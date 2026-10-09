Montana se prepara para nieve, viento y helada fuerte este fin de semana

El frío más intenso llegará la madrugada del lunes 12 de octubre. Foto: Cuartoscuro

El oeste de Montana enfrentará este fin de semana una combinación de nieve en las montañas, ráfagas de viento de hasta 45 millas por hora (unos 72 km/h) y una helada fuerte el lunes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Missoula.

Un sistema frío llegará el sábado y hará que la nieve baje hasta el fondo de los valles al oeste de la Divisoria Continental, con los pasos de montaña como las zonas de mayor riesgo para quienes manejan.

El cambio será brusco y contrasta con otras regiones del país, como Nueva York, donde el frente frío de esta semana no trae aire ártico, aunque en Montana lo más intenso llegará después de la nieve, con temperaturas bajo cero el lunes por la mañana.

¿Qué alertas emitió el NWS y dónde caerá más nieve?

El NWS emitió un aviso por clima invernal desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo para las montañas Bitterroot y Sapphire y la región de Potomac y Seeley Lake, donde se esperan hasta 3 pulgadas de nieve y ráfagas de 35 millas por hora. Para la región de Butte y Blackfoot rige una vigilancia de tormenta invernal, con entre 3 y 7 pulgadas de nieve, ráfagas de hasta 45 millas por hora y viajes que podrían volverse muy difíciles.

Las alertas mencionaron varios tramos donde los caminos podrían estar resbalosos.

Lolo Pass

La Highway 83, entre Seeley Lake y Condon

La I-90, de East Missoula a Bearmouth

La Highway 93, de Sula a Lost Trail Pass, y la Highway 200, de Bonner a Greenough

Homestake Pass, MacDonald Pass, Georgetown Lake y la Highway 12, entre Garrison y Elliston

La acumulación será menor en las ciudades del valle, ya que el pronóstico del NWS para Missoula prevé que la lluvia del sábado se convierta en nieve en la madrugada del domingo, con hasta media pulgada, y en Kalispell se espera menos de media pulgada el sábado por la noche. Este primer golpe de nieve llega en pleno octubre, antes de un invierno en el que podría pesar un El Niño que se perfila como muy intenso.

¿Cuánto viento se espera y qué riesgo hay de apagones?

El viento llegará antes que la nieve, porque para este viernes el NWS mantiene un aviso por viento en el lago Flathead y los valles de Flathead y Mission, de mediodía a las 9 de la noche, con vientos del suroeste que levantarán olas de 1 a 2 pies en el lago, según su discusión de pronóstico.

El sábado el viento cambiará al noreste, con ráfagas de hasta 35 millas por hora que podrían dañar muelles y botes en la orilla del lago Flathead, sobre todo de Yellow Bay hacia el sur y el oeste, en dirección a The Narrows y Big Arm. La meteorológica también advierte de posibles apagones aislados en el noroeste de Montana hasta el sábado por la noche.

En la zona de Butte, la combinación de viento y nieve pesada aumenta el riesgo, porque las ramas cargadas de nieve pueden derribar cables eléctricos y provocar cortes de luz intermitentes, de acuerdo con la vigilancia de tormenta invernal.

New Winter Storm Watches and Winter Weather Advisories have been posted for areas along/east of the divide Sat. PM- Sun. PM. Mountain passes could receive 2-6"+, creating hazardous travel conditions. SW Montana valleys could see 1-3" of wet snow.



Details: https://t.co/gsFTyd3mTm pic.twitter.com/tNpdWkNKrS — Mitchel Ryan Coombs (@MitchelNBCMT) October 8, 2026

¿Qué tan fuerte será la helada del lunes y cómo prepararse?

El frío más intenso llegará la madrugada del lunes 12 de octubre, cuando el oeste de Montana podría registrar mínimas de entre 17 y 22 °F aproximadamente (de -8 a -6 °C), según el NWS, mientras que en ciudades como Kalispell y Missoula el pronóstico ronda los 26 y 27 °F, unos -3 °C, temperaturas suficientes para congelar tuberías expuestas y dañar plantas.

Para el auto y el hogar, el NWS recomienda en su guía de preparación para el invierno tener listo un equipo de emergencia y no correr riesgos con la calefacción. Estos son algunos de sus consejos más útiles antes del sábado.

Llevar en el auto cobijas, linterna con pilas, cargador de teléfono, agua, comida que no se eche a perder, una pala y raspador para el hielo

Mantener el tanque de gasolina casi lleno

Nunca usar un generador en un espacio cerrado y revisar que el detector de monóxido de carbono funcione

y revisar que el detector de monóxido de carbono funcione Tener a la mano linterna, pilas de repuesto, medicinas y comida para mascotas por si se va la luz

En casa, también ayuda proteger las tuberías expuestas, desconectar las mangueras exteriores y meter plantas y mascotas antes del domingo por la noche. El estado de los caminos se puede consultar en 511mt.net, el sistema del Departamento de Transporte de Montana, y si la calefacción falla con la llegada del frío, en algunos estados existen programas de ayuda para reparar la calefacción del hogar, así que revisarla antes de la helada evita quedarse sin calor en la noche más fría.

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