pidió a los neoyorquinos que sufrieron daños durante el fenómeno meteorológico que ingresen al sitio oficial(reportdamage.nyc.gov) para completar un formulario.

También recordó que es posible solicitar servicios municipales a través del 311, siempre que las condiciones permitan hacerlo de manera segura.

Tormenta Nor’Easter: ¿cómo reportar daños en tu propiedad en Nueva York?

Los residentes de la ciudad de Nueva York que hayan sufrido daños materiales a causa de la Tormenta Nor’Easter pueden presentar un reporte mediante el portal de la Oficina de Recuperación de Vivienda de Nueva York (NYC Housing Recovery Operations, HRO).

El procedimiento consiste en completar un formulario de información sobre los daños, que permite a las autoridades conocer las condiciones de la propiedad afectada y recopilar datos sobre las consecuencias del temporal.

Para iniciar el proceso, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial reportdamage.nyc.gov . Iniciar sesión mediante NYC.ID, el sistema de autenticación de aplicaciones del gobierno municipal. Seleccionar la categoría que corresponda: ya sea propietario de vivienda, inquilino o dueño de un negocio u organización sin fines de lucro. Completar el formulario con la información solicitada sobre la propiedad y los daños sufridos.

De acuerdo con el portal, es conveniente tener a la mano la dirección del inmueble, los datos del seguro, la información del propietario o inquilino, las mediciones del agua o las aguas residuales que hayan ingresado y fotografías de los daños.

Quienes no tengan una cuenta de correo electrónico o no quieran utilizar sus redes sociales para ingresar al sistema pueden comunicarse directamente con HRO al 212-615-8329 para reportar los daños.

¿Qué asistencia puede ofrecer el Gobierno de Nueva York a los afectados por la Tormenta Nor’Easter?

Los residentes que hayan sufrido daños por la Tormenta Nor’Easter pueden consultar diferentes opciones de apoyo, principalmente relacionadas con la recuperación de sus propiedades, la cobertura de seguros y la orientación financiera.

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) dispone de recursos para ayudar a los afectados por desastres y fenómenos meteorológicos. Entre los servicios que ofrece se encuentran los siguientes:

Orientación sobre seguros y reclamaciones: el DFS puede brindar información sobre las pólizas de seguro, los procedimientos para presentar reclamaciones y las coberturas disponibles para reparar los daños ocasionados por un temporal. Ayuda para gastos de vivienda y reparaciones: las pólizas de propietarios e inquilinos pueden cubrir gastos adicionales de alojamiento cuando una vivienda queda inhabitable debido a un incidente cubierto por el seguro. Sin embargo, los daños por inundación suelen estar excluidos de las pólizas convencionales.

Si el Gobierno federal emite una declaración de desastre que habilite la asistencia individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), los afectados podrían solicitar ayudas para alojamiento temporal, reparaciones de viviendas y otras necesidades relacionadas con el desastre.

Asistencia financiera y orientación para propietarios: el DSF también puede orientar a los residentes que enfrenten dificultades con sus hipotecas, préstamos o pagos a consecuencia de un desastre. Entre sus funciones se encuentran trabajar con bancos y entidades financieras para promover medidas de alivio, como posibles aplazamientos de pagos hipotecarios.

¿A qué número llamar si necesitas ayuda tras la tormenta?

Los residentes afectados por el temporal pueden comunicarse con las siguientes líneas oficiales:

212-615-8329: Oficina de Recuperación de Vivienda de Nueva York (HRO)

311: para solicitar servicios municipales o reportar problemas que no constituyan una emergencia.

800-339-1759: línea de asistencia para desastres del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York.

800-621-3362: línea de FEMA para consultar sobre asistencia federal, cuando exista una declaración que habilite el programa correspondiente.

En caso de peligro inmediato o una situación que ponga en riesgo la vida, las autoridades recomiendan llamar al 911.

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