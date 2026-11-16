Cada tienda establece sus propias condiciones en Black Friday. Foto: Shutterstock

Comprar un producto en Black Friday y tener la oportunidad de devolverlo (si aplica) es una de las precauciones que debes considerar y consultar antes de pagar. En Estados Unidos suele ser un escenario habitual, sin embargo, tampoco es un derecho federal que obligue a los comercios.

En una jornada comercial tan ajetreada, sumada a la cercanía con Cyber Monday, Thanksgiving y la víspera navideña, las condiciones dependen de las políticas de cada establecimiento. Asimismo, se considera la naturaleza del artículo y de las leyes de protección al consumidor aplicables.

Por ejemplo, no es lo mismo comprar un jean y hacer una devolución o cambio en la tienda, que hacerlo con una ropa interior. Lo mismo sucede con unos audífonos, que podrían ser cambiados, a diferencia de un aparato eléctrico que ya fue probado en tienda.

Por otra parte, un producto comprado con 50% de descuento no necesariamente tiene las mismas condiciones de devolución que uno adquirido a precio regular.

¿Qué dice la ley de EE. UU. sobre las devoluciones de Black Friday?

En Estados Unidos no hay una norma federal que conceda automáticamente un plazo de devolución por cambiar de opinión.

Esto significa que si compras un televisor en una tienda física durante Black Friday y al llegar a casa decides que ya no lo quieres, el establecimiento generalmente no está obligado por la legislación federal a reembolsarte el dinero.

De hecho, la Comisión Federal de Comercio (FTC) explica que las tiendas deben cumplir las condiciones de devolución que anuncian y recomienda revisar las políticas antes de completar una compra.

La situación es diferente cuando el artículo presenta defectos, no funciona correctamente o no corresponde con lo anunciado. En esos casos pueden intervenir las garantías del fabricante, las garantías expresas del vendedor y las leyes estatales y federales que protegen al consumidor.

La FTC explica que estas garantías pueden existir incluso cuando el consumidor no recibe un documento específico del fabricante. También recomienda conservar la factura y revisar las condiciones de cobertura.

Asimismo, una tienda no puede utilizar una etiqueta de Black Friday para eliminar automáticamente las obligaciones que le correspondan por una garantía o por las leyes de protección al consumido

Compras en tiendas físicas vs compras online

En las tiendas físicas, el consumidor debe revisar los avisos colocados en las cajas, los mostradores de atención al cliente o las etiquetas de los productos. Allí deberían aparecer las condiciones aplicables, especialmente cuando el comercio limita los reembolsos o establece que determinadas ofertas son ventas definitivas.

En las compras por internet, es importante leer las condiciones antes de confirmar el pedido. También hay que comprobar quién vende el artículo: no es lo mismo comprar directamente a Walmart o Amazon, por ejemplo, que adquirirlo a través de un vendedor externo que utiliza su plataforma.

Y hay otro detalle que suele generar confusión: la llamada regla de los tres días de la FTC. Esta permite cancelar determinadas compras realizadas mediante ventas puerta a puerta o en ciertos lugares distintos al establecimiento comercial habitual, pero no concede un plazo general de tres días para arrepentirse de cualquier compra de Black Friday.

Lo que debes revisar antes de pagar en Black Friday

Para evitar inconvenientes después de aprovechar una oferta, hay algunas precauciones que pueden ayudarte a no caer en polémicas por una compra:

Consulta la política de devoluciones: revisa cuántos días tienes, qué productos están excluidos y si recibirás dinero, crédito en la tienda o un cambio.

revisa cuántos días tienes, qué productos están excluidos y si recibirás dinero, crédito en la tienda o un cambio. Comprueba si dice “Final Sale”: si aparece esta indicación, pregunta si el artículo admite alguna excepción por defectos o daños.

si aparece esta indicación, pregunta si el artículo admite alguna excepción por defectos o daños. Guarda la factura: conserva el recibo físico, el correo de confirmación y el número de pedido. Algunas tiendas permiten localizar compras sin factura, pero no debes depender de ello.

conserva el recibo físico, el correo de confirmación y el número de pedido. Algunas tiendas permiten localizar compras sin factura, pero no debes depender de ello. Revisa el vendedor: en Amazon, Walmart y otras plataformas existen comerciantes externos que pueden tener condiciones diferentes.

en Amazon, Walmart y otras plataformas existen comerciantes externos que pueden tener condiciones diferentes. Comprueba los gastos adicionales: pregunta si hay cargos de reposición o si tendrás que pagar el envío para devolver el artículo.

pregunta si hay cargos de reposición o si tendrás que pagar el envío para devolver el artículo. Conserva el empaque: guarda las cajas, etiquetas, accesorios y manuales hasta comprobar que el producto funciona correctamente y que no necesitas devolverlo.

Si consideras que un comercio incumplió las condiciones que anunció, lo primero es contactar con su departamento de atención al cliente y presentar el comprobante de compra, la política aplicable y una explicación del problema.

Si no consigues una solución, también puedes presentar una queja ante la oficina del fiscal general de tu estado o ante la FTC, a través de ReportFraud.ftc.gov, plataforma que permite reportar estafas de Black Friday.

Antes de introducir los datos de tu tarjeta, es fundamental conocer las reglas que podrían determinar si recuperas tu dinero, recibes un crédito para otra compra o debes quedarte con el artículo.

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