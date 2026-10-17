Mamdani pide a los dueños de aparcamientos no permitir la entrada de ICE

Zohran Mamdani, alcalde de NY, en pleno discurso | Foto: AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los propietarios de estacionamientos y garajes privados que impidan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilice sus instalaciones como base para realizar operativos migratorios.

La solicitud, respaldada por más de 100 funcionarios electos, se produjo después de que agentes federales dispararan contra un hombre de 28 añosen el vecindario de Marble Hill, en el Bronx.

La iniciativa fue anunciada el viernes 16 de octubre de 2026, mediante una carta dirigida a más de mil propietarios y operadores de estacionamientos de los cinco distritos de la ciudad.

En el documento, los funcionarios solicitaron que no alquilen, presten ni faciliten sus propiedades a ICE para organizar sus intervenciones.

La petición busca limitar el uso de espacios privados como puntos de preparación para las operaciones de las autoridades migratorias federales, en medio de las críticas generadas por el reciente tiroteo y la preocupación por las acciones de ICE en comunidades residenciales.

¿Por qué Mamdani pide a los estacionamientos impedir el acceso de ICE?

De acuerdo con la Alcaldía de Nueva York, la solicitud surgió una semana después de que agentes de ICE dispararan contra Oscar Belgal, dominicano de 28 años, durante un incidente ocurrido en Marble Hill, mientras su hijo de cinco años se encontraba dentro del vehículo.

Según la información difundida por el gobierno municipal, los agentes habían utilizado presuntamente un estacionamiento privado cercano como punto de preparación para sus operaciones.

More than 100 elected officials have joined me in calling on parking lot and garage owners across New York City: Don’t give ICE a place to operate. Don’t rent to them. Tell them they’re not welcome.



Last week, ICE agents shot Oscar Belgal in the neck in Marble Hill while his… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 16, 2026

El episodio provocó indignación y volvió a poner en el centro del debate el alcance de las actuaciones de las autoridades migratorias en los vecindarios de la ciudad.

Mamdani sostuvo que las restricciones existentes sobre el uso de propiedades municipales por parte de ICE no impiden que la agencia recurra a instalaciones privadas.

Por esa razón, el alcalde pidió a los propietarios que comuniquen directamente a las autoridades federales que no tienen autorización para utilizar sus estacionamientos como bases operativas.

La convocatoria cuenta con el respaldo de figuras demócratas de alto perfil, entre ellas Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, y Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, además de legisladores estatales y locales.

ICE ya ha utilizado estacionamientos en otros puntos de Nueva York

La Alcaldía también señaló que el uso de estacionamientos privados por parte de ICE no se limita al incidente de Marble Hill.

Según el comunicado oficial, los agentes federales han operado desde dos estacionamientos bancarios en Northern Boulevard, en Queens, y desde un garaje ubicado en Morton Street, en Manhattan.

Mamdani destacó que la presión de los vecinos ya había tenido resultados en uno de esos lugares, pues después de que residentes expresaran sus objeciones en un garaje de Morton Street, los vehículos de ICE fueron retirados de sus instalaciones.

El alcalde utilizó ese antecedente para argumentar que los propietarios privados pueden decidir si permiten que sus espacios se utilicen para este tipo de operativos.

La administración municipal explicó que las normas vigentes restringen el uso de propiedades de la ciudad para operaciones federales de inmigración, salvo que exista una orden judicial o una excepción legal limitada.

Estas protecciones abarcan instalaciones municipales como estacionamientos, escuelas, refugios y hospitales.

Sin embargo, las restricciones no se extienden automáticamente a las propiedades privadas. Por ello, la carta constituye un llamado a la cooperación voluntaria de los dueños de garajes y estacionamientos.

¿Qué impacto podría tener la petición contra ICE en las comunidades inmigrantes?

De acuerdo con las cifras incluidas en el comunicado de la Alcaldía, más de 3.1 millones de residentes nacieron fuera de Estados Unidos, lo que representa más de un tercio de la población de la ciudad. Asimismo, los inmigrantes constituyen el 43% de su fuerza laboral.

Para Mamdani, el temor a encontrarse con operativos migratorios puede afectar las actividades cotidianas de los residentes, desde trasladarse al trabajo hasta hacer compras o realizar otras diligencias.

La administración sostiene que estas preocupaciones también pueden repercutir en los comercios, las familias y la economía de los vecindarios.

La petición representa, por tanto, un nuevo esfuerzo de las autoridades demócratas de Nueva York para limitar la colaboración de espacios locales con las operaciones migratorias federales.

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