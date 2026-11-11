Estafas de Black Friday: cómo detectarlas, según la FTC

No caigas en ofertas de Black Friday que lucen “perfectas”. Foto: Shutterstock

En medio de las masivas compras que millones de clientes realizan en Black Friday, especialmente por internet, los delincuentes aprovechan la ajetreada jornada para publicar promociones con enlaces falsos, precios engañosos y ofertas que lucen demasiado llamativas.

En víspera del 27 de noviembre, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos recomienda mantener una actitud cautelosa ante cualquier descuento que luce muy perfecto para ser verdad. Cualquier anuncio atractivo en redes sociales o un correo que aparenta proceder de una tienda debe contar con el beneficio de la duda.

Recuerda que el riesgo no se limita a pagar por un producto que nunca llega, sino que algunas estafas buscan obtener los datos de tarjetas bancarias, contraseñas o información que después puede utilizarse para cometer otros delitos.

¿Cuáles son las estafas de Black Friday más comunes?

Una de las modalidades que la FTC advierte a los consumidores es la publicidad engañosa en redes sociales. Los delincuentes publican anuncios de productos populares, como teléfonos, computadoras, televisores, ropa de marca o artículos de lujo, con precios muy inferiores a los habituales.

Incluso, llegan a utilizar fotografías, logotipos y nombres de empresas reconocidas para dar apariencia de legitimidad.

El problema aparece cuando el consumidor hace clic en el anuncio y llega a una página falsa. Puede terminar pagando por un artículo que nunca recibe, recibir una imitación de baja calidad o entregar sus datos financieros.

Otra práctica frecuente es la creación de tiendas en línea ficticias. Estas páginas pueden tener diseños profesionales, catálogos extensos y supuestos comentarios positivos. Sin embargo, detrás de ellas no existe necesariamente un comercio real.

También hay que prestar atención a los mensajes de “phishing”, una modalidad en la que los estafadores se hacen pasar por compañías conocidas. Durante la temporada de compras pueden enviar correos electrónicos o mensajes de texto que aparentan ser de Amazon, Walmart, empresas de mensajería o entidades financieras.

El mensaje puede advertir sobre un paquete detenido, un pago rechazado, un pedido que necesita confirmación o un supuesto problema de seguridad en la cuenta. Para resolverlo, solicita que la persona haga clic en un enlace e introduzca sus datos. Si el enlace conduce a una página falsa, la víctima puede terminar entregando su contraseña o información bancaria.

5 señales de alerta para reconocer una oferta falsa

Si un producto costoso se ofrece por una fracción de su precio habitual, es conveniente comprobar si la tienda existe y si la promoción aparece también en sus canales oficiales.

Estas señales de la FTC que pueden ayudar a identificar un intento de fraude:

Presión para comprar de inmediato: frases como “última oportunidad”, “compra ahora” o “la oferta termina en pocos minutos” pueden buscar que el consumidor actúe sin revisar la página.

frases como “última oportunidad”, “compra ahora” o “la oferta termina en pocos minutos” pueden buscar que el consumidor actúe sin revisar la página. Pagos difíciles de recuperar: si un supuesto comercio exige tarjetas de regalo, criptomonedas, transferencias o pagos mediante aplicaciones como Zelle, hay que detenerse y comprobar la operación. La FTC advierte que los estafadores suelen preferir métodos que dificultan recuperar el dinero.

si un supuesto comercio exige tarjetas de regalo, criptomonedas, transferencias o pagos mediante aplicaciones como Zelle, hay que detenerse y comprobar la operación. La FTC advierte que los estafadores suelen preferir métodos que dificultan recuperar el dinero. Enlaces sospechosos: una dirección que imita el nombre de una marca, pero contiene palabras adicionales, errores ortográficos o dominios poco habituales, puede conducir a una página falsa. El candado o el uso de “https” tampoco garantizan que un sitio sea legítimo.

una dirección que imita el nombre de una marca, pero contiene palabras adicionales, errores ortográficos o dominios poco habituales, puede conducir a una página falsa. El candado o el uso de “https” tampoco garantizan que un sitio sea legítimo. Reseñas poco confiables: comentarios repetidos, demasiado parecidos o publicados únicamente en la página del vendedor no bastan para confirmar que un negocio sea seguro. Es mejor buscar opiniones en fuentes independientes.

comentarios repetidos, demasiado parecidos o publicados únicamente en la página del vendedor no bastan para confirmar que un negocio sea seguro. Es mejor buscar opiniones en fuentes independientes. Falta de información comercial: una tienda que no ofrece datos claros de contacto, condiciones de envío, política de devoluciones o información sobre el vendedor merece una revisión adicional.

La FTC permite denunciar estafas y prácticas comerciales sospechosas a través de ReportFraud.ftc.gov, su portal de reportes en idioma español. También se puede llamar al 1-877-382-4357. La información que proporcionan los consumidores ayuda a la agencia a identificar patrones de fraude y puede contribuir a sus investigaciones.

Si el engaño incluyó el robo de datos personales o financieros, también es recomendable consultar los recursos de IdentityTheft.gov, sitio oficial del gobierno federal para orientar a las víctimas de robo de identidad.

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