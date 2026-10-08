OPT: 70 mil dólares debieran pagar algunos estudiantes extranjeros para trabajar en EE.UU.

El DHS presentó la medida como una forma de combatir el fraude. Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos propuso un cobro de 70 mil dólares por cada estudiante extranjero con visa F-1 que quiera trabajar en el país con el permiso conocido como OPT. Ese pago se sumaría a otro de 30 mil dólares por cada período adicional del mismo permiso, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El monto no le llegaría al estudiante como un cobro directo, pues la cuota le correspondería a la escuela que recomienda a cada alumno para el permiso, aunque el propio DHS reconoce que las universidades podrían pasar ese costo a los estudiantes con visa F-1, a todos sus alumnos o a los empleadores que los contratan.

Hasta el momento, y como se trata de una propuesta, ninguna escuela ni ningún estudiante tiene que pagar esa cantidad mientras el gobierno no publique una versión final. Antes de eso, estudiantes, familias, escuelas y cualquier persona interesada pueden enviar sus comentarios hasta el 9 de noviembre de 2026.

¿Qué es el OPT y quiénes lo usan?

El OPT, siglas en inglés de Optional Practical Training (Entrenamiento Práctico Opcional), es un permiso temporal de trabajo para estudiantes internacionales con visa F-1. Su condición principal es que el empleo esté directamente relacionado con la carrera que estudian.

Los estudiantes pueden pedirlo durante sus estudios o al terminarlos, y en cada nivel educativo pueden recibir hasta 12 meses de OPT. Quienes se gradúan en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, las carreras conocidas como STEM, pueden ser elegibles para una extensión de 24 meses más.

Para obtenerlo, el estudiante necesita primero la recomendación del funcionario designado de su escuela, quien la registra en el sistema federal que da seguimiento a los estudiantes extranjeros. Con esa recomendación, el alumno solicita su permiso de trabajo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Para muchos egresados, este permiso es la puerta a su primer empleo en Estados Unidos dentro de su campo de estudio. De acuerdo con la propuesta publicada en el Federal Register, 194,554 estudiantes con visa F-1 recibieron permiso de trabajo para OPT en 2024, y para ese año 165,524 participaban en la extensión para carreras STEM.

¿Cuánto costaría y quién tendría que pagarlo?

La propuesta fija dos cobros distintos según el momento en que el estudiante pide el permiso. Ninguno depende de un empleador en particular. Los dos se activan cuando la escuela recomienda al alumno para cualquier tipo de OPT.

70 mil dólares la primera vez que un estudiante recibe la recomendación para OPT, ya sea durante la carrera o después de graduarse.

la primera vez que un estudiante recibe la recomendación para OPT, ya sea durante la carrera o después de graduarse. 30 mil dólares por cada OPT posterior, incluida la extensión de 24 meses para carreras STEM.

Un estudiante que trabaja con OPT mientras estudia y vuelve a pedirlo al graduarse generaría, por lo tanto, 100 mil dólares en cobros. Si después solicita la extensión STEM, se sumarían otros 30 mil dólares.

La escuela tendría que pagar antes de que su funcionario registre la recomendación, y sin ese pago, USCIS no le daría el permiso de trabajo al estudiante. El dinero iría al Tesoro de Estados Unidos y no a la agencia que administra el programa.

El texto no prohíbe que las universidades le cobren ese monto a alguien más, de modo que el costo final podría terminar en manos de los estudiantes o de las empresas que los contratan. La escuela solo podría pedir un reembolso si el alumno todavía no ha recibido su permiso de trabajo.

Trump Moves to Shut Down Foreign Student Cheap-Labor Pipeline With Massive New Fees



TRUMP’S DHS PROPOSES OPT FEES THAT COULD TOTAL $100,000 PER FOREIGN GRADUATE.



The proposal would require participating U.S. colleges and universities to pay:



– $70,000 for a student’s initial… pic.twitter.com/0hx6HtNi3l — Tony Seruga (@TonySeruga) October 8, 2026

¿Por qué el gobierno quiere cobrar y desde cuándo aplicaría?

El DHS presentó la medida como una forma de combatir el fraude y proteger a los trabajadores estadounidenses. “El Entrenamiento Práctico Opcional nunca fue pensado como una puerta trasera hacia la fuerza laboral estadounidense, un subsidio para mano de obra barata o un premio para quienes hacen trampa con el sistema”, dijo un vocero de la dependencia.

La propuesta mencionó empresas fantasma y esquemas de fraude conocidos como “pagar para quedarse”, ligados a lugares de trabajo que en realidad no existen. El gobierno aseguró que una investigación identificó a más de 10 mil estudiantes en OPT que trabajaban para empleadores muy sospechosos.

El documento también señaló que estos estudiantes en general no pagan los impuestos del Seguro Social y Medicare, algo que, según sus críticos, anima a algunas empresas a contratarlos en lugar de trabajadores estadounidenses. El DHS afirma que eligió un monto comparable al de las visas de trabajo H-1B y advierte que, sin estos cobros, podría cerrar el programa por completo.

Ninguno de estos cobros aplicaría de inmediato aunque el gobierno apruebe la versión final, ya que la propuesta contempla un periodo de transición con este calendario.

La regla entraría en vigor 60 días después de publicarse la versión final en el Federal Register

Quienes ya trabajan con un OPT aprobado no tendrían que pagar.

Tampoco pagarían quienes recibieron la recomendación de su escuela antes de esa fecha

Si alguno de ellos pide un nuevo OPT después de la entrada en vigor, el cobro sí aplicaría

De acuerdo con el gobierno, ese plazo busca dar tiempo a los estudiantes para cambiar de estatus migratorio, salir de Estados Unidos o hacer otros arreglos.

¿Cómo pueden estudiantes, familias y escuelas enviar comentarios?

El periodo para enviar comentarios públicos a esta propuesta del gobierno federal va del 8 de octubre al 9 de noviembre de 2026 a las 11:59 p.m., hora del Este, y el DHS solo tomará en cuenta los que lleguen por el portal oficial regulations.gov, dentro del expediente ICEB-2026-0100. Los correos electrónicos, las cartas y los faxes no se consideran.

Quienes quieran participar pueden seguir estos pasos.

Entrar a la página de la propuesta en regulations.gov y presionar el botón para comentar

Explicar con ejemplos concretos cómo afectaría el cobro a su caso, a su familia o a su escuela

Limitar los datos personales, pues según la propia propuesta los comentarios se publican con la información que incluyan y cualquiera puede buscarlos por nombre

Enviar el comentario antes de que termine el plazo

Al cerrar el periodo, el DHS revisará todos los comentarios recibidos y podría modificar la regla con base en lo que diga el público antes de publicar la versión final.

Mientras tanto, a los estudiantes que planean pedir OPT les conviene hablar con la oficina de estudiantes internacionales de su escuela para entender cómo y cuándo podría afectarles el cobro. El gobierno informó que el programa encargado de los estudiantes extranjeros publicará más avisos en sus canales oficiales, como el sitio Study in the States.

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