La meta de mil arrestos que ICE habría dado a sus agentes y lo que significa para inmigrantes

En julio, ICE arrestó a más de 800 personas al día sin antecedentes. Foto: AFP

Los mandos del Servicio de Control de Inmigració y Aduanas (ICE) habrían ordenado a sus agentes de todo el país sumar mil arrestos diarios a su ritmo de trabajo para volver a una meta de 3 mil detenciones al día, además de buscar unas 19 mil por semana, de acuerdo con dos fuentes citadas por CNN.

La instrucción, que según esas fuentes se dio de forma verbal el martes 6 de octubre, llega a menos de un mes de las elecciones intermedias, en medio de la discusión sobre el papel de ICE durante las votaciones de noviembre.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que existan cuotas, aunque los datos de los últimos meses muestran quiénes están llenando esas cifras.

¿Qué ordenaron los mandos de ICE y qué responde el DHS?

ICE venía promediando unos 2 mil arrestos diarios de personas que quedan bajo su custodia, y en agosto llegó a cerca de 51 mil en un solo mes, un récord para este gobierno.

Los altos funcionarios describieron los 3 mil diarios como una meta y aseguran que no se castiga a los agentes que no la cumplan, mientras que una de las fuentes explicó que la cifra semanal toma en cuenta que el fin de semana hay menos arrestos y menos agentes en la calle.

Un vocero del DHS respondió que “NO hay cuotas de arrestos” y que ICE está “supercargado” bajo este gobierno. En la misma línea, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había dicho en septiembre que nunca habló con nadie en la Casa Blanca sobre “ninguna cuota”.

Algunos republicanos han visto con incomodidad la presión sobre los arrestos de cara a las elecciones, como la congresista María Elvira Salazar, de Florida, que se desmarcó del presidente en un anuncio de campaña, mientras el sector agrícola se quejó porque operativos de ICE interrumpieron su trabajo.

La agencia, además, ha buscado instalaciones temporales para procesar y retener a más personas, en plena expansión de los centros de detención bajo control de ICE, aunque el DHS dijo que por ahora no tiene nuevos planes de instalaciones que anunciar.

NEW: ICE leadership told agents nationwide this week to increase arrests by 1,000 more people daily, returning to a previous goal of 3,000 daily arrests. They were also instructed to try to reach 19,000 arrests per week. https://t.co/OaTfkCwySo — Priscilla Alvarez (@priscialva) October 8, 2026

¿Por qué crecen los arrestos de personas sin antecedentes penales?

En julio, ICE arrestó en promedio a más de 800 personas al día sin antecedentes penales, la cifra más alta registrada. Fue además el primer mes del segundo mandato de Trump en el que más de la mitad de los arrestados solo tenían faltas migratorias civiles, y apenas cerca del 4% tenía condenas por delitos violentos, según CBS News, con base en registros que ICE tuvo que entregar al Deportation Data Project, de la Universidad de California en Berkeley y UCLA, tras una demanda por transparencia.

Con esos mismos registros, la agencia AP contó 49 mil 571 arrestos en julio, unas seis veces los poco más de 8 mil que ICE hacía cada mes antes de la llegada de Trump.

El aumento llegó de la mano de miles de millones de dólares del Congreso para el control migratorio y de la contratación de miles de agentes de ICE, según NPR, aunque Graeme Blair, codirector del Deportation Data Project, lo atribuye sobre todo a un cambio de táctica. “Se están ampliando todas las formas en que ICE detiene personas”, explicó Blair. Estos son algunos de los puntos donde ocurren esos arrestos.

Citas de control con ICE , conocidas como check-ins, a las que muchas personas acuden por obligación mientras avanza su caso

, conocidas como check-ins, a las que muchas personas acuden por obligación mientras avanza su caso Paradas de tránsito y aeropuertos

Cortes de inmigración

Policías locales con convenios 287(g), que suman más de mil 850 agencias en el país

El DHS sostiene que “ICE aplica la ley tal como está escrita” y que entre quienes aparecen sin antecedentes hay “terroristas, violadores de derechos humanos, pandilleros y más”. Mullin, por su parte, ha dicho que cuando los agentes tienen contacto con una persona sin papeles la ley los obliga a arrestarla, sin importar cuántos años lleve en el país, y ese arresto puede ser el inicio de un proceso que va de la detención a la deportación.

¿Qué conviene tener preparado si se tiene un caso migratorio abierto?

Los arrestos en citas de control hacen que tener los papeles del caso en orden sea también una forma de protección. Quien cambia de domicilio debe avisar a la corte de inmigración dentro de los 5 días hábiles siguientes, y si no lo hace y falta a una audiencia porque el aviso llegó a otra dirección, la corte puede celebrarla sin la persona y ordenar su deportación, según el formulario EOIR-33 del Departamento de Justicia.

Además de ese aviso, hay otros pasos que ayudan a no perder el control del caso.

Tener a la mano el número A (A-Number) y una copia del último aviso de audiencia

Presentar el formulario EOIR-33 en línea, en persona o por correo, y enviar una copia a los abogados de ICE

Avisar del cambio de domicilio a la oficina local de ICE y entregar una copia en la siguiente cita de control, como indica la guía de ICE

Confirmar la fecha y el lugar de la próxima audiencia en el 1-800-898-7180 o en el portal de casos de la corte de inmigración, con el número A y la nacionalidad

Tener el contacto de un abogado y un plan familiar antes de acudir a una cita con ICE

Si una persona queda detenida, la familia puede enfrentar trámites urgentes como el pago de una fianza de inmigración, así que conviene acordar de antemano quién se haría cargo y dónde están guardados los documentos importantes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.