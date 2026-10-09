Premio Nobel de la Paz 2026: los hitos de la carrera de Navi Pillay

Navi Pillay nació en Durban, Sudáfrica, en 1941. Foto: Frank Boxler / AFP

La jurista sudafricana Navi Pillay recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2026. El Comité Noruego del Nobel anunció el reconocimiento y destacó su trabajo para fortalecer un orden jurídico internacional contra la violación de derechos humanos.

La distinción llega después de una carrera que comenzó durante el “apartheid” en Sudáfrica y continuó en algunos de los principales tribunales e instituciones internacionales.

Nacida en Durban, en 1941, Pillay creció en una familia de origen tamil indio en un sistema que imponía la segregación racial y restringía los derechos de la población negra y de otros grupos no blancos (apartheid).

De acuerdo con una reseña de Fox News, su recorrido profesional incluye hitos históricos, pero también controversias por sus posiciones sobre Israel.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Seis hitos que marcaron la carrera de Navi Pillay

1. Desafió el “apartheid” desde la práctica del derecho

Navi Pillay comenzó su carrera como abogada en Sudáfrica durante el régimen del “apartheid”, cuando la discriminación racial estaba institucionalizada. En 1967 abrió su propio bufete en la provincia de Natal y defendió a activistas contra el sistema segregacionista, además de personas vinculadas con movimientos sindicales.

Según describe un perfil oficial de las Naciones Unidas, su trabajo legal se desarrolló en un contexto en el que la raza condicionaba el acceso a derechos, oportunidades y representación política. En lugar de limitarse a una carrera profesional convencional, utilizó el derecho como herramienta para defender a quienes se enfrentaban a las estructuras de poder.

2. La primera mujer negra nombrada jueza del Tribunal Superior sudafricano

En 1995, tras el fin del “apartheid” y durante la transición democrática del país, Pillay fue nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Se convirtió en la primera mujer negra en ocupar ese puesto, un avance relevante en un sistema judicial que había estado condicionado durante décadas por la exclusión racial.

El nombramiento no solo representó un logro individual, también reflejó los cambios institucionales que acompañaron la transformación política de Sudáfrica después de las primeras elecciones democráticas multirraciales de 1994.

3. Ayudó a establecer precedentes en los juicios por el genocidio de Ruanda

Uno de los capítulos más importantes de su carrera comenzó en 1995, cuando se incorporó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por Naciones Unidas para juzgar a los responsables de las atrocidades cometidas durante el genocidio de 1994.

Pillay fue jueza y, posteriormente, presidenta del tribunal entre 1999 y 2003. Durante ese periodo participó en procesos que contribuyeron a ampliar el reconocimiento jurídico de la violencia sexual en conflictos armados.

Entre los casos más relevantes estuvo el de Jean-Paul Akayesu, un exalcalde ruandés. Cuando era presidenta, el Tribunal Penal Internacional de Ruanda lo declaró culpable de genocidio y otros delitos, en septiembre de 1998.

4. Llegó a la Corte Penal Internacional

En 2003, Navi Pillay fue elegida jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos. Este organismo permanente tiene competencia para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Su paso por la CPI amplió su experiencia en el sistema de justicia penal internacional. En su contraparte, Estados Unidos emitió sanciones contra la Corte Penal Internacional y prometió paralizar las actividades del tribunal después de anunciarse el Nobel de la Paz 2026.

5. Dirigió la Oficina de Derechos Humanos de la ONU

Entre 2008 y 2014, Pillay fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde ese cargo, encabezó la oficina responsable de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo, además de documentar abusos y apoyar a los mecanismos de vigilancia internacional.

El puesto le exigió intervenir en asuntos políticamente sensibles, sin embargo, su experiencia previa como abogada y jueza internacional fue una parte importante de su perfil para el cargo.

6. Presidió la investigación de la ONU sobre Israel y los territorios palestinos

En 2021, Pillay fue designada para presidir la Comisión Internacional Independiente de Investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar presuntas violaciones en Israel y los territorios palestinos.

La comisión adquirió relevancia en septiembre de 2025, cuando concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. Israel rechazó esa conclusión y calificó el informe de parcial y políticamente motivado.

El Comité Noruego del Nobel explicó que uno de los objetivos del reconocimiento, en este caso de Navi Pillay, es recordar la importancia de resolver las diferencias mediante mecanismos legales y pacíficos.

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