El caso del TPS venezolano llega a la Corte Suprema: qué está en juego

La resolución podría conocerse el lunes 5 de octubre. Foto: AFP

La Corte Suprema de EE. UU. analiza el lunes 28 de septiembre, en una reunión privada con sus nueve jueces, la petición del gobierno de Donald Trump para anular el fallo que protegió el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los venezolanos. La revisión llega a 4 días de que venzan los últimos documentos de trabajo ligados a ese programa, según el expediente del caso en la Corte Suprema.

El expediente llega al máximo tribunal con una particularidad poco común, debido a que el gobierno y los defensores de los beneficiarios del TPS le piden a la Corte exactamente lo mismo, que anule la decisión de un tribunal de apelaciones y la devuelva para un nuevo análisis. Ese acuerdo, sin embargo, no aclara cuándo responderán los jueces. Tampoco resuelve qué pasará con el pequeño grupo de venezolanos que todavía conserva su protección.

La disputa comenzó a inicios de 2025, cuando la administración Trump decidió poner fin al programa para Venezuela. Desde entonces, cientos de miles de venezolanos se quedaron sin TPS mientras el caso recorría los tribunales federales, desde una corte de distrito en San Francisco hasta la Corte Suprema.

¿Qué revisará la Corte Suprema el lunes 28 y cuándo podría responder?

El caso, registrado como Mullin v. National TPS Alliance, lleva el nombre del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y de la organización que demandó en nombre de los beneficiarios. En su petición ante la Corte, el Departamento de Justicia no pide a los jueces que decidan quién tiene la razón. Les pide que anulen el fallo del Noveno Circuito y lo regresen a ese tribunal para que lo vuelva a estudiar.

Ese nuevo análisis tendría que hacerse a la luz de Mullin v. Doe, una sentencia de junio sobre el TPS de Haití y Siria que cambió las reglas para los tribunales. La National TPS Alliance respondió el 20 de agosto con un escrito muy breve, en el que acepta que esa sentencia alteró las bases del caso. De acuerdo con su respuesta ante la Corte, lo apropiado es anular el fallo y devolverlo a la corte de apelaciones.

Aunque la Corte no ha fijado una fecha para anunciar su respuesta, esta reunión es la primera después de su receso de verano. En años anteriores, el tribunal ha dado a conocer primero los casos que acepta y después, el primer lunes de octubre, la lista completa de órdenes. Si repite ese patrón, la respuesta podría conocerse el lunes 5 de octubre, 3 días después de que venzan los documentos de quienes todavía tienen protección.

¿Quiénes conservan el TPS hasta el 2 de octubre y quiénes ya lo perdieron?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la protección que sigue vigente alcanza solo a una parte de los venezolanos que alguna vez tuvieron TPS. Mantienen su permiso de trabajo hasta el 2 de octubre de 2026 quienes recibieron, a más tardar el 5 de febrero de 2025, documentos del TPS con esa fecha de vencimiento. Esa protección existe por una orden que una corte federal de California emitió el 30 de mayo de 2025.

La agencia reconoce tres tipos de documentos para este grupo, siempre que todos muestren el 2 de octubre de 2026 como fecha de vencimiento y se hayan recibido dentro del plazo señalado.

El permiso de trabajo, conocido como EAD o Formulario I-766

El Formulario I-797, el aviso de acción que envía USCIS

El Formulario I-94, el registro de entrada y salida del país

Para el resto de los beneficiarios, la protección terminó en dos momentos distintos, según la designación con la que obtuvieron el TPS. Cada designación funciona como una convocatoria separada del programa. Quienes entraron por la designación de 2023 perdieron el TPS tras las órdenes de la Corte Suprema de 2025. La última de esas órdenes, del 3 de octubre de ese año, permitió que la cancelación entrara en vigor de inmediato.

La designación de 2021 terminó el 7 de noviembre de 2025 para quienes no tenían documentos con fecha del 2 de octubre de 2026. Según el aviso publicado en el Registro Federal, el gobierno calculaba 268 mil 156 beneficiarios aprobados bajo esa designación, además de 106 mil 673 solicitudes pendientes.

Instead of demanding elections in Venezuela, Trump is stealing their oil, propping up Delcy, and subjecting law-abiding Venezuelans to brutality and torture.



We must restore TPS to protect our neighbors from this Trump-backed regime & fight for a real democratic transition. pic.twitter.com/YVPRRJhCiX — Rep. Debbie Wasserman Schultz (@RepDWStweets) September 27, 2026

¿Qué pasa con los permisos de trabajo después del 2 de octubre?

Hasta el 28 de septiembre, USCIS no había anunciado ninguna prórroga para los documentos de este grupo. Por eso, a partir del 3 de octubre esos documentos dejan de servir como prueba de que la persona puede trabajar legalmenteen EE. UU. Si la Corte devuelve el caso al Noveno Circuito, esa decisión no cambiaría por sí sola la fecha de vencimiento.

El Manual para Empleadores del Formulario I-9 establece que la empresa debe volver a verificar el permiso de un trabajador a más tardar el día en que vence. Si el empleado no presenta una prueba vigente, la empresa no puede seguir empleándolo.

La misma regla permite presentar cualquier otro documento que acredite un permiso de trabajo vigente. Así, un venezolano que tenga una autorización obtenida por una vía distinta al TPS puede mostrarla a su empleador. Quienes no tengan otro estatus pierden, con el vencimiento, la protección contra la deportación que les daba el programa. De ahí que la prioridad para muchas familias sea revisar su situación migratoria antes del 2 de octubre con un abogado o un representante acreditado.

¿Cómo llegó el caso hasta la Corte Suprema?

El litigio lleva más de año y medio en los tribunales y ha tenido varios giros. En ese tiempo, jueces de distintos niveles tomaron decisiones opuestas sobre el mismo programa, y la Corte Suprema intervino dos veces antes de recibir el caso de fondo:

En enero de 2025, el entonces secretario Alejandro Mayorkas extendió la designación de 2023 y unificó a todos los beneficiarios venezolanos bajo una misma fecha de vencimiento, el 2 de octubre de 2026

El 3 de febrero de 2025 se publicó la decisión de la entonces secretaria Kristi Noem de anular esa extensión. El 5 de febrero se publicó la cancelación de la designación de 2023

El 31 de marzo de 2025, el juez federal Edward Chen, en San Francisco, frenó la cancelación. La Corte Suprema suspendió esa orden el 19 de mayo

El 5 de septiembre de 2025, Chen anuló las decisiones de Noem. La Corte Suprema suspendió ese fallo el 3 de octubre

El 28 de enero de 2026, el Noveno Circuito confirmó la decisión de Chen

El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema resolvió Mullin v. Doe, y el 9 de julio el gobierno presentó su petición sobre el caso venezolano

En su fallo de enero, el Noveno Circuito concluyó que Noem se excedió en sus facultades y que la secretaria “intentó ejercer poderes que el Congreso simplemente no le otorgó”. La decisión también cubría la anulación parcial del TPS de Haití, y los jueces de apelación rechazaron limitar la protección a los miembros de la organización demandante. Ese triunfo, sin embargo, no devolvió el TPS a los venezolanos. La orden de la Corte Suprema del 3 de octubre de 2025 mantiene suspendido el fallo original mientras se resuelven la apelación y la petición ante el máximo tribunal.

Cinco meses después, la sentencia Mullin v. Doe, aprobada por seis votos contra tres con una opinión del juez Samuel Alito, le quitó fuerza a ese razonamiento. La Corte determinó que la ley impide que los jueces revisen las impugnaciones al fin del TPS que no se basen en la Constitución. Tras esa decisión, los haitianos se quedaron sin TPS. En el caso venezolano, ambas partes esperan que los jueces lo devuelvan al Noveno Circuito para que aplique ese nuevo criterio.

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