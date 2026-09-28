Todas las cifras del relanzamiento de “Avengers: Endgame” en EE. UU.

“Avengers: Endgame” arrojó cifras inéditas en su relanzamiento. Foto: Shutterstock

Han transcurrido siete años desde el estreno original de “Avengers: Endgame”, que paralizó el planeta en 2019 con la única esperanza que tenían los superhéroes para vencer a “Thanos”.

Este fin de semana fue el relanzamiento de la película, presentada como “Avengers: Endgame Encore” y demostrando que nada ha cambiado en todo este tiempo. La producción de Marvel obtuvo cifras impensadas, considerando que tiene años disponible en Disney+.

Sin embargo, la clave del éxito está en lo que viene ahora: “Avengers: Doomsday”, que será estrenada el 18 de diciembre. De allí el interés de los fans de haber asistido a las salas de cine para reencontrarse con una de las mejores películas de toda la saga.

¿Cuánto recaudó el relanzamiento de “Avengers: Endgame”?

Durante el 25 y 27 de septiembre, la película recaudó 26 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, suficiente para ocupar el primer puesto de la taquilla. Lo hizo en 3 mil 60 salas, con un promedio aproximado de 8 mil 496 dólares por cine.

El rendimiento internacional fue todavía mayor, ya que “Avengers: Endgame” consiguió aproximadamente 60 millones de dólares fuera de Estados Unidos y Canadá, elevando su estreno mundial a 86 millones de dólares.

Según informó la plataforma oficial de Disney, que la película llegó al número uno de la taquilla global durante el fin de semana y que el resultado representa el tercer mejor estreno mundial de la historia para un relanzamiento.

Internacionalmente, China fue uno de los principales motores con aproximadamente 13.5 millones dólares, mientras que Reino Unido aportó 5.4 millones de dólares y México 4.2 millones de dólares.

La recaudación mundial acumulada de “Avengers: Endgame”, considerando desde su estreno en 2019, llegó a aproximadamente 2.88 mil millones de dólares. Con esa cantidad, continúa en el segundo lugar de la clasificación histórica, la cual sigue liderando “Avatar” (2.92 mil millones de dólares).

Todavía no es el relanzamiento más exitoso de la historia

El récord continúa en manos de “Star Wars: Episode IV: A New Hope”, que en 1997 regresó a los cines con una edición especial y consiguió 35.9 millones de dólares durante su primer fin de semana. Guinness World Records mantiene esa cifra como el récord histórico para un relanzamiento.

El segundo puesto corresponde a “The Lion King 3D”, que en 2011 consiguió aproximadamente 30.2 millones durante su primer fin de semana en Estados Unidos.

Con sus 26 millones de dólares, “Endgame Encore” queda por debajo de ambas producciones, aunque supera a otros relanzamientos recientes.

El objetivo final de Marvel era muy claro: convertir el regreso de “Endgame” en una campaña publicitaria para su siguiente gran estreno: “Avengers Doomsday”.

La película de los hermanos Russo contará con el regreso de Robert Downey Jr., ahora en el papel de “Victor von Doom”. Mientras que Chris Evans vuelve como el legendario “Steve Rogers” (Capitán América), en una trama que sigue desafiando la creatividad de Marvel.

Para poder entender la saga y gran parte de los acontecimientos, el propio Disney lanzó una lista de películas que hay que ver antes de “Avengers: Doomsday”, de modo que te pongas a tono para el gran estreno de diciembre.

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