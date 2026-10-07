¿Llega el frío a NY esta semana? Lo que se espera de jueves a domingo

El frío en NY podría obligar a sacar los abrigos. Foto: Shutterstock

En el inicio de la semana se presentaron temperaturas de frío en NY, seguramente las más bajas de la temporada, justo antes de un repunte térmico que se sintió este miércoles. Sin embargo, los pronósticos del tiempo señalan que un nuevo frente frío cruce el estado el jueves.

El National Weather Service (NWS) señala que en la ciudad de Nueva York habrá una temperatura máxima cercana a 76 °F (24 °C) para el jueves. Sin embargo, estos valores serán más cercanos a lo normal durante el resto de la semana.

La agencia aclara que no se espera una entrada de aire ártico ni un desplome de las temperaturas, como probablemente ocurra en invierno con el fenómeno de El Niño. Asimismo, apunta que el cambio será más evidente durante las noches y en las zonas interiores del estado.

¿Cómo será el frío en NY a partir del jueves?

Duranta la noche del jueves 8 de octubre, el NWS prevé para la Gran Manzana temperaturas cercanas a 56 °F (13 °C). En otras zonas del estado las mínimas pueden ser inferiores, especialmente lejos de las áreas urbanas.

Los meteorólogos consideran que este comportamiento es habitual durante los primeros episodios fríos del otoño. Durante el día todavía puede haber temperaturas relativamente templadas, pero las noches comienzan a enfriarse con mayor rapidez.

Para el viernes se esperan temperaturas similares, con cielo soleado y una máxima cercana a 71 °F (22 °C). No obstante, durante la noche, el termómetro bajará hasta aproximadamente 54 °F (12 °C).

El viento será del oeste, con velocidades moderadas, presentando un ambiente más propio del otoño que el de los días cálidos que todavía pueden sentirse a comienzos de octubre.

Sábado más cálido y domingo de lluvia

El sábado será probablemente el día más agradable del tramo final de la semana. El pronóstico apunta a una jornada mayormente soleada en Nueva York, con una máxima alrededor de 72-73 °F (22-23 °C).

MIentras que durante la noche aumentará la nubosidad y la mínima rondará los 58 °F (14 °C) en la ciudad.

Ya para el domingo, el NWS prevé un aumento importante de la probabilidad de lluvia en Nueva York. De hecho, el pronóstico actual indica lluvias durante el día (y la noche), con una probabilidad cercana al 90%, y temperaturas máximas alrededor de 69 °F (21 °C).

Las regiones interiores, como el valle del Hudson y las zonas del norte del estado pueden experimentar noches todavía más frías y condiciones favorables para heladas, según el NWS de Albany. Aunque de momento no hay señales de alguna ola de frío intensa.

Tras una serie de muertes ocurridas durante la ola de frío de 2026, el Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York dio luz verde a una propuesta que crea un sistema permanente para supervisar a adultos mayores en riesgo durante crisis climáticas.

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