Huracán Isaias alcanza categoría 3: declaran emergencia en Florida y Alabama

Florida declaró estado de emergencia en 25 condados. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

Oficialmente, el huracán Isaias se fortaleció hasta alcanzar la categoría 3, provocando vientos sostenidos de hasta 120 mph. Mientras sigue avanzando por el golfo de México, este viernes, la intensidad del sistema obligó a declarar emergencia en estados como Florida y Alabama.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó sobre la nueva categoría de Isaias y precisó que se encontraba a unos 310 kilómetros al sur de Pensacola, Florida, con dirección hacia el noreste.

Ante la amenaza de vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones, Florida declaró el estado de emergencia en 25 condados. Por su parte, Alabama extendió medidas de emergencia a 40 de sus 67 condados, mientras varias comunidades costeras ordenaron evacuaciones.

7:20 AM CDT Friday Oct 9 Update: Isaias becomes a major hurricane. Data from an Air Force Reserve hurricane hunter aircraft indicate that the maximum sustained winds have increased to 120 mph. Isaias is now a category 3 hurricane on the Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale.… pic.twitter.com/kyhpZDCNXQ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2026

¿Qué significa que Isaias sea un huracán de categoría 3?

El NHC explica que la categoría 3 corresponde a un huracán de gran intensidad, de acuerdo con la escala Saffir-Simpson, que clasifica estos sistemas por sus vientos máximos sostenidos.

Para alcanzar esta categoría, un huracán debe registrar vientos sostenidos de al menos 111 mph (178 km/h). Isaias, que ha dejado impactantes imágenes desde el espacio, superó ese umbral al llegar a 120 mph (195 km/h).

En este sentido, la clasificación sirve para describir el potencial de daño asociado al viento, pero no mide por sí sola todos los peligros de una tormenta. Incluso, un huracán de menor categoría también puede causar inundaciones mortales por lluvias o marejada ciclónica.

La marejada se produce cuando los vientos de la tormenta empujan el agua del mar hacia tierra, elevando su nivel por encima de la marea habitual e inundando zonas costeras.

El NHC también alertó sobre vientos destructivos, lluvias intensas, inundaciones y la posibilidad de tornados. El huracán Isaias entró en la historia del Atlántico: desde el golfo de México rompió el récord del más tardío en formarse en una temporada en la cuenca del océano.

Florida y Alabama declaran estado de emergencia

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia mediante la orden ejecutiva 26-202, incluso antes de que el sistema alcanzara la categoría de huracán. La medida abarcó 25 condados del norte del estado, incluidos Escambia, Santa Rosa, Okaloosa, Bay, Walton, Franklin, Leon y Wakulla.

Con esta declaración permite movilizar recursos de preparación y respuesta, entre ellos combustible, generadores, agua potable, alimentos no perecederos, lonas, barreras contra inundaciones y sacos de arena.

“Los floridanos deben aprovechar este tiempo para establecer planes de emergencia y asegurarse de que su kit de suministros para huracanes esté completo“, dijo DeSantis.

En comunidades como Gulf Breeze, algunos residentes instalaron contraventanas, guardaron objetos de sus patios que pudieran convertirse en proyectiles y prepararon generadores ante la posibilidad de perder el servicio eléctrico, detalló AP.

Residentes de Pensacola tapan las ventanas por seguridad. Foto: Joe Raedle / AFP

En Alabama, la gobernadora Kay Ivey ordenó la evacuación inmediata de los no residentes en Gulf Shores, Orange Beach y Dauphin Island, comunidades costeras especialmente expuestas a la marejada.

El estado amplió las medidas de emergencia a 40 condados para facilitar la coordinación de los organismos de respuesta. La Agencia de Gestión de Emergencias de Alabama advirtió que las condiciones podían afectar desde el viernes y continuar hasta el domingo.

¿Cuándo tocará tierra el huracán Isaias?

A media mañana del viernes, el pronóstico del NHC situaba la llegada de Isaias a la costa occidental del Panhandle de Florida para esa misma noche. La región amenazada comprendía el entorno de Pensacola y la costa de Alabama, aunque el punto exacto de impacto podía variar.

La agencia también pronostica que Isaias podría mantener su categoría 3 con posibles fluctuaciones en la intensidad. Tras el impacto, se espera un debilitamiento gradual, pero las lluvias y las inundaciones podían extender los efectos de la tormenta durante el fin de semana.

Isaias es el primer huracán de gran intensidad de una temporada atlántica que había tenido una actividad relativamente tranquila. Su fortalecimiento repentino, pero estudiado, demuestra que la preparación sigue siendo esencial durante la temporada de huracanes 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.