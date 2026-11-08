25 aniversario: juegos, regalos y más en el Game Pass 2026 de Xbox

Fans de Xbox disfrutando de evento gaming en Alemania | Foto: AFP

El servicio de suscripción Game Pass tendrá una semana especial en noviembre de 2026, cuando Xbox celebre su 25 aniversario el próximo 15 de noviembre.

La compañía prepara nuevas incorporaciones a su catálogo, entre las que destacan ocho videojuegos clásicos que llegarán a Game Pass Essential, además de otros lanzamientos programados para los días previos a la celebración.

La fecha será una oportunidad para que los jugadores disfruten de algunas franquicias emblemáticas de la historia de Xbox, como Banjo-Kazooie, Gears of War y Perfect Dark. A estos títulos se sumarán propuestas más recientes, entre ellas Football Manager 27, Warhammer Survivors y John Carpenter’s Toxic Commando, que forman parte de las novedades anunciadas para noviembre.

La información fue publicada por Xbox Wire, el canal oficial de noticias de la compañía, en su actualización del catálogo correspondiente a la primera mitad de noviembre. Por su parte, el portal especializado Pure Xbox recopiló los videojuegos confirmados para la semana del aniversario.

¿Qué juegos llegarán a Game Pass por el 25 aniversario de Xbox?

La celebración tendrá como uno de sus principales atractivos la incorporación de ocho videojuegos a Game Pass Essential, la modalidad que recibirá una selección de títulos clásicos a partir del 15 de noviembre.

De acuerdo con el anuncio de Xbox Wire, los juegos que se sumarán al catálogo son los siguientes:

Banjo-Kazooie : el clásico de plataformas protagonizado por un oso y un pájaro.

: el clásico de plataformas protagonizado por un oso y un pájaro. Banjo-Tooie : la continuación de las aventuras de Banjo y Kazooie.

: la continuación de las aventuras de Banjo y Kazooie. Banjo-Kazooie : Nuts & Bolts: una entrega que incorpora la construcción de vehículos como parte central de su jugabilidad.

: Nuts & Bolts: una entrega que incorpora la construcción de vehículos como parte central de su jugabilidad. Gears of War : Judgment: una entrega de la conocida franquicia de acción y disparos.

: Judgment: una entrega de la conocida franquicia de acción y disparos. Halo : Spartan Assault: un videojuego de acción ambientado en el universo de Halo.

: Spartan Assault: un videojuego de acción ambientado en el universo de Halo. Perfect Dark : el título de acción y espionaje protagonizado por Joanna Dark.

: el título de acción y espionaje protagonizado por Joanna Dark. Viva Piñata : una propuesta de simulación y gestión de jardines.

: una propuesta de simulación y gestión de jardines. Viva Piñata: Trouble in Paradise: la continuación del videojuego original.

Los ocho títulos estarán disponibles en la nube y consolas, mientras que Halo: Spartan Assault también llegará a PC.

Game Pass también tendrá otros lanzamientos durante noviembre de 2026

Más allá de los videojuegos clásicos que llegarán el día del aniversario, Microsoft anunció una primera oleada de incorporaciones para noviembre que contempla propuestas de distintos géneros.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentran:

Football Manager 27 Console : llegará el 10 de noviembre a Xbox Series X|S, PC y la nube, mediante Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

: llegará el 10 de noviembre a Xbox Series X|S, PC y la nube, mediante Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Warhammer Survivors : también estará disponible el 10 de noviembre para consolas, PC y la nube, a través de Ultimate y PC Game Pass.

: también estará disponible el 10 de noviembre para consolas, PC y la nube, a través de Ultimate y PC Game Pass. Tanuki : Pon’s Summer: llegará el mismo día con una aventura en la que los jugadores deberán ayudar a restaurar un santuario mediante diferentes actividades.

: Pon’s Summer: llegará el mismo día con una aventura en la que los jugadores deberán ayudar a restaurar un santuario mediante diferentes actividades. Hope in the City : estará disponible el 11 de noviembre. Se trata de una aventura de misterio protagonizada por una joven que investiga la desaparición de sus padres.

: estará disponible el 11 de noviembre. Se trata de una aventura de misterio protagonizada por una joven que investiga la desaparición de sus padres. Thronefall : también llegará el 11 de noviembre. Este videojuego combina estrategia, construcción de un reino y defensa frente a oleadas de enemigos.

: también llegará el 11 de noviembre. Este videojuego combina estrategia, construcción de un reino y defensa frente a oleadas de enemigos. John Carpenter’s Toxic Commando: estará disponible el 12 de noviembre. Es una propuesta de acción y supervivencia en la que hasta cuatro jugadores pueden cooperar para combatir hordas de zombis.

Estos seis videojuegos se suman a las ocho incorporaciones clásicas del 15 de noviembre, lo que representa al menos 14 títulos anunciados para el periodo de celebración.

Por otro lado, Microsoft también informó que 13 videojuegos abandonarán el catálogo el 15 de noviembre. Entre ellos figuran Dragon Ball Xenoverse 2, GoldenEye 007, Moonlighter y Wreckfest, por lo que los usuarios interesados en estos títulos tendrán que aprovechar los días previos para disfrutarlos mediante la suscripción.

¿Por qué Xbox celebra su aniversario el 15 de noviembre?

La fecha no es casualidad. El 15 de noviembre de 2001, Microsoft lanzó la primera consola Xbox en Norteamérica, marcando su entrada oficial en el mercado de los videojuegos domésticos.

Desde entonces, la compañía ha desarrollado diferentes generaciones de consolas y franquicias que se convirtieron en referentes de la industria, entre ellas Halo y Gears of War. Por ese motivo, los 25 años representan un momento importante para recordar los títulos que acompañaron el crecimiento de la marca.

Con este calendario de lanzamientos, Game Pass tendrá una de sus semanas más llamativas de noviembre, al combinar videojuegos clásicos con propuestas recientes y estrenos disponibles desde el primer día.

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