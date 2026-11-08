Zelda: Ocarina of Time: así puedes jugar el videojuego más aclamado de la actualidad

Afiche de Zelda: Ocarina of Time | Foto: AFP

El universo de Zelda vuelve a estar en el centro de la conversación entre los aficionados a los videojuegos. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, considerado uno de los títulos más importantes de la historia de Nintendo, regresó el 5 de noviembre de 2026 con unremake exclusivo para Nintendo Switch 2.

La entrega incorpora importantes mejoras visuales, escenas con voces, música orquestal y controles renovados. La nueva versión recupera la aventura que debutó en 1998, pero busca ofrecer una experiencia adaptada a las exigencias de los jugadores actuales.

El lanzamiento también coincide con la celebración del 40 aniversario de la franquicia, una ocasión que Nintendo aprovechó para presentar esta nueva interpretación de una de las entregas más recordadas de la saga.

Su regreso ha despertado un importante interés entre los seguidores, tanto entre quienes disfrutaron del título original como entre quienes tendrán la oportunidad de conocerlo por primera vez.

¿Por qué el remake de Zelda: Ocarina of Time está siendo tan aclamado?

La recepción de esta nueva versión ha sido especialmente positiva. De acuerdo con las reseñas recopiladas por Metacritic, el videojuego alcanzó una puntuación de 96 sobre 100, con 81 críticas contabilizadas en los primeros días de su lanzamiento. Esta calificación lo exaltó entre los videojuegos mejor valorados de 2026 y por encima de otros títulos destacados del año.

Sin embargo, el reconocimiento no responde únicamente a la nostalgia que despierta la producción original. Nintendo realizó una reconstrucción importante de su apartado técnico para aprovechar las capacidades de su nueva consola.

Entre las principales novedades se encuentran:

Gráficos completamente renovados: los escenarios, personajes y texturas fueron rediseñados para ofrecer una presentación visual más detallada.

Escenas con voces: los personajes cuentan con interpretaciones de voz en las secuencias cinematográficas, además de diálogos ampliados.

Música orquestal: la banda sonora fue renovada con arreglos sinfónicos que acompañan la aventura.

Controles mejorados: ahora es posible utilizar el joystick derecho para controlar la cámara y disfrutar de movimientos más modernos.

Nuevas actividades: se incorporaron desafíos y elementos adicionales para explorar el universo del juego.

La intención de Nintendo fue conservar la esencia de la entrega de 1998, pero ofrecer una experiencia más inmersiva.

¿Cómo jugar Zelda: Ocarina of Time en Estados Unidos?

Para quienes desean conocer esta aventura o volver a disfrutarla deben saber que el remake está disponible exclusivamente para Nintendo Switch 2. Esto significa que no se puede jugar esta nueva versión en la Nintendo Switch original, computadoras u otras consolas.

El videojuego salió a la venta el 5 de noviembre de 2026 y se puede adquirir a través de la tienda digital Nintendo eShop o en formato físico mediante los distribuidores autorizados.

En Estados Unidos, su precio de lanzamiento en versión digital es de 59.99 dólares, de acuerdo con la tienda oficial de Nintendo.

También es importante considerar que el título ocupa aproximadamente 24.9 GB de almacenamiento, por lo que los usuarios deben verificar que tengan suficiente espacio disponible antes de descargarlo.

La producción permite jugar en tres modalidades: televisión, sobremesa y portátil. De esta manera, los usuarios pueden disfrutar de la aventura tanto en una pantalla grande como utilizando directamente la consola.

Otro elemento que acompaña esta edición es “Zelda Notes”, una función gratuita disponible mediante la aplicación Nintendo Switch App para dispositivos inteligentes compatibles. Esta herramienta permite consultar los avances de la aventura, participar en desafíos para encontrar lugares específicos y hasta utilizar una ocarina virtual para reproducir melodías.

¿De qué trata Zelda: Ocarina of Time?

La historia sigue a Link, un joven que debe emprender una aventura para impedir que Ganondorf se apodere de la Trifuerza, un objeto legendario que concede un poder extraordinario a quien logra obtenerlo.

Durante su recorrido por Hyrule, el protagonista deberá superar mazmorras, enfrentarse a enemigos, conseguir herramientas y resolver acertijos para avanzar en su misión.

Una de las características más interesantes de esta entrega es que permite controlar a Link en dos etapas diferentes de su vida. Primero cuando todavía es un niño y luego cuando se convierte en adulto.

El paso entre ambos periodos resulta fundamental para comprender los acontecimientos de la historia y los cambios que experimenta el reino.

Asimismo, la música tiene un papel determinante en la aventura. La ocarina que utiliza Link no es simplemente un instrumento decorativo, sino una herramienta que permite activar mecanismos, modificar determinados acontecimientos y desplazarse a través de distintas situaciones del juego.

Por estas razones, Ocarina of Time conserva un lugar especial en la historia de los videojuegos. Su versión original, publicada para Nintendo 64 en 1998, alcanzó una puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic, una de las calificaciones más altas registradas por la plataforma.

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