ICE confirma que no hay cambios en su política de detención: qué pasó

ICE no cambiará sus políticas de detenciones, según DHS | Foto: Shutterstock AI

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría recibido una instrucción verbal para priorizar la detención de inmigrantes con antecedentes penales, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que se haya producido un cambio en la política migratoria de Estados Unidos.

La información sobre la supuesta directriz fue publicada inicialmente por The Daily Wire el 26 de septiembre de 2026, a partir de testimonios de agentes que aseguraron haber recibido instrucciones para modificar temporalmente la forma en que se ejecutaban los operativos migratorios.

Sin embargo, no se ha divulgado un memorando oficial que confirme la existencia de esa orden.

El 27 de septiembre, el DHS rechazó públicamente que ICE hubiera cambiado sus criterios de detención y sostuvo que las autoridades continuarían arrestando a inmigrantes que se encuentren en el país sin autorización.

This is false. No one is off the table. We will continue to arrest any and all illegal aliens that come into our path.



Anyone in our country illegally will be arrested and deported.



In an effort to protect American citizens, ICE has initiated a nationwide public safety surge… https://t.co/mGGHkZjxaZ — Homeland Security (@DHSgov) September 27, 2026

“Esto es falso. Nadie queda fuera. Seguiremos arrestando a todos y cada uno de los extranjeros ilegales que se crucen en nuestro camino”, escribió el DHS a través de X.

ICE: ¿qué se sabe de la supuesta prioridad para detener a inmigrantes con antecedentes penales?

La supuesta directriz desmentida por el DHS habría planteado dejar de buscar a personas con órdenes finales de deportación que no tuvieran antecedentes penales y suspender los llamados arrestos colaterales.

Dichos arrestos consisten en detener a otros inmigrantes indocumentados encontrados durante un operativo dirigido contra una persona específica.

La versión difundida por agentes anónimos señalaba que las nuevas indicaciones podían reducir el número de arrestos. No obstante, la información no estuvo acompañada de un documento oficial que permitiera comprobar el alcance de la supuesta medida.

Por lo pronto, los reportes sobre la supuesta orden no establecen que las personas sin antecedentes penales hayan quedado excluidas de los operativos.

ICE mantiene las detenciones mientras crece el debate sobre sus operativos

La controversia se produce en un momento en que las cifras de detención migratoria muestran la presencia de miles de personas sin condenas penales bajo custodia federal.

Según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), al 11 de julio de 2026, ICE mantenía detenidas a 65 mil 765 personas, de las cuales 46 mil 436, equivalentes al 70.6%, no tenían condenas penales.

Estos datos permiten dimensionar el alcance de las detenciones, aunque no significan que todas las personas sin condenas carezcan de cargos pendientes o de infracciones migratorias.

El caso de Austin y los antecedentes de las medidas de ICE

La discusión sobre las operaciones de ICE también se desarrolla después de un incidente ocurrido en Austin, Texas, el 21 de septiembre, cuando un agente federal disparó contra Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años que trabajaba como repartidor de DoorDash.

Garcés Pérez fue trasladado a un centro de detención migratoria después de recibir atención médica, mientras que su abogado denunció que la bala permanecía alojada en su espalda.

El caso generó cuestionamientos de legisladores y abrió un nuevo debate sobre las actuaciones de los agentes migratorios.

En abril de 2026, también se habían reportado instrucciones internas para limitar determinadas prácticas de ICE, entre ellas los ingresos a viviendas sin una orden judicial y los arrestos en tribunales migratorios.

Sin embargo, esas medidas anteriores no confirman que la supuesta directriz de septiembre haya entrado en vigor.

Por ahora, el DHS sostiene que la política de detenciones de ICE no ha cambiado, mientras que los reportes sobre una instrucción verbal para priorizar a inmigrantes con antecedentes penales no cuentan con un memorando público que permita verificar su alcance.

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