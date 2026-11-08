James Talarico ayer en Saturday Night Live: “Es claro que la gente quiere algo diferente”

James Talarico en discurso político en Austin, Texas | Foto: AFP

James Talarico, quien resultó electo senador por Texas en las recientes elecciones de medio mandato, hizo una aparición sorpresa este sábado 7 de noviembre en Saturday Night Live (SNL).

El senador compartió escena con una parodia del presidente Donald Trump y aprovechó el momento para lanzar un comentario sobre los cambios que, a su juicio, busca el electorado estadounidense.

El demócrata apareció durante el tradicional segmento de apertura del programa en un episodio que tuvo como eje central los resultados electorales y las victorias de su partido.

Two people who just hooked up recap the midterm elections pic.twitter.com/F9POeLuWKP — Saturday Night Live (@nbcsnl) November 8, 2026

Su participación terminó con una broma sobre la frecuencia con la que el espacio televisivo utiliza al mandatario republicano como protagonista de sus sketches.

La intervención de Talarico también estuvo marcada por un mensaje de cooperación política. Frente al personaje de Trump, interpretado por James Austin Johnson, aseguró que ambos podrían trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses.

¿Qué dijo James Talarico en Saturday Night Live?

La aparición del senador electo se produjo cuando el personaje de Trump interrumpió una conversación entre dos figuras del Partido Demócrata: Hakeem Jeffries, interpretado por Kenan Thompson, y Chuck Schumer, representado por Sarah Sherman. Ambos celebraban los resultados de las elecciones y las victorias que obtuvo su organización política.

Durante el sketch, el mandatario ficticio, interpretado por James Austin Johnson, comenzó a mencionar a algunos de los nuevos senadores que llegarán al Congreso, haciendo comentarios sarcásticos sobre sus nombres.

Cuando llegó el turno de Talarico, lo llamó “Talafreako”, momento en el que el verdadero político apareció en escena y recibió una ovación del público.

“Hola, Estados Unidos. Soy James Talarico, el tipo que les ha estado enviando mensajes todos los días pidiéndoles cinco dólares”, expresó entre risas, haciendo referencia a los mensajes de recaudación de fondos que caracterizaron su campaña electoral.

La respuesta del personaje de Trump tampoco tardó en llegar: “En esta economía, ¿quién puede culparte?”.

¿Una propuesta para trabajo en conjunto?

Posteriormente, Talarico planteó la posibilidad de trabajar junto al presidente para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos estadounidenses.

“Pero creo, señor presidente, que si podemos trabajar juntos, podemos hacer que la vida sea mejor para los estadounidenses de a pie. Es claro que la gente quiere algo nuevo. Quiere algo diferente”, comentó.

Sin embargo, el político aclaró inmediatamente que no se refería a un cambio en la administración, sino a la propia dinámica de Saturday Night Live.

“Me refiero, por supuesto, a los segmentos de apertura de SNL. ¿Cuántas veces van a hacer estos congelamientos de Trump?”, preguntó en tono de broma.

Finalmente, compartieron el tradicional anuncio con el que comienza cada episodio del programa: “¡En vivo desde Nueva York, es sábado por la noche!”.

Saturday Night Live dedicó su apertura a los resultados electorales

La participación de Talarico formó parte de un episodio particularmente marcado por el escenario político estadounidense después de las elecciones de medio mandato celebradas esta semana.

El sketch inicial utilizó el humor para representar la reacción de los demócratas ante sus resultados electorales, mientras que también se burló de Donald Trump y de algunos integrantes de su administración.

Además de Johnson como el presidente, el segmento contó con Jeremy Culhane en el papel del vicepresidente JD Vance y Colin Jost como el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La aparición de Talarico fue uno de los momentos destacados de la apertura, especialmente por tratarse de un político que acababa de conseguir un escaño en el Senado de Estados Unidos.

Por su parte, el episodio tuvo como anfitrión al comediante Druski, mientras que la agrupación The Strokes fue la encargada de la presentación musical.

De esta manera, Saturday Night Live volvió a incorporar la actualidad política a su tradicional formato de comedia, esta vez con la participación del propio protagonista de uno de los resultados electorales más comentados de la semana.

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