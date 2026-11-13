¿Es mejor comprar una computadora en Black Friday o Cyber Monday? Lo que debes saber

Al comprar una computadora, la sabiduría vale más que la oferta. Foto: Shutterstock

Cuando vas a adquirir un producto específico en Black Friday o Cyber Monday, como es el caso de una computadora, suele surgir la duda sobre cuál de las dos jornadas es mejor para este tipo de compra.

Recuerda que Black Friday se celebrará el viernes 27 de noviembre, mientras que el Cyber Monday será el lunes siguiente, es decir, el 30 de noviembre. Y aunque las dos fechas incluyen descuentos en computadoras portátiles y de escritorio, las previsiones de Adobe Analytics para 2026 apuntan a que el lunes podría ofrecer las mayores rebajas en tecnología.

No significa que todos los equipos serán más económicos ese día, cabe aclarar, y la decisión también depende del modelo, las especificaciones técnicas, el inventario disponible y las condiciones de cada tienda. Asimismo, es fundamental que aprendas a detectar descuentos falsos que puedan arruinar todo el proceso.

¿Qué día ofrece mejores descuentos en computadora?

De acuerdo con la previsión Adobe Analytics, los descuentos en computadoras podrían alcanzar un promedio máximo del 23% durante la temporada, mientras que los productos electrónicos en general podrían registrar rebajas de hasta el 30%.

Pero si buscas una respuesta más exacta, las mayores oportunidades de descuento para computadoras y productos electrónicos se concentrarán en el Cyber Monday.

En este sentido, el 30 de noviembre y los descuentos de Cyber Monday previos a esa fecha apuntan mejor a quienes buscan una laptop, una computadora de escritorio o un equipo especializado.

No obstante, con el Black Friday tendrás la oportunidad de comparar precios y revisar promociones por anticipado. Igualmente, si el precio te convence, tienes la posibilidad y conoces los detalles del equipo, no dudes en proceder.

Aunque el Cyber Monday se especializa mejor en computadoras, tampoco garantiza a ciencia cierta que vas a encontrar un precio inferior. De hecho, un producto que tenga una rebaja importante el viernes podría agotarse antes del lunes o regresar a su precio habitual. En definitiva: abre bien los ojos y analiza.

Tiendas de Estados Unidos que puedes revisar

Para comparar las ofertas de una computadora durante ambas jornadas, existen varias cadenas estadounidenses que conviene tener en cuenta:

Walmart: suele ofrecer laptops económicas, equipos para estudiantes y computadoras de marcas como HP, Lenovo y Acer. También conviene revisar sus promociones anticipadas.

Best Buy: es una alternativa para buscar computadoras de gama media y alta, equipos para videojuegos y modelos especializados para profesionales. Permite comparar distintas configuraciones.

Amazon : concentra promociones de diferentes fabricantes y vendedores. Es importante comprobar quién vende el producto y revisar su historial de precios.

concentra promociones de diferentes fabricantes y vendedores. Es importante comprobar quién vende el producto y revisar su historial de precios. Target: puede tener descuentos en laptops para tareas cotidianas, estudiantes y uso doméstico.

Costco: ofrece computadoras y paquetes que pueden incluir accesorios, garantías adicionales o servicios de soporte, dependiendo de la promoción y la membresía.

También vale la pena consultar directamente las páginas oficiales de fabricantes como Dell, HP y Lenovo, ya que pueden publicar descuentos exclusivos en sus propias tiendas digitales.

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