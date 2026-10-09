Sarampión en EE. UU.: el 95% de los casos afecta a personas no vacunadas o con estatus desconocido

Vacuna contra el sarampión. Foto: Shutterstock.

A los padres les basta una noticia sobreun brote para preguntarse si sus hijos están protegidos. En Estados Unidos, los CDC reportaron 4 mil 80 casos de sarampión, la mayoría de ellos notificados por 45 estados y Washington, D.C. Dieciocho del total de este año corresponden a visitantes internacionales a EE. UU., explicó el organismo, quien agregó que el 95% de los contagios confirmados correspondía a personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconocía. La cifra vuelve a poner el foco en la protección infantil frente a una enfermedad altamente contagiosa.

¿Por qué preocupa el sarampión en Estados Unidos?

El sarampión no es solamente una erupción en la piel acompañada de fiebre. Puede provocar complicaciones graves, sobre todo en niños pequeños. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC),Estados Unidos acumula miles de casos en 2026, en un repunte que ha obligado a las autoridades sanitarias a vigilar nuevos brotes.

La cifra del 95% necesita contexto. Los CDC agrupan en esa categoría a quienes no tienen un registro de vacunación y a quienes cuentan con un historial desconocido. No significa que el 95% de los niños estadounidenses carezca de vacunas, sino que esa proporción de los casos confirmados corresponde a personas sin protección documentada.

La distinción importa. Un expediente incompleto no demuestra necesariamente que alguien nunca recibió una vacuna, pero sí dificulta confirmar si está protegido.

¿Qué tan peligroso es el sarampión para los niños?

El virus se transmite por el aire y es extremadamente contagioso. Los CDC advierten que hasta nueve de cada diez personas susceptibles que tienen contacto cercano con alguien infectado pueden contagiarse.

Los niños menores de cinco años figuran entre los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones. La enfermedad puede causar infecciones de oído y diarrea, pero también neumonía, inflamación del cerebro y, en algunos casos, la muerte.

Los primeros síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días después de la exposición. El cuadro comienza habitualmente con fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos. Después pueden aparecer pequeñas manchas blancas dentro de la boca y una erupción roja que suele comenzar en la cara antes de extenderse al resto del cuerpo.

Si un niño pudo haber estado expuesto al sarampión y presenta síntomas compatibles, los CDC recomiendan llamar de inmediato a un profesional de salud antes de acudir a una clínica o sala de emergencias, para evitar exponer a otras personas.

¿Cómo saber si tu hijo está protegido contra el sarampión?

La recomendación habitual de los CDC para los niños es recibir dos dosis de la vacuna MMR, conocida en español como triple vírica, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

El calendario recomendado contempla:

Primera dosis: entre los 12 y los 15 meses de edad

entre los 12 y los 15 meses de edad Segunda dosis: entre los cuatro y los seis años, antes del ingreso escolar

De acuerdo con los CDC, dos dosis tienen una eficacia aproximada del 97% para prevenir el sarampión. Una dosis ofrece alrededor del 93% de protección.

Si la familia no encuentra la cartilla de vacunación o desconoce cuántas dosis recibió el niño, lo indicado es consultar con su pediatra o departamento de salud local. No conviene asumir que está protegido ni repetir vacunas sin revisar primero su historial y las recomendaciones médicas.

¿Qué deben hacer las familias ante un brote de sarampión?

La vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir la enfermedad. También es importante prestar atención a los avisos del departamento de salud local, especialmente cuando se notifican contagios en escuelas, guarderías o lugares frecuentados por niños.

Los padres pueden consultar los datos oficiales de casos y brotes de sarampión de los CDC y revisar las recomendaciones de vacunación con un profesional sanitario.

El repunte no significa que todos los niños estén en peligro inmediato. Sí recuerda algo que a veces se pierde entre las cifras: conocer el estado de vacunación de cada niño permite actuar antes de que aparezca un caso en casa o en su escuela.

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