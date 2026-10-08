Martha Elena, la sobrina que Paquita la del Barrio adoptó y crió como hija

Martha Elena en el homenaje a Paquita la del Barrio en 2025. Foto: Cuartoscuro

A poco más de un año de la muerte de Paquita la del Barrio, en febrero de 2025 (a los 77 años), su sobrina Martha Elena también falleció por causas que no han sido confirmadas públicamente. Tenía 48 años.

El Ayuntamiento de Alto Lucero, en Veracruz, informó el deceso de Martha, el 6 de octubre, mediante un mensaje de condolencias difundido este miércoles en Facebook. “Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor”, se lee en la misiva.

La historia de Martha Elena Martínez Viveros estuvo ligada a Paquita la del Barrio desde que era apenas una bebé. Era su sobrina biológica, pero la cantante decidió llevarla a Ciudad de México, registrarla con sus apellidos y criarla como una hija.

¿Quién era Martha Elena Martínez?

Martha Elena era hija biológica de uno de los hermanos de Paquita la del Barrio, por lo que ambas tenían un vínculo de sangre. Sin embargo, cuando la niña tenía aproximadamente cinco meses, Paquita tomó la decisión de hacerse cargo de ella.

La propia cantante relató la historia en una entrevista concedida en 2017 al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino. Según su relato, durante una visita a su pueblo natal, Alto Lucero, encontró a la bebé enferma y en condiciones que le preocuparon.

Paquita pidió a su hermano y a su cuñada que le permitieran llevarse a la pequeña a Ciudad de México para atenderla. Después de insistir, los padres aceptaron. La cantante contó que, una vez en la capital, un médico atendió a la niña y logró que se recuperara.

Con el tiempo, Paquita y su entonces esposo, Alfonso Martínez, decidieron quedarse con ella. Sin embargo, no fue fácil convencer a los padres. “Mi marido le rogaba a mi hermano para que no se la llevara”, contó en la entrevista. Posteriormente, la registraron con sus apellidos y la integraron a la familia como hija.

Así fue como Martha Elena pasó de ser la sobrina de Paquita a ocupar dentro de la familia el lugar de una hija.

La llegada de Martha Elena ocurrió después de una tragedia

La adopción tuvo lugar después de uno de los episodios más dolorosos en la vida personal de la cantante: en 1977, Paquita perdió a unos gemelos que había tenido con Alfonso Martínez.

Los bebés murieron pocos días después de nacer y sucedió, además, tras la muerte de la madre de la artista, Aurora Berradas, en diciembre de ese año.

El exmánager de la cantante, Francisco ‘Paquito’ Torres, llegó a describir en entrevistas la llegada de Martha Elena como un acontecimiento que ayudó a Paquita a atravesar aquel periodo de duelo. Para la intérprete de ‘Rata de dos patas’, la niña terminó convirtiéndose en una parte central de su familia.

Martha Elena eligió una vida mucho más discreta que la de su madre adoptiva. Vivía en Veracruz y fue madre de tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen. No desarrolló una carrera en la industria musical ni buscó convertirse en una figura pública.

De acuerdo con ‘Paquito Torres’, según el portal El Sol de México, Martha Elena acompañó a la cantante en algunos viajes y presentaciones durante los últimos años de su vida y colaboraba en su cuidado. Esa cercanía hizo que apareciera ocasionalmente junto a la intérprete en actividades públicas, aunque siempre conservó un perfil bajo.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Martha Elena?

El Ayuntamiento de Alto Lucero no informó públicamente la causa del fallecimiento en el comunicado con el que confirmó la noticia. Sin embargo, ‘Paquito’ Torres declaró al programa Ventaneando que Martha Elena habría sufrido un paro cardiorrespiratorio fulminante.

Según su versión, la muerte ocurrió de manera inesperada y no era conocido que tuviera algún problema cardiológico.

El exmánager también señaló que Martha elena había viajado recientemente a Perú junto con una de las nietas de Paquita y que ambas habían disfrutado de ese viaje. Posteriormente regresó a Veracruz y se reunió con su familia antes de su muerte.

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