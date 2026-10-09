EE. UU. frena las Green Card de Microsoft y Adobe: qué cambia para los trabajadores H-1B

Microsoft y Adobe pierden acceso al programa de Green Card. Foto: Shutterstock.

La administración de Donald Trump suspendió el acceso de Microsoft y Adobe al programa PERM, una vía para que trabajadores extranjeros obtengan la residencia permanente en Estados Unidos. El anuncio encendió las alarmas entre empleados con visa H-1B. Pero hay una diferencia fundamental: la suspensión no cancela automáticamente sus visas de trabajo ni ordena su deportación.

¿Qué significa la suspensión de la Green Card para Microsoft y Adobe?

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos suspendió el procesamiento de solicitudes del programa de certificación laboral permanente, conocido como PERM, presentadas por las empresas afectadas. La medida también alcanza a otras compañías tecnológicas y de servicios informáticos, entre ellas Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini, según Reuters y Clarín.

El PERM es una etapa importante para muchos trabajadores extranjeros que buscan una Green Card patrocinada por su empleador. La empresa debe demostrar que cumplió con los requisitos laborales establecidos para contratar a una persona extranjera de manera permanente.

El vicepresidente JD Vance justificó la decisión con acusaciones de abuso del sistema y desplazamiento de trabajadores estadounidenses. Entre sus argumentos señaló los despidos de personal de Microsoft mientras la compañía continuaba contratando trabajadores extranjeros.

La razón principal del retraso se debería a dos límites legales.

Microsoft rechazó esa interpretación y defendió sus prácticas de contratación. Según declaraciones recogidas por The Guardian, la compañía sostuvo que alrededor del 80% de sus solicitudes H-1B correspondían a extensiones para empleados actuales, no a nuevas contrataciones.

Las acusaciones oficiales no equivalen, por sí mismas, a una conclusión judicial de fraude. La suspensión administrativa y las investigaciones deben distinguirse de una resolución definitiva sobre la conducta de cada empresa.

¿Pueden deportar a los trabajadores H-1B por esta decisión?

No de forma automática. La medida se dirige al programa PERM, no a la cancelación general de las visas H-1B que ya están vigentes.

La visa H-1B permite trabajar temporalmente en Estados Unidos en determinadas ocupaciones especializadas. La Green Card, en cambio, concede la residencia permanente. Aunque ambas vías pueden estar relacionadas, son procesos migratorios diferentes.

Por eso, un empleado de Microsoft o Adobe que tenga una visa H-1B vigente no pierde automáticamente su autorización para vivir y trabajar en el país por el solo hecho de que su empresa haya sido suspendida del PERM.

Sin embargo, su situación puede complicarse si necesita avanzar hacia la residencia permanente, renovar su autorización o cambiar de empleo. El resultado dependerá de su historial migratorio, la vigencia de sus documentos y las solicitudes que ya tenga aprobadas o pendientes.

¿Qué pasa si un trabajador ya inició el trámite de Green Card?

Este es uno de los puntos más delicados. La suspensión impide que las compañías afectadas tramiten nuevas certificaciones PERM y paraliza el procesamiento de solicitudes pendientes incluidas en la medida, de acuerdo con la información publicada por Clarín y Reuters.

Las consecuencias no son idénticas para todos los empleados:

Si el trabajador apenas iba a iniciar el PERM: el patrocinio de su empresa queda bloqueado mientras se mantenga la suspensión

el patrocinio de su empresa queda bloqueado mientras se mantenga la suspensión Si tiene una solicitud PERM pendiente: su trámite puede quedar detenido y deberá consultar cómo afecta esto a su calendario migratorio

su trámite puede quedar detenido y deberá consultar cómo afecta esto a su calendario migratorio Si ya tiene una petición I-140 aprobada: esa aprobación no debe confundirse con una Green Card concedida. Las opciones para mantener o extender el estatus H-1B dependen de los requisitos legales aplicables a su caso

esa aprobación no debe confundirse con una Green Card concedida. Las opciones para mantener o extender el estatus H-1B dependen de los requisitos legales aplicables a su caso Si está cerca del límite de su visa H-1B: necesita asesoría individual cuanto antes, porque no todas las personas pueden extender su estancia bajo las mismas condiciones

La pausa no significa que todos los procesos anteriores hayan sido anulados. Tampoco garantiza que cada trabajador pueda continuar sin cambios: importa qué etapa completó y qué documentos tiene vigentes.

¿Qué deberían hacer los empleados de Microsoft y Adobe ahora?

Los trabajadores extranjeros que esperan obtener la residencia permanente deben pedir a sus empleadores una explicación por escrito sobre el estado de su expediente y consultar con un abogado de inmigración.

También pueden revisar información oficial en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Conviene confirmar tres cuestiones: si existe una solicitud PERM pendiente, si ya se presentó o aprobó una petición I-140 y cuánto tiempo queda en la autorización migratoria actual.

Para quienes construyeron su vida en Estados Unidos alrededor de un empleo tecnológico, el problema no es únicamente cuánto tardará una Green Card. También es la incertidumbre sobre los siguientes pasos y las decisiones laborales que podrían tener que tomar.

La suspensión cambia el camino hacia la residencia permanente para los empleados afectados, pero no convierte automáticamente su visa H-1B en inválida. Antes de tomar decisiones sobre un empleo o una salida del país, cada trabajador debe conocer exactamente en qué etapa está su caso.

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