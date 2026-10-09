Traducciones y documentos en español: el error que retrasa tu ciudadanía por meses

Una traducción parcial o sin elementos puede dificultar la evaluación. Foto: Envato

Si vas a solicitar la ciudadanía estadounidense y presentar documentos en español, deben estar acompañados de una traducción completa al inglés. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece este requisito para los documentos en otro idioma que se presentan con la solicitud de naturalización.

Además, las instrucciones oficiales del formulario N-400 exigen una certificación del traductor que confirme su competencia y que la traducción sea completa y exacta. También debe incluir su firma, nombre en letra de molde, fecha de firma y datos de contacto.

Una traducción parcial o sin los elementos requeridos puede dificultar la evaluación del documento y generar solicitudes de información adicional. No obstante, las reglas no establecen una demora fija ni indican que cualquier error provoque automáticamente el rechazo de la solicitud de ciudadanía.

¿Qué partes del documento deben traducirse?

La regulación federal 8 CFR 103.2(b)(3) exige una traducción completa. No basta con trasladar al inglés los nombres, las fechas o los datos que parecen más importantes.

El Manual de Políticas de USCIS aclara que un resumen preparado por el traductor no es aceptable. Si un acta o documento judicial contiene texto en sellos, anotaciones u otras secciones, esas partes deben revisarse como parte del contenido que requiere traducción.

¿Qué debe llevar la certificación del traductor?

De acuerdo con las instrucciones del N-400, la certificación debe contener:

Una declaración de que la traducción al inglés es completa y exacta

Una declaración de competencia para traducir del idioma original al inglés

La firma y el nombre en letra de molde del traductor

La fecha de firma

Los datos de contacto del traductor

Una fórmula sencilla para las dos declaraciones es:

“I certify that I am competent to translate from Spanish into English and that the foregoing is a complete and accurate translation of the original document.”

El texto significa que la persona certifica su competencia para traducir del español al inglés y la integridad y exactitud de la versión presentada. No sustituye la firma ni los demás datos exigidos por el formulario.

¿Debe hacerlo un traductor profesional o un notario?

La regulación federal no exige una licencia profesional específica, pertenecer a una asociación de traductores ni notarizar la traducción. El requisito es que el traductor certifique su competencia y la exactitud e integridad del trabajo.

Por eso, “traducción certificada” no significa necesariamente que la persona tenga una credencial profesional. En este contexto, se refiere a la traducción acompañada de la declaración requerida. Contratar un servicio no sustituye la comprobación de que el documento cumpla las instrucciones de USCIS.

Lista de revisión antes de enviar el expediente

Además de comprobar los requisitos anteriores, compara la traducción con el original:

¿Están incluidas todas las páginas y secciones?

¿Se revisó el texto de sellos y anotaciones?

¿Coinciden los nombres, fechas, números y demás datos?

¿La certificación identifica claramente la traducción que respalda?

¿Están presentes la firma y los datos del traductor?

Esta revisión permite detectar omisiones o diferencias antes de presentar los documentos.

¿Qué pasa si USCIS encuentra un problema?

La regulación 8 CFR 103.2 contempla que USCIS solicite pruebas adicionales cuando la documentación no permite determinar la elegibilidad. Dependiendo de las circunstancias, también puede emitir una decisión con base en el expediente; no debe asumirse que siempre dará una oportunidad para corregirlo.

Si la agencia pide una traducción corregida o documentación nueva, el solicitante tendrá que responder conforme al requerimiento. No hay un plazo universal de retraso por este tipo de error: el tiempo adicional dependerá de la respuesta y del procesamiento del caso.