Ajuste del COLA 2027: 3 vías oficiales para conocer tu nuevo pago del Seguro Social

La SSA ofrece varios canales oficiales para consultar el COLA 2027: Foto: Envato

Las personas que deseen conocer cuánto recibirán por el Seguro Social en 2027 tienen que consultar los canales oficiales de la Administración del Seguro Social (SSA), donde podrán verificar el monto de su beneficio una vez que se anuncie el Ajuste por Costo de Vida (COLA).

¿Cuáles son las tres vías oficiales para conocer el nuevo pago del Seguro Social 2027?

1. Consultar el aviso en my Social Security

La primera opción es ingresar a la cuenta personal my Social Security y revisar el centro de mensajes.

La SSA pone a disposición de los beneficiarios sus avisos del COLA 2027 mediante esta plataforma. Cuando se publique la notificación correspondiente, es posible consultarla directamente desde la cuenta.

Los usuarios también pueden configurar alertas por correo electrónico o mensaje de texto para saber cuándo llega una comunicación.

2. Revisar la carta enviada por correo postal

La segunda vía es el aviso que la SSA envía a quienes reciben sus notificaciones en papel. Según la información oficial sobre los avisos del COLA, las cartas pueden llegar en momentos diferentes.

En el ciclo de 2026, la agencia explicó que el aviso incluye las fechas, el nuevo monto del beneficio y las deducciones aplicables. Este documento permite conocer la información individual, en lugar de asumir que todos los beneficiarios recibirán el mismo aumento.

3. Comunicarse directamente con la SSA por teléfono

La tercera opción es llamar al 1-800-772-1213, el número oficial de la SSA. Por este canal se puede solicitar una carta de verificación de beneficios, que acredita el aumento registrado por la SSA. La página oficial para obtener esta carta informa que hay servicios telefónicos automatizados disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, en inglés y español.

Para hablar con un representante, la SSA dispone de un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 am a 7:00 pm, hora local de Estados Unidos. Las personas sordas o con dificultades auditivas pueden utilizar el número TTY 1-800-325-0778.

La carta de verificación y el aviso del COLA son documentos distintos: la primera acredita la información vigente del beneficio; el segundo comunica el ajuste anual.

Por tanto, llamar ahora no permitirá obtener un monto definitivo de 2027 antes de que la agencia lo determine y actualice.

Seguro Social: ¿ya está confirmado el COLA de 2027?

La SSA confirmó que el próximo 14 de octubre de 2026 se realizará el anuncio oficial del COLA después de conocerse el dato de inflación de septiembre de 2026.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la agencia federal que publica los datos oficiales de inflación, tiene previsto divulgar ese informe el 14 de octubre de 2026 a las 8:30 a. m., hora del Este. Con ese último dato, se podrá completar el cálculo que determina el aumento anual de los beneficios del Seguro Social.

Las estimaciones del aumento del Seguro Social 2027 y publicadas en septiembre de 2026 sitúan el posible aumento entre 3.2% y 3.6%, aunque todavía falta conocer el dato de inflación del mes. La Senior Citizens League, una organización sin fines de lucro que analiza temas relacionados con la Seguridad Social, calcula actualmente un 3.5%, mientras la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP) proyecta 3.6%.

Hasta que la agencia publique su determinación, cualquier porcentaje difundido debe identificarse como una estimación.

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