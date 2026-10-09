Juez bloquea política de ICE: detenidos con visas pendientes podrán avanzar con sus solicitudes

El fallo restablece vías cruciales para obtener ayuda migratoria. Foto: Geminis

Un juez federal suspendió una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que había dejado de recopilar datos biométricos de personas detenidas con solicitudes migratorias pendientes ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

La decisión restablece el proceso anterior mientras continúa la demanda, según la orden judicial del caso J.Z. et al. v. DHS.

El juez Amir H. Ali, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, concluyó que la política impedía a los demandantes cumplir un requisito obligatorio que podía llevar al rechazo de sus solicitudes, independientemente de que reunieran las condiciones para obtener el beneficio migratorio.

La resolución permite superar ese obstáculo, pero no garantiza la aprobación de los trámites.

¿Qué política de ICE sobre biometría suspendió el juez federal?

El cambio anunciado en diciembre de 2025 establecía un cambio en las reglas para tomar datos biométricos, como huellas dactilares, a personas detenidas.

La medida contemplaba una excepción para quienes estuvieran en proceso de deportación y tuvieran una solicitud pendiente ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), organismo que supervisa los tribunales migratorios.

La resolución judicial explica que esa excepción dejaba fuera solicitudes que deben tramitarse ante USCIS, incluidas las de los demandantes.

La biometría puede incluir huellas dactilares, fotografías y firmas. Según el manual de USCIS citado por el tribunal, estos datos sirven para verificar la identidad, facilitar las revisiones de antecedentes y comprobar la elegibilidad para el beneficio solicitado. No constituyen una aprobación: son parte del proceso de evaluación.

El gobierno también eliminó un acuerdo interno que asignaba al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la responsabilidad de completar los controles de antecedentes y seguridad de personas detenidas en instalaciones de DHS que solicitaban beneficios ante USCIS.

Según las conclusiones preliminares del juez, ICE dejó de trasladar a esas personas a sus citas biométricas, salvo en algunas situaciones aisladas que el gobierno no explicó con claridad.

El problema era que USCIS seguía considerando abandonadas las solicitudes de quienes faltaban a la cita, a menos que aceptara la razón de su ausencia.

La política citada en la orden tampoco permitía reprogramar por el hecho de estar detenido o encarcelado. Así, una persona podía necesitar completar el requisito y, al mismo tiempo, no tener cómo hacerlo desde el centro de detención.

¿Por qué el juez bloqueó la política de biometría para inmigrantes detenidos?

La demanda fue presentada el 30 de abril de 2026 por seis inmigrantes detenidos. Entre sus solicitudes figuraban residencia permanente, estatus especial para menores inmigrantes, visas T para sobrevivientes de trata, visas U para víctimas de ciertos delitos y beneficios para reunirse con un cónyuge o padre que había recibido asilo.

Los antecedentes y documentos están disponibles en la página del litigio del National Immigration Project, una de las organizaciones que representa a los demandantes.

El juez consideró que, con la evidencia presentada hasta ese momento, la política era “arbitraria y caprichosa” bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no se trata de una sentencia definitiva: es una conclusión preliminar que sustenta la suspensión mientras el tribunal examina el caso.

También señaló que la restricción también afectaba a personas con solicitudes válidas y que la recopilación de biometría precisamente ayuda a verificar la identidad y evaluar los expedientes. También cuestionó que el gobierno tratara de forma distinta a solicitantes ante USCIS y ante los tribunales migratorios sin justificar esa diferencia.

¿Qué cambia para los detenidos por ICE con solicitudes pendientes ante USCIS?

La orden del 7 de octubre suspende la política bajo la sección 705 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El juez explica que esta medida actúa sobre la política misma y restablece la situación anterior, en la que DHS recopilaba datos biométricos de personas detenidas con solicitudes pendientes ante USCIS. Por eso, su efecto no se limita a una excepción individual para quienes presentaron la demanda.

La decisión tampoco aprueba visas, concede residencia ni ordena liberar a los detenidos. Su efecto es restablecer un paso necesario para que USCIS pueda examinar las solicitudes. La aprobación de cada beneficio sigue dependiendo de los requisitos correspondientes y de la evaluación del expediente.

¿Qué visas y solicitudes migratorias requieren biometría en este caso?

La resolución identifica varios tipos de trámites que requieren biometría y que estaban presentes en la demanda:

Solicitudes de residencia permanente

Peticiones de estatus especial para menores que sufrieron abuso, abandono o negligencia

Visas T para sobrevivientes de trata de personas

Visas U para víctimas de ciertos delitos

Solicitudes para reunirse con un cónyuge o padre que ya recibió asilo

Estas categorías explican por qué la decisión no se limita a personas con visas pendientes: el litigio también incluye residencia y otras formas de protección migratoria.

A pesar de esto, la demanda continúa, además la orden judicial exige que la administración informe sobre su cumplimiento antes del 21 de octubre de 2026.